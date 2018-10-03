Нобелівську премію з хімії вручать дослідникам літій-іонних акумуляторів

Троє вчених отримали Нобелівську премію за їхній внесок у створення літій-іонних акумуляторів. Про присудження премії Джону Гуденафу з Техаського універистету, Стенлі Уіттінгему з Університету штату Нью-Йорк та Акірі Йосіно з Університету Мейдзі у середу, 9 жовтня, повідомив у Стокгольмі Нобелівький комітет.

Генеральний секретар Шведської Королівської академії наук Горан Хенссон наголосив, що премія стала відзнакою за створення "світу, який можна підзарядити".

У заяві Нобелівського комітету зазначається, що літій-іонні акумулятори "революціонізували наші життя", змінивши не лише сферу накопичувачів енергії, але й підхід до створення автомобілів, мобільних телефонів та інших приладів у "дедалі більш портативному та електронному світі".

Розмір премії складає 9 мільйонів шведських крон (у перерахунку - близько 830 тисяч євро). Вони будуть вручені разом із золотою медаллю та дипломом 10 грудня - у річницю смерті Альфреда Нобеля у 1986 році - у Стокгольмі та Осло.

Напередодні оголошено імена лауреатів Нобелівської премії з фізики. Ними стали канадсько-американський фізик Джеймс Піблз з Прінстонського університету, який отримав відзнаку за відкриття у фізичній космології, а також швейцарські астрономи Майкл Меджор і Дідьє Кело з Женевського університету - за відкриття екзопланети, що обертається навколо зірки сонячного типу.

За день до цього американці Вільям Кейлін-молодгший та Грегг Семенсі, а також британець сер Пітер Реткліфф отримали Нобелівську премію з медицини. Вчені стали лауреатами премії за дослідження реакції клітин на зміну рівня кисню в навколишньому середовищі та їхнього пристосування до цих змін.

10 жовтня оголосять імена лауреатів Нобелівської премії з літератури - цього року їх буде двоє. А в останній день "нобелівського тижня" оголосять ім'я лауреата премії миру - однією з фавориток в цій категорії вважається шведська екологічна актівістка Грета Тунберг.