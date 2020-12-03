Нинішнє десятиліття стане найгарячішим в історії - ООН

Нинішнє десятиліття може стати найспекотнішим за всю історію. Про це оголосила Всесвітня метеорологічна організація ООН (WMO) у вівторок, 3 грудня, під час Кліматичної конференції ООН у Мадриді.

"Ми не на шляху до досягнення цілей Паризької угоди. Якщо ми зараз не вживатимемо термінових заходів щодо клімату, то ми рухатимемося до підвищення температури більше, ніж на три градуси до кінця століття", - заявив генеральний секретар організації Петтері Таалас, цитує агенція dpa.

За даними WMО, станом на кінець жовтня середня світова температура була на 1,1 градуса за Цельсієм вищою, ніж в кінці доіндустріальної епохи наприкінці 18 століття. Тож 2019 рік стане другим чи третім найгарячішим роком за весь час спостережень.

Організація також підтвердила, що минулого року концентрація вуглекислого газу в атмосфері досягла рекордного рівня і продовжує зростати цього року. Серед іншого це шкодить всесвітньому океану, оскільки він поглинає тепло і вуглекислий газ. За даними WMO, температура води в океані також досягла рекордних показників. "Морська вода на 26 відсотків кисліша, ніж на початку індустріальної епохи", - повідомили в організації, додавши, що це негативно впливає на морські екосистеми.

На Кліматичній конференції в Мадриді планується обговорити виконання умов Паризької угоди із захисту клімату, підписаної в 2015 році. Тоді 190 країн світу взяли на себе зобов'язання вживати заходів для того, щоб не допустити глобального потепління. Основна мета, позначена в Паризькій угоді, - скоротити викиди СО2 в атмосферу. Саме вони є причиною глобальних кліматичних змін.