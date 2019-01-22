Нижня палата Конгресу США ухвалила законопроект, що перешкоджає виходу з НАТО

Палата представників Конгресу США більшістю голосів проголосувала за законопроект на підтримку Північноатлантичного альянсу (НАТО). Увечері вівторка, 22 січня, 357 американських конгресменів - як демократів, так і республіканців - підтримали законопроект, лише 22 законодавця висловилися проти.

Ухвалений нижньою палатою Конгресу проект нормативного акта покликаний перешкоди будь-яким спробам виходу Сполучених Штатів з Організації Північноатлантичного договору. На думку лідера демократичної більшості в Палаті представників Стені Хоєра, НАТО є "визначальним для безпеки" Сполучених Штатів, а також гарантує "мир та стабільність скрізь у світі", передає агенція новин dpa.

Ухвалення цього законопроекту відбулося саме в період напружених відносин між США та європейськими партнерами в НАТО навколо питання збільшення останніми видатків на оборону й безпеку, на чому наполягає Вашингтон.

Раніше американське видання The New York Times повідомляло, посилаючись на анонімні джерела з Білого дому, що торік президент США Дональд Трамп не раз висував ідею про можливий вихід США з Альянсу.