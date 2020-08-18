Не хочу жити з Лукашенком! Білоруси в Україні про протести в Мінську (відео)

"Цей фарс має скінчитися! Досить нас катувати!" Для багатьох білорусів Україна стає другою домівкою. З якими емоціями вони стежать за протестами в Білорусі і діями Лукашенка? Яким бачать майбутнє своєї країни?
Для багатьох білорусів Україна стає другою домівкою. Приїжджають хто на навчання, хто на роботу, а хто тікає від політичних переслідувань. 18-річний Ілля Бондаренко підтримував Світлану Тихановську, поширюючи її передвиборчу агітацію. Якщо протестувальникам у Білорусі не вдасться домогтися відставки Лукашенка, то повернутися додому він швидше за все не зможе. З якими емоціями він та інші білоруси, які мешкають в Україні, стежать за протестами в Білорусі і діями Лукашенка?
Режим Олександра Лукашенка захитався: "бацька" кличе на допомогу Путіна. Наскільки ймовірне втручання Кремля у події в Білорусі і чи готовий до такого сценарію Євросоюз?
Де в Альпах знаходиться місце паломництва інстаграмщиків. Як дожити до ста років - рецепт з Греції. Чому іспанці незадоволені королівською родиною. Хто гасить пожежі в Карелії і чому безоплатно.
Олександр Лукашенко вже понад чверть століття - президент Білорусі. 65-річний політик повністю змінив політичну систему країни під себе і владу, схоже, віддавати не збирається. Як йому вдається утримувати владу?
Жорсткий розгін мирних акцій протесту проти нібито перемоги Олександра Лукашенка на виборах спонукав людей до ще більших протестів. Тисячі людей заарештували, частину вже відпустили. Ось що відбувалося з ними в СІЗО.