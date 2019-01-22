 Нижня палата Конгресу США ухвалила законопроект, що перешкоджає виходу з НАТО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.01.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Нижня палата Конгресу США ухвалила законопроект, що перешкоджає виходу з НАТО

Переважна більшість членів Палати представників Конгресу США ухвалила законопроект на підтримку НАТО. Ухвалений законопроект має перешкодити будь-яким спробам виходу США з Альянсу.

Конгрес США

Палата представників Конгресу США більшістю голосів проголосувала за законопроект на підтримку Північноатлантичного альянсу (НАТО). Увечері вівторка, 22 січня, 357 американських конгресменів - як демократів, так і республіканців - підтримали законопроект, лише 22 законодавця висловилися проти.

Ухвалений нижньою палатою Конгресу проект нормативного акта покликаний перешкоди будь-яким спробам виходу Сполучених Штатів з Організації Північноатлантичного договору. На думку лідера демократичної більшості в Палаті представників Стені Хоєра, НАТО є "визначальним для безпеки" Сполучених Штатів, а також гарантує "мир та стабільність скрізь у світі", передає агенція новин dpa.

Ухвалення цього законопроекту відбулося саме в період напружених відносин між США та європейськими партнерами в НАТО навколо питання збільшення останніми видатків на оборону й безпеку, на чому наполягає Вашингтон.

Раніше американське видання The New York Times повідомляло, посилаючись на анонімні джерела з Білого дому, що торік президент США Дональд Трамп не раз висував ідею про можливий вихід США з Альянсу.

Дивитись відео 03:09
Now live
03:09 хв

Trident Juncture: НАТО тренує вояків і випробовує технології (31.10.2018)

DW.COM

Столтенберг: НАТО має "багато шляхів" відповіді РФ за порушення ДРСМД

Генеральний секретар НАТО заявив, що РФ "має останній шанс", аби почати виконувати умови Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. (04.01.2019)  

Начальники генштабів НАТО: Росія та терористи - головні виклики

Північноатлантичний альянс продовжить моніторити характер військової діяльності Росії. (16.01.2019)  

Рада НАТО-Росія пройде 25 січня в Брюсселі

Посли країн НАТО та Росії проведуть зустріч 25 січня в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі. Теми засідання Ради НАТО-Росія не оголошуються, але ними можуть стати Україна та доля Договору про РСМД. (21.01.2019)  

Коментар: Не факт, що без Дональда справи пішли б краще

За два роки свого президентства Дональд Трамп багато чому навчив ЄС. Збитки, завдані американським президентом, надолужити буде нелегко. Але багато в чому він прислужився інтересам ЄС, вважає Макс Гофманн. (21.01.2019)  

Аудіо й відео до теми

Trident Juncture: НАТО тренує вояків і випробовує технології (31.10.2018)  

Також за темою

Präsident Trump Rede an die Nation

Трамп висунув нову пропозицію з метою припинити "шатдаун" 20.01.2019

В обмін на збереження програми захисту від видворення нелегальих мігрантів, які ще дітьми в'їхали до США, президент Дональд Трамп вимагає 5,7 мільярда доларів на стіну на кордоні з Мексикою. Демократи це відхиляють.

Deutschland Trump trifft Putin

WP: Трамп приховав деталі зустрічі з Путіним 13.01.2019

Після розмови з Володимиром Путіним на полях саміту G20 в Гамбурзі Дональд Трамп забрав у свого перекладача папери з нотатками, стверджує The Washington Post. Президент США заперечує приховування інформації.

Kombobild Pelosi vs Trump

Через "шатдаун" Трамп скасував поїздку спікерки Конгресу за кордон 18.01.2019

Візит спікерки Конгресу Ненсі Пелосі в Бельгію, Єгипет і Афганістан можуть внести до графіку після відновлення роботи адміністрації США, заявив Трамп.

Реклама

Докладно

Зліва направо: міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, президент Франції Еммануель Макрон, канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) та глава німецького МЗС Гайко Маас після підписання договору

Новий німецько-французький договір про дружбу

Існують сподівання, що оновлений договір стане "дороговказом" для євроінтеграції. 

Mastercard

Єврокомісія оштрафувала MasterCard на 570 мільйонів євро

У Брюсселі фінансове покарання для MasterCard пояснюють надмірно високими тарифами за користування кредитками. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  