Нобелівську премію з економіки присудили за вдосконалення теорії аукціонів

Нобелівську премію з економіки за 2020 рік присудили двом американським економістам Полу Мілгрому і Роберту Вілсону за свою роботу на комерційних аукціонах. Про це Шведська королівська академія наук повідомила у понеділок, 12 жовтня.

Читайте також: Нобелівську премію миру присудили Всесвітній продовольчій програмі

Дует американських економістів відзначили "за вдосконалення теорії аукціонів і створення нових форматів аукціонів". "Нові формати аукціонів є прекрасним прикладом того, як фундаментальні дослідження можуть згодом створити винаходи, які приносять користь суспільству", - йдеться у заяві академії.

Нобелівська премія з економіки не є однією з первинних п'яти нагород, створених у 1895 році за заповітом промисловця Альфреда Нобеля. Натомість її заснував центральний банк Швеції. Вперше її присудили у 1969 році. Розмір премії цього року складає 10 мільйонів шведських крон (1,14 мільйона доларів).

Нагадаємо, цьогоріч церемонії вручення Нобелівських премій скасували через пандемію COVID-19. Премії вручатимуть не в Стокгольмі, а в різних країнах лауреатів. Минулого року Нобелівську премію з економіки присудили за боротьбу з бідністю.

Читайте також: Нобелівську премію з медицини отримають троє вірусологів