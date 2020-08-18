Не хочу жити з Лукашенком! Білоруси в Україні про протести в Мінську (відео)

Для багатьох білорусів Україна стає другою домівкою. Приїжджають хто на навчання, хто на роботу, а хто тікає від політичних переслідувань. 18-річний Ілля Бондаренко підтримував Світлану Тихановську, поширюючи її передвиборчу агітацію. Якщо протестувальникам у Білорусі не вдасться домогтися відставки Лукашенка, то повернутися додому він швидше за все не зможе. З якими емоціями він та інші білоруси, які мешкають в Україні, стежать за протестами в Білорусі і діями Лукашенка?