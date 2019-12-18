Нове життя промзон: технопарк замість руїн заводу (відео)

З висоти пташиного польоту це місце ще не надто схоже на українську "кремнієву" долину. Водночас і від занедбаних територій, які були тут останні двадцять років, нині вже майже нічого не залишилося. У 2016 році на 25 гектарах колишнього Київського мотоциклетного заводу почали зводити перший в Україні інноваційний парк. Аби зберегти автентичність промислового гіганта, 50-метрову трубу-димар перетворили на витвір сучасного мистецтва. Дві будівлі заводу залишили, змінивши їхній зовнішній вигляд і внутрішню структуру. Тепер у них - школа і бізнес-кампус. Дивіться, як це виглядає: