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Нобелівська премія з фізики

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Нобелівська премія з фізики".

Нобелівська премія з фізики є однією з п'яти премій, які були створені за заповітом Альфреда Нобеля і які вручаються тим, хто "приніс найбільшу користь людству". Розмір Нобелівської премії з фізики нині становить 9 мільйонів шведських крон. Уперше Нобелівська премія з фізики була вручена 1901 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Нобелівську премію з фізики отримали троє науковців

Нобелівську премію з фізики отримали троє науковців 05.10.2021

Шведська королівська академія наук присудила Нобелівську премію з фізики трьом науковцям зі США, ФРН та Італії за "проривний внесок у розумінні складних фізичних систем".

Нобелівську премію з фізики присудили за революцію в астрономії

Нобелівську премію з фізики присудили за революцію в астрономії 08.10.2019

Лауреатами премії з фізики стали канадець Джеймс Піблз та астрономи Майкл Меджор і Дідьє Кело з Женевського університету.
Гроші, гендер і політика: цікаві факти про Нобелівську премію

Гроші, гендер і політика: цікаві факти про Нобелівську премію 07.10.2019

Присудженням Нобелівської премії з медицини розпочався щорічний "нобелівський" тиждень. Найцікавіші факти з історії найпрестижнішої наукової премії світу - в статті DW.
Нобелівську премію з фізики присудили за дослідження лазерів

Нобелівську премію з фізики присудили за дослідження лазерів 02.10.2018

Нобелівську премію з фізики отримали вчені з Канади, США та Франції за дослідження лазерів.
Нобелівську премію з фізики присуджено дослідникам гравітаційних хвиль

Нобелівську премію з фізики присуджено дослідникам гравітаційних хвиль 03.10.2017

Вчені зі США Райнер Вайсс, Баррі Баріш та Кіп Торн стали лауреатами Нобелівської премії з фізики за дослідження гравітаційних хвиль.

Курйози та рекорди Нобелівської премії

Курйози та рекорди Нобелівської премії 06.10.2013

7 жовтня почнуть оголошувати імена Нобелівських лауреатів. Історія премії налічує чимало цікавих фактів. Яка пропорція чоловіків і жінок? Хто й чому відмовився? Та чи часто її присуджували... покійникам?
Подвійний Нобель: Німеччина радіє успіху своїх учених

Подвійний Нобель: Німеччина радіє успіху своїх учених 12.10.2007

Востаннє таке було 1999 року, коли Нобелівську премію отримали два німці. Не так давно, але на тлі критики стану науки у ФРН відзнака цього року фізика Грюнберга й хіміка Ертля стала сенсацією.