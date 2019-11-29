Новий аеропорт Берліна мають відкрити 2020 року - на 9 років пізніше плану

Оператор поки недобудованого міжнародного аеропорту Берлін-Бранденбург імені Віллі Брандта (BER) планує відкрити цю повітряну гавань 31 жовтня 2020 року. Про свій намір оператор летовища повідомив у п'ятницю, 29 листопада, передає агенція новин dpa. Хоча раніше було відомо про плани відкрити цей аеропорт-довгобуд саме у жовтні наступного року, однак точна дата трималася в таємниці.

Першою авіакомпанією, котра почне перебазування в новий столичний аеропорт, стане британський авіаперевізник Easyjet. 31 жовтня 2020 року перші літаки мають сісти на одній з посадкових смуг аеропорту. Вильоти з цього летовища планують розпочати з 1 листопада 2020 року.

Якщо цей інфраструктурний об'єкт таки вдасться ввести в експлуатацію згідно з оголошеним планом, то його відкриття відбудеться майже на 9 років пізніше запланованого на початок будівництва терміну. Крім того, кошторис робіт на спорудження та оснащення аеропорту перевищить розмір початкового більш ніж утричі - із запланованих у 2006 році двох мільярдів євро до 6,5 мільярда євро. Раніше назначену дату відкриття нових повітряних воріт столиці ФРН не раз переносили, адже в недобудованому аеропорту виявляли різні технічні та будівельні недоліки, зокрема щодо пожежної безпеки. Спершу планували відкрити аеропорт у листопаді 2011 року, згодом - у червні 2012-го.

Діджей Пол ван Дайк із зображенням Віллі Брандта рекламує відкриття BER 3 червня 2012 року

Паралельно із запуском нового аеропорту планується закриття однієї з нині діючих столичних повітряних гаваней - Берлін-Теґель. Якщо все піде за планом, це має відбутися 8 листопада 2020 року.

Дивитись відео 01:07 Поділитись Найбільший у світі аеропорт "Дасін" запрацював у Китаї (25.09.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3QDx2 Найбільший у світі аеропорт "Дасін" запрацював у Китаї (25.09.2019)