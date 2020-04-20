Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів (фотогалерея)

Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів

Кажани живуть не лише в печерах

Де їх лише не зустрінеш - від австралійського бушу до тихоокеанського узбережжя Мексики. Вони висять на деревах, живуть високо в горах, у печерах, розщелинах і на горищах. Кажани є найбільш поширеними ссавцями на Землі, вони водяться на всіх континентах, крім Антарктиди. Близько 20 відсотків усіх ссавців є рукокрилими. Важлива деталь: вони є єдиними ссавцями, які здатні літати.