Нова редакція українського правопису набрала чинності

Нова редакція "Українського правопису" набуває чинності в понеділок, 3 червня. Віднині рекомендовано застосовувати норми і правила цієї редакції, яку оприлюднено на сайті міністерства освіти і науки України.

"Документ підготувала спеціально створена Українська національна комісія з питань правопису, до якої увійшли вчені-мовознавці Національної академії наук та національних університетів з різних регіонів України", - йдеться в повідомленні прес-служби міністерства освіти і науки.

Нова редакція "Українського правопису" має 282 сторінки, її норми та правила рекомендовані до застосування в усіх сферах суспільного життя, зокрема в офіційно-діловому стилі мови.

Зокрема, в ній йдеться про такі зміни: написання разом слів із першим іншомовним компонентом (архи-, гіпер-, міні-, віце-, екс-); написання окремо числівника "пів" з іменником (пів години, пів яблука, пів Європи); передача російських прізвищ, які закінчуються на -ой через -ий.

У новій редакції також допускається варіативність у написанні слів іншомовного походження. Зокрема, використання букв "г" і "ґ", буквосполучень "ау" та "ав". Буквосполучення "th" у словах грецького походження можна передавати буквою "т" замість "ф" (кафедра - катедра). Крім того, передбачається використання в деяких словах букви "и" на початку та в кінці слів замість "і" (ірод - ирод, радості - радости).

У міністерстві наразі розробляють план імплементації нової редакції "Українського правопису". Цим документом, зокрема, буде передбачено терміни та етапи впровадження змін в освітній процес.

Нагадаємо, що 22 травня уряд України затвердив нову редакцію українського правопису з метою забезпечення конституційних положень про державний статус української мови та уніфікації вживання орфографічних норм.