Не твітами єдиними: що Трамп пише в листах союзникам по НАТО

Що може зробити лише один твіт, американський президент Дональд Трамп укотре довів, коли усього 280 символами звів нанівець результати канадського саміту Великої сімки. Утім, перед самітом НАТО у Брюсселі, який почнеться 11 липня, очільник Білого дому обрав незвичний для себе засіб комунікації. Ідеться про особисті листи, які він надсилає главам урядів інших країн-членів Альянсу та вимагає виділяти більше коштів на збройні сили.

Вочевидь, листи почали надходити вже в червні, зараз же часопис The New York Times отримав змогу подивитися на них та публікує уривки звідти. За його даними, такі послання надійшли щонайменше до десятка країн, зокрема до Німеччини, Канади, Норвегії, Бельгії, Італії, Люксембургу, Нідерландів, Іспанії та Португалії.

Канцлерці Анґелі Меркель Трамп написав: "Як ми говорили під час вашого візиту в квітні, у США зростає розчарування з приводу того, що окремі союзники не виконують своїх обіцянок". "Зростання розчарування" з приводу, вірогідно, занизьких витрат на оборону притаманне не лише адміністрації президента США - у листі йдеться, що занепокоєний і Конгрес.

Німеччині - особливо гостра критика

Американський журнал Foreign Policy пише, що, за даними з дипломатичних кіл, лист Берліну містив чи не найгостріші формулювання. "Сполучені Штати й надалі витрачають більше ресурсів на захист Європи, тоді як економіка континенту, зокрема німецька, почувається добре, а викликів безпеці чимало. Для нас це більше не є тим, з чим можна миритися", - ідеться у листі Трампа. Президент США наголосив, що дедалі складніше пояснювати американським громадянам, чому певні держави не вносять свою частку до безпекової архітектури НАТО, тоді як "американські солдати й далі жертвують своїм життям за кордоном, або ж повертаються додому з серйозними травмами".

Рішуча Меркель та впертий Трамп: хто насправді задавав тон на саміті G7 Лише одна мить Ця світлина німецького фотографа Єско Денцеля (Jesco Denzel) з саміту G7 у Канаді стала справжньою сенсацією в соцмережах після того, як її оприлюднив речник уряду ФРН. Адже, схоже, вловила настрій зібрання, на якому лідери шести країн так і не змогли дійти консенсусу з Дональдом Трампом. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель на фото виглядає рішуче, а президент США тримається "вперто".

Рішуча Меркель та впертий Трамп: хто насправді задавав тон на саміті G7 Версія Білого дому Тим часом фотографії, опубліковані речницею Білого дому Сарою Сандерс незадовго до появи попередньої світлини, показують дещо іншу перспективу. Трамп в оточенні учасників саміту жваво обговорює щось з іншими лідерами держав, зокрема, президентом Франції Еммануелем Макроном та прем’єр-міністеркою Великобританії Терезою Мей. Щоправда, і тут він сидить.

Рішуча Меркель та впертий Трамп: хто насправді задавав тон на саміті G7 Без Трампа На цій світлині, оприлюдненій у Twitter нового очільника уряду Італії Джузеппе Конте, американського президента не видно взагалі. Тоді як інші лідери розмірковують над документами, головна увага сконцентрована на Меркель, Макроні та Мей. Конте на цій світлині ліворуч.

Рішуча Меркель та впертий Трамп: хто насправді задавав тон на саміті G7 Макрон-оратор "Після тривалого робочого дня та дуже прямого діалогу ми активно рухаємося до амбіційної домовленості", - написав Макрон у своєму Twitter в суботу, опублікувавши це фото. Під час виступу французький лідер активно жестикулює, очевидно, намагаючись додати ваги своїм аргументам. А інші світові політики його уважно слухають.

Рішуча Меркель та впертий Трамп: хто насправді задавав тон на саміті G7 Жодних суперечок в раю? Цю світлину Адам Скотті, ймовірно, зробив буквально за кілька секунд до фото Денцеля, яким починається ця фотогалерея . Скотті - офіційний фотограф канадського прем’єра Джастіна Трюдо, організатора саміту G7. Світові лідери, схоже, у доброму гуморі. Меркель і Трюдо сміються, а Трамп готовий до розмов. Автор: Гелена Кашель, Ольга Войтович



Ще місяць тому Трамп написав у своїй улюбленій соцмережі Twitter, що Німеччина витрачає на НАТО відсоток свого ВВП, тоді як США - чотири відсотки свого значно більшого ВВП. "Чи хтось бачить в цьому сенс?", - запитав президент США і поскаржився, що Сполучені Штати боронять Європу, а у відповідь їм запроваджують торговельні обмеження. "Зміни вже йдуть", - пообіцяв він в кінці повідомлення.

Бюджет німецького міністерства оборони в 2017 році складав близько 37 мільярдів євро. За підрахунками НАТО, це - 1,24 відсотка ВВП.

На 2019 рік Меркель під час візиту до Вашингтона пообіцяла частку в 1,3 відсотка. У бюджетних консультаціях цього тижня в Берліні обговорювався оборонний бюджет-2019 у майже 43 мільярди євро. Це на 650 мільйонів більше, аніж міністр фінансів Олаф Шольц (Olaf Scholz) обіцяв на початку року. Тоді частка сягне 1,31 відсотка, хоча й наступного року знову впаде до 1,23 відсотка. Міністерка оборони Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) поставила за мету до 2025 року сягнути показника у 1,5 відсотка ВВП.

Суперечлива мета у два відсотки

У Берліні вважають, що достатньо збільшують свій оборонний бюджет. У 2014 році на саміті в Уельсі члени НАТО домовилися, що протягом 10 років збільшуватимуть свої відповідні кошториси у бік двох відсотків ВВП. До того ж бажаний показник сягав 1,18 відсотка. Тож напрямок один, проте Трамп наполягає на тому, щоб зрештою всі члени НАТО досягли бюджетної квоти на оборону на рівні двох відсотків.

У листі Берліну за підписом Трампа прямо сказано: "Тривалі занизькі витрати Німеччини на оборону підривають безпеку Альянсу та дають іншим союзникам підставу не планувати виконання власних оборонних обіцянок, позяак вони беруть з вас приклад".

Найменші видатки на оборону у відношенні до ВВП в 2017 році, за даними НАТО, у таких країн:

Люксембург - 0,46 відсотка

Бельгія - 0,9 відсотка

Іспанія - 0,92 відсотка.

Єдиними в Європі, хто відповідає критерію у два відсотки, є:

Естонія - 2,06 відсотка

Великобританія - 2,12 відсотка

Греція - 2,36 відсотка.

Утім, американський міністр оборони Меттіс попереджав британський уряд, що зробить пріоритетним партнером Францію, якщо британці недостатньо інвестуватимуть в оборону. Самі ж США витрачають на військові потреби 3,57 відсотка ВВП - і у відносному, і в абсолютному сенсі найвищий показник, а саме 686 мільярдів доларів. Це більше 70 відсотків оборонних видатків усього НАТО.

Зранку - саміт НАТО, ввечері - Путін

Проміжні підсумки шляху до бажаної частки у два відсотки - у порядку денному саміту. На ньому 29 країн-членів Альянсу вперше зберуться у новенькій штаб-квартирі в Брюсселі. На зустрічі йтиметься, зокрема, й про те, як підвищити міць союзників. І тут питання не тільки в збільшенні бойових підрозділів, але й в швидкості їхньої передислокації до регіонів операції. На саміті НАТО планується реформувати структуру штабу європейських сил НАТО, а також окреслити шляхи розвитку співпраці з ЄС.

Своїми листами Трамп тисне не лише на Німеччину, але й на інших партнерів за Альянсом. Він уже не називає НАТО "зайвим", як у часи передвиборчої боротьби. Але достеменно ніхто не знає, наскільки міцна його відданність трансатлантичній співпраці. Тож інші глави урядів не хочуть давати Трампові жодної нагоди послабити НАТО так само, як і Велику сімку.

Щодо останньої Трамп на саміті в червні, попри позицію колег, зажадав повернення Росії до G7. Ба більше: поїхав з саміту завчасно, аби зустрітися з північнокорейським автократом Кім Чен Ином. Уже з президентського літака він твітнув, що США не підписуватимуть підсумкову заяву саміту Великої сімки.

Та й на саміті НАТО позиція Трампа буде під особливим прицілом через його нещодавно анонсовані плани - через кілька днів після зустрічі з союзниками президент США 16 липня зустрінеться в Гельсінкі з російським колегою Володимиром Путіним.