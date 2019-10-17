Нова угода щодо Brexit: про що домовилися ЄС і Великобританія

Після багатьох місяців перебування у глухому куті Євросоюз і Великобританія домовилися про нову угоду щодо Brexit. Компромісу вдалося досягти в останній момент - за пару годин до початку саміту ЄС. На ньому ввечері четверга, 17 жовтня, лідери країн ЄС дали свою згоду на нову угоду про вихід Великобританії з об'єднання.

Що було каменем спотикання?

Головна суперечка була зумовлена тим, що Північна Ірландія, як частина Сполученого Королівства (СК), має вийти з ЄС разом з Великобританією. У той же час Ірландія залишається членом Євросоюзу. Проблема полягала в тому, що в такому разі Brexit створив би "жорсткий" кордон на острові Ірландія з митним і прикордонним контролем, що поставило би під загрозу увесь ірландський мирний процес.

Тому у переговорах треба було досягнути кількох, здавалося б, непримиренних цілей. А саме, уникнути "жорсткого кордону" на острові Ірландія, захистити спільний ринок Євросоюзу та зберегти Північну Ірландію в складі Сполученого Королівства. Попереднє рішення цієї проблеми, так званий backstop, став причиною провалу ратифікації британським парламентом угоди щодо Brexit.

Борис Джонсон (ліворуч) та Жан-Клод Юнкер у Брюсселі, 17 жовтня 2019 року

Про що домовилися сторони?

Зараз сторони знайшли нове рішення, яке переговорник від Єврокомісії Мішель Барньє назвав "квадратурою кола". Воно полягає у тому, що жодних перевірок на території острова Ірландія не проводитимуть, але водночас Північна Ірландія залишиться у складі митної території СК. Задля цього на території Північної Ірландії продовжить діяти "обмежений" набір правил спільного ринку ЄС. Йдеться зокрема про санітарні правила та ветеринарний контроль, податок на додану вартість (ПДВ), правила державної підтримки компаній. Відповідатимуть за застосування цих правил ЄС у Північній Ірландії чиновники Сполученого Королівства.

Що стосується мита, то, як пояснив Барньє, якщо під час ввезення товарів з третіх країн до Північної Ірландії не буде ризику, що їх звідти завезуть до спільного ринку ЄС, то влада СК застосовуватиме британські мита. Якщо ж ризик завезення цих товарів до ЄС існуватиме, то влада СК застосовуватиме до них мита ЄС.

Як уточнила канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel), чиновники ЄС зможуть бути завжди присутніми при ввезенні товарів до Північної Ірландії. Зі свого боку, прем'єр Ірландії Лео Варадкар наголосив, що під час торгівлі між його країною та Північною Ірландією мита не будуть сплачувати.

Ця схема почне діяти лише після завершення перехідного періоду, який має тривати до кінця 2020 року, однак його можуть і подовжити. Після цього почнеться чотирирічний період дії погодженого механізму. Після його завершення парламент Північної Ірландії, або Асамблея, зможе простою більшістю вирішити, чи продовжувати застосовувати окремі правила ЄС у Північній Ірландії.

Мішель Барньє

В останній момент

Ще вранці четверга ніхто не знав, чи зможуть глави держав і урядів погодити домовленість. Зміни внесли до двох додатків до угоди про Brexit - протоколу про Ірландію та Північну Ірландію, а також до політичної декларації. Справа в тому, що вранці тексту ще не бачив ніхто, крім переговорників з Єврокомісії та з Лондона. Високопосадовець ЄС на умовах анонімності припускав, що хтось із президентів або прем'єрів може попросити більше часу для вивчення тексту експертами у своїх столицях. Загалом обидва документи займають понад 90 сторінок.

У підсумку жодних перешкод з боку лідерів країн ЄС не виникло. Це була практично остання нагода встигнути завершити Brexit до 31 жовтня - погодженої дати виходу Великобританії з ЄС. Адже тепер угоду ще необхідно ратифікувати. Палата громад у Лондоні планує голосування цієї суботи, 19 жовтня. Якщо воно буде успішним, то буде черга за Європарламентом - наступний тиждень у ньому є пленарним у Страсбургу. Спікер Європарламенту Давід Сассолі заявив під час саміту, що з його боку все готово до голосування.

Однак ніхто не береться прогнозувати, чи зможе нова угода пройти через британський парламент, який уже тричі провалював голосування за попередню домовленість. Прем'єра Великобританії Бориса Джонсона на брифінгу в Брюсселі журналісти знову і знову питали, як він хоче зібрати достатньо голосів. "Я думаю, що це дуже хороша угода. Я впевнений у перемозі. Коли депутати з усіх партій подивляться на цю угоду, вони побачать достоїнство у підтримці її", - запевнив Джонсон.

Не набагато більше надії вселила у журналістів і Меркель під час свого брифінгу. Вона бачить "суттєву" відмінність від ситуації, в якій відбувалися попередні голосування. А саме, тепер є розуміння того, як Лондон бачить майбутнє відносин з ЄС - тепер він точно не хоче залишатися у митному союзі з Євросоюзом після Brexit.

Що станеться, якщо Палата громад не підтримає і нову угоду? Попри численні запитання, учасники саміту ухилялися від спекуляцій на цю тему. Лише президент Європейської Ради Дональд Туск заявив, що якщо Лондон попросить про чергову відстрочку, то лише тоді Туск буде радитися з лідерами держав ЄС, як з цим бути.