Нобелівську премію з хімії присуджено дослідникам протеїнів

Нобелівську премію з хімії цього року присуджено американським науковцям Френсіс Арнольд, Джорджу Сміту та британцю Грегорі Вінтеру за дослідження протеїнів. Про це в середу, 3 жовтня, оголосив Нобелівський комітет Королівської академії наук Швеції.

Вчені розробили протеїни, що "вирішують хімічні проблеми людства", повідомив комітет. Зокрема, Арнольд нагородили за "спрямовану еволюцію ферментів", а Сміт та Вінтер - за "фаговий дисплей пептидів та антитіл".

Френсіс Арнольд стала п'ятою жінкою-науковцем в історії вручення Нобелівської премії, яка отримала відзнаку у галузі хімії. Половина винагороди із суми приблизно в один мільйон доларів дістанеться Арнольд, а по половині суми, що залишилася - Сміт і Вінтер.

Раніше цього тижня стали відомими лауреати Нобелівських премій з медицини та фізики. Нагадаємо, що минулого року Нобелівську премію з хімії здобули швейцарець Жак Дюбоше, американець німецького походження Йоахім Франк і британець Річард Хендерсон за розвиток кріоелектронної мікроскопії.