Нова хвиля протестів у США проти жорстокості поліції

На знак протесту проти расизму і жорстокості поліції гравці команди "Мілуокі Бакс" ввечері в середу, 26 серпня, відмовилася вийти на матч плей-оф Національної баскетбольної асоціації (NBA) проти команди "Орландо Меджик". Цей крок спричинив ланцюву реакцію: його підтримали гравці інших команд, ще два заплановані на цей день матчі плей-оф NBA скасували.

До бойкоту проти насильство з боку поліції в США також приєдналися гравці команд Головної бейсбольної ліги (MLB) та Жіночої національної баскетбольної асоціації (WNBA). Тим часом у Головній лізі футболу (MLS) провели один матч, скасувавши інші п'ять запланованих поєдинків. 27 серпня не відбудуться матчі і на тенісному турнірі у Нью-Йорку, їх планують провести наступного дня.

Тим часом президент США Дональд Трамп на тлі протестів у місті Кеноша (штат Вісконсин) заявив, що "не потерпить мародерства, підпалів, насильства та беззаконня на американських вулицях". Він направив сили безпеки федерального уряду до Кеноші, заявивши, що вони повинні забезпечити "законність і порядок", повідомляє агентсвто новин dpa.

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Під час протестів у Кеноші 25 серпня

Тим часом губернатор штату Вісконсин демократ Тоні Еверс наказав залучити додатково 500 нацгвардійців для забезпечення порядку в Кеноші, де ввечері знову було оголошено комендантську годину.

Поліція затримала підозрюваного у вбивстві на протестах

Поліція у сусідньому штаті Іллінойс поліція затримала 17-річного підлітка, якого підозрюють у вбивстві двох осіб і пораненні третьої людини напередодні на протестах у Кеноші. На оприлюдненому в мережі відео видно, як озброєний молодий чоловік біжить у бік від протестувальників, згодом падає і починає стріляти у людей, які наближаються до нього.

Поліція Кеноші встановлює, чи є цей 17-річний хлопець тією особою, яка розстріляла людей. Підозрюваний у вбивстві вже встиг частково видалити свої сторінки у соцмережах. Утім, згідно з тієї інформацією, що на них залишилася, він є прихильником Трампа, захоплюється поліцією та зброєю. Також підліток відвідував мітинг на підтримку Трампа у січні, повідомляє видання Buzzfeed.

Нагадаємо, протести у Кеноші почалися після того, як 23 серпня місцеві поліцейські сім разів вистрілили у спину афроамериканцю Джейкобу Блейку під час спроби його затримання. У поліції повідомили, що їхні співробітники прибули на виклик через побутовий інцидент. Утім, не повідомляється, хто саме зателефонував у поліцію, скільки було офіцерів поліції та що відбувалося перед стріляниною.

Родина Джейкоба Блейка, якого розстріляли поліцейські, на акції протесту

Згодом у поліції зазначили, що в машині Блейка біля водійського сидіння знайшли ніж. Утім, Блейк повідомив поліції "в певний момент" про наявність ножа. Іншої зброї в автомобілі не виявили.

Протести викликало відео розстрілу чоловіка поліцейськими. Джейкоб Блейк перебуває у лікарні, у нього серйозні пошкодження спинного мозку та декількох органів.

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