Нобелівську премію миру присуджено прем'єр-міністру Ефіопії

Нобелівську премію миру 2019 року присуджено прем'єр-міністру Ефіопії за його "вирішальну ініціативу врегулювати прикордонний конфлікт із сусідньою Еритреєю". Про це в п'ятницю, 11 жовтня, оголосив Норвезький Нобелівський комітет в Осло.

5 червня 2018 року уряд Ефіопії оголосив про свою готовність укласти мирну угоду з Еритреєю без жодних попередніх умов. Згодом країни відновили транспортне сполучення та відвели війська від спільного кордону.

Обидві країни не мали дипломатичних відносин після війни, що тривала з 1998 до 2000 року. Еритрея в 1952-1993 роках входила до складу Ефіопії. Збройний конфлікт між Ефіопією і Еритреєю спалахнув через суперечку за контроль над прикордонними територіями. Внаслідок збройного протистояння загинули близько 70 тисяч осіб. Крім того, під час тодішнього конфлікту сотні тисяч людей були змушені стати біженцями, залишивши свої домівки.

Нагадаємо, що торік Нобелівську премію миру отримали конголезький лікар Деніс Муквеге та іранська правозахистниця Надя Мурад "за їхні зусилля з припинення використання сексуального насильства як зброї війни і збройних конфліктів"

Нобелівська премія миру вважається найвищою відзнакою за зусилля із досягнення миру у світі. Винахідник динаміту Альфред Нобель у своєму заповіті просив щороку відзначати цією премією до трьох осіб або організацій за особливі заслуги перед людством. З 1960 року цією премією відзначають також боротьбу за права людини, а з 2004 - зусилля із захисту довкілля. Нобелівська премія миру - єдина з п'яти щорічних нобелівських премій, яка вручається не у Швеції, а в столиці Норвегії Осло.