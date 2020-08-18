 Не хочу жити з Лукашенком! Білоруси в Україні про протести в Мінську (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 18.08.2020

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Політика й суспільство

Не хочу жити з Лукашенком! Білоруси в Україні про протести в Мінську (відео)

"Цей фарс має скінчитися! Досить нас катувати!" Для багатьох білорусів Україна стає другою домівкою. З якими емоціями вони стежать за протестами в Білорусі і діями Лукашенка? Яким бачать майбутнє своєї країни?

Олександр Лукашенко (picture-alliance/NurPhoto/B. Zawezel)

Білоруси в Україні також регулярно виходять на протести проти Лукашенка

Для багатьох білорусів Україна стає другою домівкою. Приїжджають хто на навчання, хто на роботу, а хто тікає від політичних переслідувань. 18-річний Ілля Бондаренко підтримував Світлану Тихановську, поширюючи її передвиборчу агітацію. Якщо протестувальникам у Білорусі не вдасться домогтися відставки Лукашенка, то повернутися додому він швидше за все не зможе. З якими емоціями він та інші білоруси, які мешкають в Україні, стежать за протестами в Білорусі і діями Лукашенка?

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Докладно

Олександр Лукашенко (picture-alliance/NurPhoto/B. Zawezel)

Білоруси в Україні про протести в Мінську (відео)

З якими емоціями білоруси, які мешкають в Україні, стежать за протестами в Білорусі і діями Лукашенка?  

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