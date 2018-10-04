 Нобелівську премію з економіки отримають Вільям Нордхаус і Пол Ромер | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.10.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Нобелівську премію з економіки отримають Вільям Нордхаус і Пол Ромер

Американці Вільям Нордхаус і Пол Ромер стали цьогорічними лауреатами Нобелівської премії з економіки за інтеграцію змін клімату і технологічних інновацій в макроекономічний аналіз.

Нобелівську премію з економіки отримають Вільям Нордхаус і Пол Ромер, оголосили в Королівській академії наук Швеції

Нобелівську премію з економіки отримають Вільям Нордхаус і Пол Ромер, оголосили в Королівській академії наук Швеції

Нобелівську премію з економіки цього року присуджено американцям Вільяму Нордхаусу і Полу Ромеру "за інтеграцію змін клімату і технологічних інновацій в макроекономічний аналіз". Про це у понеділок, 8 жовтня, оголосили в Королівській академії наук Швеції.

"Їхні висновки значно розширили сферу застосування економічного аналізу шляхом побудови моделей, які пояснюють, як ринкова економіка взаємодіє з природою та знаннями", - йдеться у заяві академії. Нордхаусу премія присуджена за інтеграцію змін клімату, а Ромеру - технологічних інновацій - в довгостроковий макроекономічний аналіз.

Вільям Нордхаус досліджував економічні причини, які впливають на викиди вуглекислого газу в атмосферу і в підсумку призводять до глобального потепління. Його дослідження в сфері оподаткування шкідливих виробництв і підприємств були використані кількома урядами, які намагалися зменшити вплив виробництва на глобальне потепління.

DW.COM

Шведська академія, яка називає лауреата Нобелівської премії з літератури, цього року її не вручатиме. Ніколи ще претензії до неї не були настільки серйозними. (04.10.2018)

Нобелівську премію з економіки цього року отримав американський вчений Річард Талер. Він досліджує, за яких обставин людина поводиться "розумно" в економічному плані та як її до цього спонукати. (09.10.2017)

Пол Ромер заклав основу нової теорії ендогенного економічного розвитку, відповідно до чого економічний ріст є результатом внутрішніх, а не зовнішніх причин. 

Минулого року премію отримав американський економіст Річард Талер із Чиказького університету за внесок у вивчення поведінкової економіки. Вчений пов'язав економіку і психологію, вивчивши чинники, які впливають на витрати людей. 

Альфред Нобель не вказував премію в галузі економіки у своєму заповіті. Її заснував Центральний банк Швеції в 1968 році.

Дивитись відео 02:17
Now live
02:17 хв

Кому і за що дали нобелівську премію миру (06.10.2017)

Аудіо й відео до теми

Кому і за що дали нобелівську премію миру (06.10.2017)  

Також за темою

Deutschland Bruttoinlandsprodukt Geldfach einer Ladenkasse

Чому Німеччина настільки успішна країна 29.12.2016

Deutsche Bank назвав п'ять факторів, які протягом багатьох років забезпечують ФРН стабільне зростання добробуту.

Dürre in Kenia

Глобальне потепління: скільки коштуватиме для людства зміна клімату? 09.11.2017

Наскільки дорогою є боротьба зі змінами клімату? Чи вигідно боротися проти глобального потепління? Економісти шукають відповіді - проте, можливо, самі запитання поставлені неправильно.

Реклама

Докладно

Лауреат Нобелівської премії миру 2018 Деніс Муквеге

Деніс Муквеге: Про сексуальне насильство не можна мовчати

Лауреат Нобелівської премії миру 2018 року Деніс Муквеге розповів DW про ціну сексуальних злочинів. 

Toyota відкликає автомобілі через дефект у гібридній системі

Toyota відкликає 2,4 мільйона гібридних автомобілів

У гібридній системі автомобілів Prius і Auris виявлені несправності, через які може глохнути двигун.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  