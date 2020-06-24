 Новий антирекорд: в Україні виявили майже тисячу нових випадків COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.06.2020

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Новий антирекорд: в Україні виявили майже тисячу нових випадків COVID-19

В Україні за останню добу зафіксували 994 нові випадки COVID-19 і 16 жертв. Це - нова рекордна кількість виявлених випадків інфікувань в Україні за добу з початку епідемії коронавірусу.

В Україні за останню добу зафіксували 994 нові випадки COVID-19 і 16 жертв

В Україні за останню добу зафіксували 994 нові випадки COVID-19 і 16 жертв

В Україні станом протягом минулої доби зареєстрували 994 нові інфікування коронавірусом, 16 летальних випадків та 349 одужань. Про це свідчать останні дані Ради національної езпеки і оборони України, оприлюднені зранку у четвер, 25 червня. 

Найбільше нових інфікувань за останню добу зафіксували у Львівській області (142), Рівненській (204), Одеській областях (95), Києві (85), Закарпатській (85), Рівненській (84), Волинській (69) і Харківські областях (56).

Всього за весь період епідемії в Україні офіційно зафіксували 40 008 випадків інфікування COVID-19, з них - 1 067 жертв та 17 758 людей, які одужали.

Нагадаємо, попередній антирекорд щодо добового числа заражень коронавірусом в Україні зафіксували 24 червня - 940 нових випадків, 19 червня був 921 новий випадок, а 18 червня повідомляли про 833 нових випадки інфікування.

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Минулого тижня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд України продовжить дію адаптивного карантину в країні до 31 липня. Крім того, Шмигаль не виключив можливості повернення до суворого карантину в разі критичного зростання кількості інфікувань.

20 травня Кабінет міністрів України вирішив запровадити в країні так званий адаптивний карантин. Спочатку планувалося, що він триватиме з 22 травня до 22 червня. Відповідно до постанови уряду про адаптивний карантин, рішення щодо пом'якшення обмежувальних заходів ухвалюються у регіонах з урахуванням епідемічної ситуації, а саме - її відповідності трьом критеріям МОЗ.

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Так, середня кількість випадків COVID-19 за сім днів на 100 тисяч населення не має перевищувати 12 осіб, а завантаженість ліжок у лікарнях, що приймають пацієнтів, інфікованих коронавірусом, не повинна перевищувати 50 відсотків. Ще один критерій - кількість тестувань, яка має бути більшою за 12 на 100 тисяч людей. 

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