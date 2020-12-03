 Нинішнє десятиліття стане найгарячішим в історії - ООН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.12.2019

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Нинішнє десятиліття стане найгарячішим в історії - ООН

Це десятиріччя стане найспекотнішим в історії, а до кінця століття температура на планеті може підвищитися на три градуси в порівнянні з доіндустріальною епохою, наголосили у Всесвітній метеорологічній організації ООН.

Нинішнє десятиліття стане найгарячішим в історії

Нинішнє десятиліття може стати найспекотнішим за всю історію. Про це оголосила Всесвітня метеорологічна організація ООН (WMO) у вівторок, 3 грудня, під час Кліматичної конференції ООН у Мадриді.

"Ми не на шляху до досягнення цілей Паризької угоди. Якщо ми зараз не вживатимемо термінових заходів щодо клімату, то ми рухатимемося до підвищення температури більше, ніж на три градуси до кінця століття", - заявив генеральний секретар організації Петтері Таалас, цитує агенція dpa.

За даними WMО, станом на кінець жовтня середня світова температура була на 1,1 градуса за Цельсієм вищою, ніж в кінці доіндустріальної епохи наприкінці 18 століття. Тож 2019 рік стане другим чи третім найгарячішим роком за весь час спостережень.

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Сьогодні багатьом державам бракує насамперед політичної волі, щоб змінити свій підхід до теми захисту клімату, наголосив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Перед конференцією ООН він вимагає рішучіших кроків. (01.12.2019)

Генеральний секретар ООН закликає припинити "війну проти природи" і вимагає рішучих дій на захист довкілля. У конференції візьмуть участь делегати з 200 країн світу. (02.12.2019)

Організація також підтвердила, що минулого року концентрація вуглекислого газу в атмосфері досягла рекордного рівня і продовжує зростати цього року. Серед іншого це шкодить всесвітньому океану, оскільки він поглинає тепло і вуглекислий газ. За даними WMO, температура води в океані також досягла рекордних показників. "Морська вода на 26 відсотків кисліша, ніж на початку індустріальної епохи", - повідомили в організації, додавши, що це негативно впливає на морські екосистеми.

На Кліматичній конференції в Мадриді планується обговорити виконання умов Паризької угоди із захисту клімату, підписаної в 2015 році. Тоді 190 країн світу взяли на себе зобов'язання вживати заходів для того, щоб не допустити глобального потепління. Основна мета, позначена в Паризькій угоді, - скоротити викиди СО2 в атмосферу. Саме вони є причиною глобальних кліматичних змін.

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Кімната з найбруднішим повітрям на планеті (03.12.2019)

Аудіо й відео до теми

Кімната з найбруднішим повітрям на планеті (03.12.2019)  

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