 Новий аеропорт Берліна мають відкрити 2020 року - на 9 років пізніше плану | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 29.11.2019

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Економіка

Новий аеропорт Берліна мають відкрити 2020 року - на 9 років пізніше плану

Очікується, що аеропорт-довгобуд відкриють 31 жовтня 2020 року. У такому разі його відкриття відбудеться на дев'ять років пізніше запланованого на початок будівництва терміну.

Міжнародного аеропорту Берлін-Бранденбург імені Віллі Брандта

Відкриття міжнародного аеропорту Берлін-Бранденбург імені Віллі Брандта досі постійно переносили

Оператор поки недобудованого міжнародного аеропорту Берлін-Бранденбург імені Віллі Брандта (BER) планує відкрити цю повітряну гавань 31 жовтня 2020 року. Про свій намір оператор летовища повідомив у п'ятницю, 29 листопада, передає агенція новин dpa. Хоча раніше було відомо про плани відкрити цей аеропорт-довгобуд саме у жовтні наступного року, однак точна дата трималася в таємниці.

Першою авіакомпанією, котра почне перебазування в новий столичний аеропорт, стане британський авіаперевізник Easyjet. 31 жовтня 2020 року перші літаки мають сісти на одній з посадкових смуг аеропорту. Вильоти з цього летовища планують розпочати з 1 листопада 2020 року.

Якщо цей інфраструктурний об'єкт таки вдасться ввести в експлуатацію згідно з оголошеним планом, то його відкриття відбудеться майже на 9 років пізніше запланованого на початок будівництва терміну. Крім того, кошторис робіт на спорудження та оснащення аеропорту перевищить розмір початкового більш ніж утричі - із запланованих у 2006 році двох мільярдів євро до 6,5 мільярда євро. Раніше назначену дату відкриття нових повітряних воріт столиці ФРН не раз переносили, адже в недобудованому аеропорту виявляли різні технічні та будівельні недоліки, зокрема щодо пожежної безпеки.  Спершу планували відкрити аеропорт у листопаді 2011 року, згодом - у червні 2012-го. 

Діджей Пол ван Дайк із зображенням Віллі Брандта рекламує відкриття BER 3 червня 2012 року

Діджей Пол ван Дайк із зображенням Віллі Брандта рекламує відкриття BER 3 червня 2012 року

Паралельно із запуском нового аеропорту планується закриття однієї з нині діючих столичних повітряних гаваней - Берлін-Теґель. Якщо все піде за планом, це має відбутися 8 листопада 2020 року.

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