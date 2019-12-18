 Нове життя промзон: технопарк замість руїн заводу (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 19.12.2019

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Політика й суспільство

Нове життя промзон: технопарк замість руїн заводу (відео)

Арт-простори, коворкінги та технологічні парки - на місці колишніх заводів чи в індустріальних приміщеннях. Креативні активісти перетворюють занедбані промзони на культурні й бізнесові осередки. Репортаж DW з Києва.

Ukraine Kiew Graffiti Wandbilder Chornobyl (City Art)

Промзони: який невичерпаний потенціал ховають занедбані території міст

З висоти пташиного польоту це місце ще не надто схоже на українську "кремнієву" долину. Водночас і від занедбаних територій, які були тут останні двадцять років, нині вже майже нічого не залишилося. У 2016 році на 25 гектарах колишнього Київського мотоциклетного заводу почали зводити перший в Україні інноваційний парк. Аби зберегти автентичність промислового гіганта, 50-метрову трубу-димар перетворили на витвір сучасного мистецтва. Дві будівлі заводу залишили, змінивши їхній зовнішній вигляд і внутрішню структуру. Тепер у них - школа і бізнес-кампус. Дивіться, як це виглядає:

 

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Розділити "Укрзалізницю" на три підприємства та приватизувати їх планує уряд Олексія Гончарука. Це єдино правильний шлях, вважають експерти. Залізничники натомість не вірять в успіх приватизації "Укрзалізниці". (22.10.2019)  

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Бізнесмен Михайло Весельський втілює у рідному Радовлі на Житомирщині масштабний проект розвитку села. Що його надихає і чому не обов'язково бути мільйонером, аби розвивати українське село - у проекті DW #LocalHeroes. (28.11.2019)  

Як німці допомагають ще більше причепурити Львів (фоторепортаж)

Німецьке товариство міжнародного співробітництва - GIZ - от уже 10 років співпрацює зі Львовом. Завдяки такій співпраці українське місто стало ще гарнішим. У добірці DW - деякі проєкти, які профінансувала Німеччина. (02.12.2019)  

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Арт-простори, коворкінги та технологічні парки - на місці колишніх заводів чи в індустріальних приміщеннях. Креативні активісти, попри відсутність державної підтримки й інвестицій, перетворюють занедбані промзони на культурні й бізнесові осередки. Репортаж DW з Києва.

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Голосування за імпічмент Трампа у Палаті представників США

Імпічмент - Трамп це заслужив

Далі так тривати не могло. Рішення демократів виступити проти Трампа - правильне, вважає Александра фон Намен.  

Ukraine Kiew Graffiti Wandbilder Chornobyl (City Art)

Нове життя промзон: технопарк замість руїн заводу (відео)

Креативні активісти перетворюють занедбані промзони на культурні й бізнесові осередки. Репортаж DW.  

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