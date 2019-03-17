 Нова Зеландія посилює контроль за зброєю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.03.2019

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Новини

Нова Зеландія посилює контроль за зброєю

Уряд Нової Зеландії працює над зміною законодавства щодо контролю за зброєю. Це має зробити країну безпечнішою, вважає прем'єрка Ардерн.

Нова Зеландія

Прем'єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн у неділю, 17 березня, оголосила про те, що кабінет міністрів країни почав працювати над посиленням законодавства щодо володіння та продажу зброї, інформує Reuters. "Це по суті означає, що протягом десяти днів від часу цього жахливого акту тероризму ми оголосимо реформи, котрі, я вірю, зроблять нашу країну безпечнішою", - заявила Ардерн.

Прем'єр-міністерка Нової Зеландії оголосила про плани посилення контролю за зброєю як тільки стало відомо, що обвинувачений у вбивстві людей у двох мечетях 28-річний Брентон Таррант легально володів п'ятьма одиницями зброї, які й використовував і використовував під час збройного нападу.

Як повідомлялося, внаслідок нападу на дві мечеті у Крайстчерчі у Новій Зеландії 15 березня загинули 50 осіб. Ще 50 осіб зазнали поранень, 36 з них наразі перебувають у лікарнях. Обидві мечеті розташовані на відстані приблизно п'яти кілометрів одна від одної. Злочинець знімав напад прихованою камерою і вів пряму трансляцію в інтернеті. Незадовго до здійснення нападу Таррант оприлюднив у соцмережах 74-сторінковий маніфест антиіммігрантського спрямування.

 

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