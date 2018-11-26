Нижня палата парламенту Італії підтримала посилення міграційних норм

Нижня палата парламенту Італії схвалила декрет глави МВС Маттео Сальвіні про посилення міграційного законодавства. Як повідомляє агенція Reuters, зміни до міграційних норм увечері у середу, 28 листопада, підтримали 396 депутатів, тоді як 99 проголосували проти.
Як повідомлялося, 24 вересня декрет підтримав уряд Італії, а 7 листопада - сенат. Згідно з законодавчими змінами, країна надаватиме притулок, передусім, біженцям, що залишили свої країни у зв’язку з воєнними діями. Якщо правоохоронці визнають перебування мігрантів небезпечним для країни, їх зможуть депортувати у пришвидшеному порядку. Також документ передбачає фінансування програми депортації мігрантів та боротьбу з терористичними та мафіозними угрупованнями.
Міністр внутрішніх справ Італії Матео Сальвіні прокоментував мету запровадження декрету: "Я готовий давати прихисток жінкам і дітям, що тікають від війни… Але всіх інших - ні. Я не хочу виглядати ідіотом", - цитує агенція Reuters.
Італія також не припинятиме надавати притулок політичним біженцям. Водночас у "гуманітарному захисті" відмовлятимуть особам, що не надають суттєвих обґрунтувань.
Серед понад 20 000 шукачів притулку лише чверті вдалось отримати минулого року гуманітарний захист в Італії. Однак після завершення строку дії виданих документів цих мігрантів також зможуть депортувати, за відсутності відповідних підстав на продовження дозволу на перебування.
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Африканські нетрі посеред Європи
Виживати, а не жити
На півдні Італії розростаються нетрі з благеньких хатинок. Сюди прибувають сотні африканців, щоб заробити гроші для себе і своїх родин. Особливо влітку. Вони шукають роботу на фруктових і овочевих плантаціях італійських фермерів. Часто безуспішно, бо ціни на врожай падають, а кількість прибульців зростає.
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Африканські нетрі посеред Європи
Нетрі посеред Європи
Близько тисячі африканців мешкають у цих нетрях в італійському регіоні Апулія. У розпал літа їх ще більше. Гетто - так місцеві мешканці називають це саморобне селище з покинутими будинками, нелегальними хатинками та купами сміття. Електрики, води та каналізації тут немає.
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Африканські нетрі посеред Європи
В'язні в "нічиїй" землі
Ті, хто хочуть вижити в "гетто", мусять самі собі допомагати. Генератори виробляють електрику. Той, хто вміє працювати руками, пробує ремонтувати різні речі, як у цьому пункті ремонту велосипедів. Велосипеди для багатьох поселенців - єдиний засіб пересування. Ті, хто хочуть вибратися з "гетто" на роботу на плантаціях, позичають їх або мусять іти пішки.
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Африканські нетрі посеред Європи
"Зелене серце" Італії
Від "гетто" до столиці провінції, міста Фоджа - близько 15 кілометрів. У передмістях розташовані плантації, де африканським мігрантам іноді щастить знайти роботу. Інших видів роботи в Апулії майже не знайдеш: у регіоні слабко розвинена промисловість, люди живуть із сільського господарства. Понад 15 відсотків місцевих - безробітні внаслідок економічної кризи в Європі.
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Африканські нетрі посеред Європи
В очікуванні кращого життя
Ібра Мбаке Фалль та Нгор Сарр із Сенегалу теж знають, як важко тут заробити гроші. Нгор донедавна мав строковий контракт, що тут вважається рідкістю. "Тимчасові роботи оплачуються погано", - каже Ібра. Збираючи помідори, можна заробити 3,50 євро за годину. Частину заробленого 32-річний африканець мусить віддавати "капоралі" - африканській та італійській мафії.
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Африканські нетрі посеред Європи
Держава не переймається
Мешканці нетрів не мають захисту від "капоралі". Мафіозі керують у селищі, наче в маленькій державі. Торгівля наркотиками і проституція - тут звичні явища. "Держава має інші проблеми", - кажуть на це італійські чиновники. Принаймні іноді до нетрів приїздить мобільна лікарська бригада. Також тут подекуди встановили біотуалети.
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Африканські нетрі посеред Європи
Посередники між світами
Чимало італійців, які живуть поруч, бачили нетрі тільки по телевізору. Мало хто зважиться зазирнути сюди добровільно, каже Архангело Майра. Католицький місіонер працює над покращенням умов життя мешканців "гетто". Разом із іншими добровольцями він організовує мовні курси. "Більшість поселенців не мають дійсних документів", - зауважує він.
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Африканські нетрі посеред Європи
Майбутнє власноруч
У Аrt Village, розташованому за годину їзди від нетрів, африканці вчаться будувати. У власноруч зведених будівлях за межами "гетто" вони пізніше мають оселитися. Проект частково фінансує місцева влада. Однак це схоже на краплю в морі: на будівництві можна зустріти лише кілька десятків мігрантів, у той час як поблизу їх тисячі.
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Африканські нетрі посеред Європи
Легалізоване життя
"Я був тут нелегально і виживав, працюючи вуличним продавцем. В Аrt Village мені допомогли, тож зараз я маю дозвіл на перебування", - каже Мбає Ндіає. Він заснував громадську організацію La Senegalese і виступає за те, щоб африканці могли отримувати в Італії документи та провадити незалежне життя.
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Африканські нетрі посеред Європи
Нарешті жити по-людськи
"Ідеться про гідність", - каже Мамаду Ламін Гей. Він тішиться, бо більше не повинен жити в "гетто". "Коли я згадую про те, як туди прибув, серце крається, - каже сенегалець. - Бараки з картону і пластику - це не та Європа, про яку я завжди мріяв". Нині Мамаду здобуває освіту і сподівається, що це уможливить для нього краще майбутнє в Італії.
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Африканські нетрі посеред Європи
Без документів немає майбутнього
Чимало африканців охоче виїхали б із нетрів та з Італії, але цьому перешкоджає Брюссель. За законодавством ЄС, біженці можуть просити притулку лише в тій країні, до якої прибули спершу. Той, хто має документи, може перебувати в іншій країні Шенгенської зони щонайбільше три місяці. Потім біженці можуть бути депортовані.
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Африканські нетрі посеред Європи
Картонний дах над головою
"Дім там, де Барілла", - написано на картонках, якими біженці вкрили свій курінь. Барілла - це великий італійський продуктовий концерн. "Брендові" африканські хатинки нужденні, вони ледве витримують вітер і дощ. Нині в Італії живуть 65 тисяч біженців, більшість із них - африканці. Багато з них охоче повернулися б додому, до своїх родин. Але квитки для них занадто дорогі.
Автор: Асумпта Латтус, Юлія Ган, Аніта Грабська