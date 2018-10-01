 Нобелівську премію з хімії присуджено дослідникам протеїнів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.10.2018

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Новини

Нобелівську премію з хімії присуджено дослідникам протеїнів

Нобелівську премію з хімії за дослідження протеїнів здобули американські науковці Френсіс Арнольд, Джордж Сміт та Грегорі Вінтер.

Нобелівську премію з хімії присуджено дослідникам протеїнів

DW.COM

Американський вчений Джеймс Еллісон та японський науковець Тасуку Хондзьо отримали Нобелівську премію в галузі медицини за роботи в сфері терапії раку. (01.10.2018)

Нобелівську премію з хімії цього року присуджено американським науковцям Френсіс Арнольд, Джорджу Сміту та британцю Грегорі Вінтеру за дослідження протеїнів. Про це в середу, 3 жовтня, оголосив Нобелівський комітет Королівської академії наук Швеції.

Вчені розробили протеїни, що "вирішують хімічні проблеми людства", повідомив комітет. Зокрема, Арнольд нагородили за "спрямовану еволюцію ферментів", а Сміт та Вінтер - за "фаговий дисплей пептидів та антитіл".

Френсіс Арнольд стала п'ятою жінкою-науковцем в історії вручення Нобелівської премії, яка отримала відзнаку у галузі хімії. Половина винагороди із суми приблизно в один мільйон доларів дістанеться Арнольд, а по половині суми, що залишилася - Сміт і Вінтер.  

Раніше цього тижня стали відомими лауреати Нобелівських премій з медицини та фізики. Нагадаємо, що минулого року Нобелівську премію з хімії здобули швейцарець Жак Дюбоше, американець німецького походження Йоахім Франк і британець Річард Хендерсон за розвиток кріоелектронної мікроскопії.

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