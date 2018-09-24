 Нобелівську премію з медицини присудили за дослідження раку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.10.2018

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Новини

Нобелівську премію з медицини присудили за дослідження раку

Американський вчений Джеймс Еллісон та японський науковець Тасуку Хондзьо отримали Нобелівську премію в галузі медицини за роботи в сфері терапії раку.

На екрані фото Джеймса Еллісона (ліворуч) і Тасуко Хондзьо

На екрані фото Джеймса Еллісона (ліворуч) і Тасуко Хондзьо

Лауреатами Нобелівської премії в галузі медицини та фізіології 2018 року стали американський вчений Джеймс Еллісон та японський науковець Тасуку Хондзьо, яких відзначили за роботи в сфері терапії раку. Відповідне рішення оголосив у Стокгольмі в понеділок, 1 жовтня, Нобелівський комітет, інформує агентство dpa.

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"Еллісон та Хондзьо продемонстрували, як різні стратегії гальмування імунної системи можуть бути використані в лікуванні раку", - йдеться в повідомленні Нобелівської асамблеї стокгольмського Каролінського інституту. Представник Університету Техасу Еллісон вивчав протеїн, що "функціонує як гальмо для імунної системи", а дослідження впливу протеїну на імунні клітини, які проводив у Кіотському університеті Хондзьо, дозволили створити "ефективні" методи боротьби проти раку.

Премія в галузі медицини та фізіології вручається першою з Нобелівських премій. Нагадаємо, що торік Нобелівську премію в галузі медицини та фізіології отримали американські вчені Джеффрі Холл, Майкл Росбаш та Майкл Янг за дослідження молекулярних механізмів, які контролюють добові біоритми людей, тварин та рослин.

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