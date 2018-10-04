Нобелівська премія миру присуджена лікарю з ДР Конго та іракській правозахисниці

Нобелівську премію миру 2018 року присуджено конголезькому лікарю Денісу Муквеге та іранській правозахистниці Наді Мурад "за їхні зусилля з припинення використання сексуального насильства як зброї війни і збройних конфліктів". Про це у п'ятницю, 5 жовтня, оголосив Нобелівський комітет Королівської академії наук Швеції.
Лікар Деніс Муквеге
Деніс Муквеге - гінеколог, який спеціалізується на наданні медичної допомоги жінкам, які стали жертвами групових зґвалтувань. Під час Другої конголезької війни Муквеге, за деякими даними, надав допомогу тисячам жінок, деяким з них - по кілька разів, роблячи іноді понад десять операцій на день. Він є лауреатом премії ООН з прав людини. У 2014 році від керівництва Європейського союзу Муквеге отримав премію імені Сахарова за свою роботу з реабілітації жінок-жертв сексуального насильства у воєнний час.
Надя Мурад
Іранська правозахисниця езидського походження Надя Мурад є колишньою полонянкою бойовиків "Ісламської держави". Вперше вона розповіла свою історію під час засідання Ради Безпеки ООН у 2015 році. Мати і брат дівчини були вбиті. Вона є посолкою доброї волі в Управлінні ООН з наркотиків і злочинності, лауреаткою премії Вацлава Гавела з прав людини та премії Андрія Сахарова за свободу думки спільно з Ламією Аджи Башар.
Нагадаємо, що торік Нобелівську премію миру отримала Міжнародна кампанія за відмову від ядерної зброї (ICAN) за її "роботу задля привернення уваги до катастрофічних гуманітарних наслідків будь-якого застосування ядерної зброї".
Нобелівська премія миру вважається найвищою відзнакою за зусилля із досягнення миру у світі. Винахідник динаміту Альфред Нобель у своєму заповіті просив щороку відзначати цією премією до трьох осіб або організацій за особливі заслуги перед людством. З 1960 року цією премією відзначають також боротьбу за права людини, а з 2004 - зусилля із захисту довкілля. Нобелівська премія миру - єдина з п'яти щорічних нобелівських премій, яка вручається не у Швеції, а в столиці Норвегії Осло.
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Нобелівська премія миру: у кого найбільше шансів
Північна та Південна Кореї
За останні місяці дві Кореї відчутно зблизилися. Відбулася навіть символічна зустріч президента Південної Кореї Мун Чже Іна та лідера КНДР Кім Чен Ина на кордоні між країнами. Утім, з обіцяним Кімом ядерним роззброєнням прогресу доcі особливо не видно, а ситуація з правами людини у Північній Кореї дедалі гіршає.
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Нобелівська премія миру: у кого найбільше шансів
Прем'єр Ефіопії Абій Ахмед
Зближуються також і Ефіопія з Еритреєю. Це здобуток ефіопського прем'єра Абія Ахмеда - на фото він обіймається з еритрейським лідером Ісайясом Афеверкі. Ахмед примирився з сусідньою країною - схвалив компромісну пропозицію щодо кордонів. Проблема в тому, що строк для номінації сплив у квітні, тобто ще до початку його каденції.
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Нобелівська премія миру: у кого найбільше шансів
УВКБ ООН і Всесвітня продовольча програма
Організації системи ООН час від часу теж стають лауреатами Нобелівської премії миру. І нині це також можливо: Управління Верховного комісара у справах біженців ООН та Всесвітня продовольча програма - у списку номінантів. Обидві організації опікуються вирішенням проблем людей, які потерпають від воєн, голоду та вимушеної міграції. Для УВКБ ООН це може бути вже третя премія.
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Нобелівська премія миру: у кого найбільше шансів
SOS Méditerranée та "Лікарі без кордонів"
Наданням допомоги біженцям відомі і неурядові огранізації SOS Méditerranée та "Лікарі без кордонів". Обидві задіяні у рятуванні біженців у Середземному морі. Нобелівська премія миру цим організаціям стала б символічним жестом щодо європейських урядів, які критично ставляться до таких операцій чи активно їм перешкоджають.
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Нобелівська премія миру: у кого найбільше шансів
Свобода преси
Оглядачі припускають, що Нобелівський комітет може цьогоріч відзначити свободу ЗМІ та свободу слова. Ідеться, зокрема, про турецьке видання Cumhuriyet, а також про ув'язненого саудівського блогера Раїфа Бадаві. По всьому світу за критичне висвітлення подій журналісти і далі розплачуються свободою чи навіть життям.
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Нобелівська премія миру: у кого найбільше шансів
Правозахисники
Премію можуть вручити і правозахисним організаціям. Серед кандидатів - Американська спілка захисту громадянських свобод ACLU та російська група "Меморіал". Активістка Світлана Ганнушкіна (на фото) опікується біженцями в Росії, навіть попри опір з боку держави. ACLU серед іншого працює над втіленням рівних прав для гомосексуалів та проти поліцейського насильства у США.
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Нобелівська премія миру: у кого найбільше шансів
Без суперечок не обходиться
Хто б не отримував Нобелівську премію миру, без суперечок сприймають лише окремих лауреатів. В минулі роки особливо критикували відзнаку тодішньому президентові США Бараку Обамі, а також Євросоюзові. Традиційно премію вручають 10 грудня в Осло. Торік лауреатом стала Міжнародна кампанія із заборони ядерної зброї ICAN. Нагорода становить близько 850 тисяч євро.
Автор: Гелена Берс, Стас Соколов