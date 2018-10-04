Нобелівську премію з економіки отримають Вільям Нордхаус і Пол Ромер

Нобелівську премію з економіки цього року присуджено американцям Вільяму Нордхаусу і Полу Ромеру "за інтеграцію змін клімату і технологічних інновацій в макроекономічний аналіз". Про це у понеділок, 8 жовтня, оголосили в Королівській академії наук Швеції.

"Їхні висновки значно розширили сферу застосування економічного аналізу шляхом побудови моделей, які пояснюють, як ринкова економіка взаємодіє з природою та знаннями", - йдеться у заяві академії. Нордхаусу премія присуджена за інтеграцію змін клімату, а Ромеру - технологічних інновацій - в довгостроковий макроекономічний аналіз.

Вільям Нордхаус досліджував економічні причини, які впливають на викиди вуглекислого газу в атмосферу і в підсумку призводять до глобального потепління. Його дослідження в сфері оподаткування шкідливих виробництв і підприємств були використані кількома урядами, які намагалися зменшити вплив виробництва на глобальне потепління.

Пол Ромер заклав основу нової теорії ендогенного економічного розвитку, відповідно до чого економічний ріст є результатом внутрішніх, а не зовнішніх причин.

Минулого року премію отримав американський економіст Річард Талер із Чиказького університету за внесок у вивчення поведінкової економіки. Вчений пов'язав економіку і психологію, вивчивши чинники, які впливають на витрати людей.

Альфред Нобель не вказував премію в галузі економіки у своєму заповіті. Її заснував Центральний банк Швеції в 1968 році.