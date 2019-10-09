Нобелівську премію з економіки присудили за боротьбу з бідністю

Нобелівська премія з економіки за 2019 рік присуджена американським економістам Абхіджіту Банерджі та Майклу Кремеру, а також французькій економістці Естер Дюфло за їхній "експериментальний підхід" до боротьби зі світовою бідністю. Про це в понеділок, 14 жовтня, повідомляє Нобелівський комітет Шведської королівської академії наук в Стокгольмі.

Дюфло стала другою в історії жінкою-лауреаткою премії з економіки. У 2009 році нагороду отримала Елінор Остром.