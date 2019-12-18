Нове життя промзон: технопарк замість руїн заводу (відео)

Арт-простори, коворкінги та технологічні парки - на місці колишніх заводів чи в індустріальних приміщеннях. Креативні активісти перетворюють занедбані промзони на культурні й бізнесові осередки. Репортаж DW з Києва.
З висоти пташиного польоту це місце ще не надто схоже на українську "кремнієву" долину. Водночас і від занедбаних територій, які були тут останні двадцять років, нині вже майже нічого не залишилося. У 2016 році на 25 гектарах колишнього Київського мотоциклетного заводу почали зводити перший в Україні інноваційний парк. Аби зберегти автентичність промислового гіганта, 50-метрову трубу-димар перетворили на витвір сучасного мистецтва. Дві будівлі заводу залишили, змінивши їхній зовнішній вигляд і внутрішню структуру. Тепер у них - школа і бізнес-кампус. Дивіться, як це виглядає:
Розділити "Укрзалізницю" на три підприємства та приватизувати їх планує уряд Олексія Гончарука. Це єдино правильний шлях, вважають експерти. Залізничники натомість не вірять в успіх приватизації "Укрзалізниці". (22.10.2019)
Проїзд у громадському транспорті з електронним квитком та оплата банківською карткою, нові зупинки та точний графік руху. Житомир одним із перших в Україні почав реформувати транспортну систему. Репортаж DW. (03.12.2019)
Бізнесмен Михайло Весельський втілює у рідному Радовлі на Житомирщині масштабний проект розвитку села. Що його надихає і чому не обов'язково бути мільйонером, аби розвивати українське село - у проекті DW #LocalHeroes. (28.11.2019)