 Нобелівські лауреати та відомі діячі - за вакцину від коронавірусу для всіх | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.06.2020

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Нобелівські лауреати та відомі діячі - за вакцину від коронавірусу для всіх

Нобелівські лауреати та відомі діячі закликали зробити вакцину від коронавірусу загальнодоступною. У зверненні до урядів і бізнесу вони закликали визнати майбутню вакцину "глобальним загальним благом".

Світові лідери закликали зробити вакцину від COVID-19 загальнодоступною

Світові лідери закликали зробити вакцину від COVID-19 загальнодоступною

Нобелівські лауреати та відомі у світі діячі закликали зробити майбутню вакцину від коронавіірусу SARS-CoV-2 загальнодоступною. Відповідне звернення опублікували в неділю, 28 червня, з ініціативи Центру Мохаммада Юнуса. Юнус, який родом із Бангладеш, отримав Нобелівську премії миру в 2006 році.

Разом з ним це звернення підписали 18 нобелівських лауреатів, а також 19 експрезидентів держав, 15 колишніх прем'єр-міністрів, відомі науковці, актори, співаки, релігійні діячі, політики, активісти та бізнесмени. Під зверненням стоять підписи вже понад сотні осіб. 

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"Ми звертаємось із цим спільним закликом до всіх світових лідерів, міжнародних організацій та урядів ухвалити законодавчі кроки та зробити офіційні заяви щодо визнання вакцини проти COVID-19 як глобального загального блага, вільного від будь-якого патенту, який комусь би належав", - йдеться у зверенні.

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Мета цієї ініціативи - домогтися загальнодоступності вакцини для всього світу. Її підписанти закликають до прозорості інформації стосовно досліджень та розробки вакцини, а також вимагають забезпечити рівний доступ до вакцини для жителів усіх країн.

Серед підписантів ініціативи, зокрема, нобелівські лауреати Лех Валенса та Михайло Горбачов, актор Джордж Клуні, співак Боно, підприємець Річард Бренсон та інші. 

Нагадаємо, останньої доби кількість офіційно зареєстрованих випадків захворювання на COVID-19 у всьому світі подолала позначку у 10 мільйонів. Померли майже півмільйона осіб, в яких було виявлено хворобу. Водночас одужали понад п'ять мільйонів осіб.

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