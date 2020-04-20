Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів (фотогалерея)

Кажани мають недобру славу, особливо зараз, через пандемію коронавірусу. Утім, вони не лише переносять віруси. Кажани мають унікальний імунітет, не старіють, і без них неможливе запилення багатьох рослин.
Вчені розшифрували генетичний код вірусів кажанів. З’ясувалося, що наприклад, вірус атипової пневмонії САРС довго жив у кажанах, перш ніж його виявили в людей. САРС – не поодинокий виняток. (10.01.2011)
Те, що спочатку скидалося на чистісіньку теорію змови, може виявитися правдою. Які факти говорять на користь того, що коронавірус усе-таки міг вийти з лабораторії, що досліджувала кажанячі віруси? (20.04.2020)