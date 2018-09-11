 Нобелівську премію миру присуджено прем′єр-міністру Ефіопії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.10.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Нобелівську премію миру присуджено прем'єр-міністру Ефіопії

Нобелівську премію миру 2019 року отримає прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед за його ініціативу з урегулювання прикордонного конфлікту з Еритреєю.

Прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед

Прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед (фото з архіву)

Нобелівську премію миру 2019 року присуджено прем'єр-міністру Ефіопії за його "вирішальну ініціативу врегулювати прикордонний конфлікт із сусідньою Еритреєю". Про це в п'ятницю, 11 жовтня, оголосив Норвезький Нобелівський комітет в Осло.

5 червня 2018 року уряд Ефіопії оголосив про свою готовність укласти мирну угоду з Еритреєю без жодних попередніх умов. Згодом країни відновили транспортне сполучення та відвели війська від спільного кордону.

Обидві країни не мали дипломатичних відносин після війни, що тривала з 1998 до 2000 року. Еритрея в 1952-1993 роках входила до складу Ефіопії. Збройний конфлікт між Ефіопією і Еритреєю спалахнув через суперечку за контроль над прикордонними територіями. Внаслідок збройного протистояння загинули близько 70 тисяч осіб. Крім того, під час тодішнього конфлікту сотні тисяч людей були змушені стати біженцями, залишивши свої домівки.

DW.COM

Присудженням Нобелівської премії з медицини розпочався щорічний "нобелівський" тиждень. Найцікавіші факти з історії найпрестижнішої наукової премії світу - в статті DW. (07.10.2019)

Ефіопські війська будуть відведені від кордону з Еритреєю. В ефіопській армії повідомили, що загрози конфлікту між державами більше немає. (14.12.2018)

Нагадаємо, що торік Нобелівську премію миру отримали конголезький лікар Деніс Муквеге та іранська правозахистниця Надя Мурад "за їхні зусилля з припинення використання сексуального насильства як зброї війни і збройних конфліктів"

Нобелівська премія миру вважається найвищою відзнакою за зусилля із досягнення миру у світі. Винахідник динаміту Альфред Нобель у своєму заповіті просив щороку відзначати цією премією до трьох осіб або організацій за особливі заслуги перед людством. З 1960 року цією премією відзначають також боротьбу за права людини, а з 2004 - зусилля із захисту довкілля. Нобелівська премія миру - єдина з п'яти щорічних нобелівських премій, яка вручається не у Швеції, а в столиці Норвегії Осло.

Також за темою

Eritrea - Der äthiopische Ministerpräsident Abiy und der eritreischen Staatschef Afewerki

Ефіопія та Еритрея відкрили кордон для транспорту 11.09.2018

Африканські країни домовилися про закінчення прикордонного конфлікту, що тривав від 1998 року, і оголосили про відновлення торгових та дипломатичних зв'язків.

Äthiopischer Ministerpräsident Abiy Ahmed beim Staatsbesuch in Eritrea

Лідери Ефіопії та Еритреї домовляються про мир між країнами 08.07.2018

Вперше за майже 20 років до столиці Еритреї прибув прем'єр Ефіопії Абій Ахмед для переговорів з президентом сусідньої країни Ісайясом Афеверкі з метою мирного врегулювання територіального конфлікту.

Eritrea Asmara erster Linienflug aus Äthiopien eingetroffen

З Ефіопії до Еритреї прибув перший комерційний авіарейс 18.07.2018

Пасажири першого рейсу мають на меті зустрітися з рідними, з якими їх роз'єднала війна.

Реклама

Докладно

Ukraine | Marathon-PK Selenskyj (AFP/Getty Images/G. Savilov)

Інформаційний фастфуд від Володимира Зеленського

Новаторський формат пресмарафону Зеленського був порожнім за змістом, вважає Сергій Руденко.  

Gasflamme Gasherd (picture-alliance/dpa)

Як нараховуватимуть субсидії по-новому (відео)

Чому субсидій у новому опалювальному сезоні стане менше і кому відмовлятимуть - у сюжеті DW.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  