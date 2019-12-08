 Нове керівництво податкової та митниці: бізнес вимагає прозорості від Києва | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 29.04.2020

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Україна

Нове керівництво податкової та митниці: бізнес вимагає прозорості від Києва

Раптова зміна керівництва Державної митної служби і Державної податкової служби спантеличила бізнес і міжнародних партнерів України. Владу в Києві закликають до прозорого відбору нового керівництва і продовження реформ.

Ukraine Russland Grenze bei Shepetivka Zoll (RIA Novosti)

"Це недобре", - цей лаконічний коментар "не під запис" одного з багаторічних іноземних консультантів з питань реформ в Україні цілком відображає тривогу, з якою сприймається кадрова політика нинішньої влади в Києві. 24 квітня на засіданні Кабміну були "з голосу" внесені до порядку денного і розглянуті питання звільнення керівників двох ключових державних відомств - податкової і митної служб Сергія Верланова і Максима Нефьодова. Обох топових держпосадовців про звільнення не попереджали і причин не пояснювали. Хоча вони мають у ділових колах хорошу репутацію, а західними партнерами сприймалися як енергійні реформатори нового покоління.

Демонстративна подяка

"Від імені бізнесу хочеться подякувати пану Нефьодову та Верланову за діалог та співпрацю зі спільнотою!" - ідеться в заяві Європейської бізнес-асоціації (ЄБА), оприлюдненій 25 квітня. Представники бізнесу відзначають, що під керівництвом Максима Нефьодова в митниці були розпочаті інституційні зміни служби, кадрове оновлення, велася боротьба з контрабандою. Так само у Європейській бізнес-асоціації позитивно оцінили оновлення податкової служби на чолі з Сергієм Верлановим, а також високу прозорість у роботі та тісний діалог обох звільнених керівників з бізнесом. "Сподіваємось на збереження цієї практики та і надалі проведення результативних для бізнесу дискусій з проблемних питань", - наголошується в заяві. 

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Так само, як і бізнес-кола, рідко публічно коментують кадрові перестановки у владних структурах і дипломати. Однак на звільнення Нефьодова і Верланова відреагувало і представництво ЄС в Україні, яке виступило зі спільною заявою з посольством США. "ЄС і США пильно слідкують за призначеннями в уряді високопосадовців у митній та податковій службах", - зазначається в заяві, оприлюдненій 27 квітня Представництвом ЄС в Україні.

"У нас була нормальна співпраця"

Як і для багатьох, для бізнес-омбудсмена Марчіна Свєнчіцького звільнення керівників податкової та митниці стало несподіванкою. "У нас була нормальна співпраця, працювали спільні робочі групи, відбувалася активна комунікація. З нашого боку не було на що нарікати, хоча ми не завжди були однієї думки", - зазначив Свєнчіцький у розмові з DW.

Він додав, що Максим Нефьодов і Сергій Верланов були першими керівниками цих важливих для роботи бізнесу відомств, призначеними на прозорих конкурсах, які тривали не один місяць. До відбіркових комісій на ці посади входить і бізнес-омбудсмен. "Я сподіваюся, що наступні очільники так само будуть відібрані на конкурентних засадах", - наголосив Свєнчіцький.

В офісі бізнес-обмудсмена, де приймають скарги, зокрема, і на роботу податківців і митників на місцях, бояться втратити налагоджену співпрацю з керівництвом цих відомств для оперативного розв'язання проблем бізнесу. "У нас була домовленість, що в усіх управліннях податкових і митних органів будуть розвішені інформаційні плакати з контактами офісу бізнес-омбудсмена, аби люди звертались до незалежної інстанції зі скаргами. Однак того самого дня, коли звільнили керівників податкових і митних служб, все раптом зависло, і нічого не відбувається", - нарікає Марчін Свєнчіцький. Попереду в митних і податкових служб ще багато роботи, аби й надалі підвищувати прозорість і ефективність, наголошують в офісі бізнес-омбудсмена.

Лояльні кадри замість реформаторів?

Тим часом в українських ЗМІ ширяться спекуляції щодо можливих наступників Нефьодова і Верланова. Не додало оптимізму прибічникам реформ повідомлення про ймовірне призначення заступником міністра фінансів (саме це міністерство курує роботу митників і податківців) ексміністра часів Віктора Януковича Василя Цушка, який вже навіть подав електронну декларацію, необхідну претендентам на держпосади. "Складається враження, що на керівників митниці і податкової хочуть поставити лояльних людей", - зазначив один зі співрозмовників DW з числа західних консультантів, який побажав залишитися неназваним.

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ЄС і США у своїй заяві від 27 квітня закликали провести прозорі та чесні конкурси на посади керівників податкової і митної служб, які є "стратегічно важливими для ефективної роботи бізнесу". Мірчін Свєнціцький у розмові з DW висловив сподівання, що нове керівництво цих відомств продовжить зміни, скеровані на зменшення тиску на бізнес. "За останні роки була ухвалена регуляторна база, яка значно обмежує простір для свавільних перевірок бізнесу. У підприємців є значно більше можливостей захищатися від зловживання владою з боку чиновників. Але цього недостатньо", - наголосив бізнес-омбудсмен. Він переконаний, що в разі проведення дійсно прозорого конкурсу на керівні посади у податковій і митній службах знайдеться достатньо претендентів з числа представників нового покоління управлінців, якими були Максим Нефьодов і Сергій Верланов.

Одні вихідні на роздуми

Утім, обставини дають мало підстав сподіватися на відкритий конкурс, якого вимагають бізнес-кола і західні партнери. Конкурс на вакантні посади голів податкової і митної служб був оголошений на урядовому сайті вакансій по обіді в суботу, 25 квітня, - наступного дня після раптового звільнення Нефьодова і Верланова. Фактично у зацікавлених управлінців, якщо вони взагалі встигли звернути увагу на цю вакансію, на підготовку і подачу документів були лише неповні вихідні. Адже заявки приймалися лише до понеділка, 27 квітня.

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