Нобелівська премія миру присуджена лікарю з ДР Конго та іракській правозахисниці

Нобелівську премію миру 2018 року присуджено конголезькому лікарю Денісу Муквеге та іранській правозахистниці Наді Мурад "за їхні зусилля з припинення використання сексуального насильства як зброї війни і збройних конфліктів". Про це у п'ятницю, 5 жовтня, оголосив Нобелівський комітет Королівської академії наук Швеції.

Лікар Деніс Муквеге

Деніс Муквеге - гінеколог, який спеціалізується на наданні медичної допомоги жінкам, які стали жертвами групових зґвалтувань. Під час Другої конголезької війни Муквеге, за деякими даними, надав допомогу тисячам жінок, деяким з них - по кілька разів, роблячи іноді понад десять операцій на день. Він є лауреатом премії ООН з прав людини. У 2014 році від керівництва Європейського союзу Муквеге отримав премію імені Сахарова за свою роботу з реабілітації жінок-жертв сексуального насильства у воєнний час.

Надя Мурад

Іранська правозахисниця езидського походження Надя Мурад є колишньою полонянкою бойовиків "Ісламської держави". Вперше вона розповіла свою історію під час засідання Ради Безпеки ООН у 2015 році. Мати і брат дівчини були вбиті. Вона є посолкою доброї волі в Управлінні ООН з наркотиків і злочинності, лауреаткою премії Вацлава Гавела з прав людини та премії Андрія Сахарова за свободу думки спільно з Ламією Аджи Башар.

Нагадаємо, що торік Нобелівську премію миру отримала Міжнародна кампанія за відмову від ядерної зброї (ICAN) за її "роботу задля привернення уваги до катастрофічних гуманітарних наслідків будь-якого застосування ядерної зброї".

Нобелівська премія миру вважається найвищою відзнакою за зусилля із досягнення миру у світі. Винахідник динаміту Альфред Нобель у своєму заповіті просив щороку відзначати цією премією до трьох осіб або організацій за особливі заслуги перед людством. З 1960 року цією премією відзначають також боротьбу за права людини, а з 2004 - зусилля із захисту довкілля. Нобелівська премія миру - єдина з п'яти щорічних нобелівських премій, яка вручається не у Швеції, а в столиці Норвегії Осло.