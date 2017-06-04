"Нова ІРА" взяла відповідальність за вбивство журналістки у Північній Ірландії

"Нова Ірландська республіканська армія" ("Нова ІРА") взяла на себе відповідальність за вбивство 29-річної північноірландської журналістки Лайри Маккі. Про це парамілітарне угруповання із католицько-націоналістичним ухилом повідомило о своїй заяві для газети The Irish News, опублікованій у вівторок, 23 квітня.

У заяві "Нова ІРА" висловила свої щирі вибачення партнерці, родині та друзям Лайри Маккі за смерть журналістки. Визнавши свою відповідальність у загибелі Маккі, у парамілітарній організації спробували виправдати свої дії тим, що їхні "волонтери" помилково поцілили журналістці в голову під час атаки на "ворожі сили", та звинуватили поліцію у провокуванні заворушень, під час яких загинула Маккі.

У газеті підтвердили автентичність заяви, адже при її передачі представники парамілітарного угруповання використали відповідний пароль - метод комунікації, що став традиційним ще за часів багаторічного конфлікту між націоналістами-католиками, які прагнуть возз'єднатися з Ірландією, і протестантами-юніоністами, які прагнуть залишатися в складі Великобританії.

Раніше цього вівторка поліція повідомила про затримання 57-річної жінки у зв'язку із розслідуванням вбивства Маккі. Двох чоловіків - 18 та 19 років, яких через підозру у вбивстві було затримано 20 квітня, звільнили без висунення обвинувачень.

Нагадаємо, Маккі була застрелена ввечері 18 квітня під час масових заворушень в місті Лондондеррі. Вона перебувала біля поліцейських у той момент, коли один з учасників заворушень вистрелив у їхній бік. Жінку доправили до лікарні з вогнепальним пораненням, але медикам не вдалося врятувати її життя. Правоохоронці розглядають вбивство журналістки як терористичний акт. Маккі багато писала про конфлікт в Ольстері та його наслідки.

На тлі переговорів щодо Brexit у регіоні зростають побоювання, що запровадження прикордонного контролю між Північною Ірландією та Ірландією стане поштовхом до нового спалаху насильства в Ольстері.