Нобелівську премію з фізики присудили за революцію в астрономії

У Стокгольмі назвали імена лауреатів Нобелівської премії з фізики. Ними стали канадсько-американський фізик Джеймс Піблз з Прінстонського університету, який працює в галузі теоретичної космології, а також швейцарські астрономи Майкл Меджор і Дідьє Кело з Женевського університету, повідомив у вівторок, 8 жовтня, Нобелівський комітет.

Половина премії дісталася Джеймсу Піблзу "за теоретичні відкриття в фізичній космології", інша половина - Майклу Меджору і Дідьє Кело "за відкриття екзопланети, що обертається навколо зірки сонячного типу", після чого були відкриті понад чотири тисячі екзопланет, зазначив Нобелівський комітет.

Премія у дев'ять мільйонів крон

Напередодні американці Вільям Кейлін-молодгший та Грегг Семенсі, а також британець сер Пітер Реткліфф отримали Нобелівську премію з медицини. Вчені стали лауреатами премії за дослідження реакції клітин на зміну рівня кисню в навколишньому середовищі та їхнього пристосування до цих змін. Зокрема, вони визначили молекулярний механізм, що регулює активність генів в умовах різного рівня кисню.

9 жовтня стануть відомі імена лауреатів Нобелівської премії з хімії, 10 жовтня - з літератури. В останній день "нобелівського тижня" оголосять ім'я лауреата премії миру - однією з фавориток в цій категорії вважається шведська екологічна актівісткаГрета Тунберг.

Розмір Нобелівської премії, як і в попередні два роки, складе 9 мільйонів шведських крон (у перерахунку - близько 830 тисяч євро). Вручення нагороди за традіцією відбудеться у Стокгольмі та Осло у день смерти Альфреда Нобеля 10 грудня.