Нижня палата парламенту Італії підтримала посилення міграційних норм

Нижня палата парламенту Італії схвалила декрет глави МВС Маттео Сальвіні про посилення міграційного законодавства. Як повідомляє агенція Reuters, зміни до міграційних норм увечері у середу, 28 листопада, підтримали 396 депутатів, тоді як 99 проголосували проти.

Як повідомлялося, 24 вересня декрет підтримав уряд Італії, а 7 листопада - сенат. Згідно з законодавчими змінами, країна надаватиме притулок, передусім, біженцям, що залишили свої країни у зв’язку з воєнними діями. Якщо правоохоронці визнають перебування мігрантів небезпечним для країни, їх зможуть депортувати у пришвидшеному порядку. Також документ передбачає фінансування програми депортації мігрантів та боротьбу з терористичними та мафіозними угрупованнями.

Міністр внутрішніх справ Італії Матео Сальвіні прокоментував мету запровадження декрету: "Я готовий давати прихисток жінкам і дітям, що тікають від війни… Але всіх інших - ні. Я не хочу виглядати ідіотом", - цитує агенція Reuters.

Італія також не припинятиме надавати притулок політичним біженцям. Водночас у "гуманітарному захисті" відмовлятимуть особам, що не надають суттєвих обґрунтувань.

Серед понад 20 000 шукачів притулку лише чверті вдалось отримати минулого року гуманітарний захист в Італії. Однак після завершення строку дії виданих документів цих мігрантів також зможуть депортувати, за відсутності відповідних підстав на продовження дозволу на перебування.

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