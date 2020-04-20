 Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів (фотогалерея) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 20.04.2020

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Світ

Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів (фотогалерея)

Кажани мають недобру славу, особливо зараз, через пандемію коронавірусу. Утім, вони не лише переносять віруси. Кажани мають унікальний імунітет, не старіють, і без них неможливе запилення багатьох рослин.

  • Австралійський летючий пес з розчепіреними крилами в польоті

    Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів

    Кажани живуть не лише в печерах

    Де їх лише не зустрінеш - від австралійського бушу до тихоокеанського узбережжя Мексики. Вони висять на деревах, живуть високо в горах, у печерах, розщелинах і на горищах. Кажани є найбільш поширеними ссавцями на Землі, вони водяться на всіх континентах, крім Антарктиди. Близько 20 відсотків усіх ссавців є рукокрилими. Важлива деталь: вони є єдиними ссавцями, які здатні літати.

  • Білий кажан у листі геліконії

    Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів

    Маршмеллоу, котрі поїдають інжир

    Цей білий кажан зручно влаштувався у листі рослини геліконія. Загалом у світі налічують близько 1100 видів рукокрилих, лише п'ять із них є білими. Цих тваринок з довжиною тіла від чотирьох до п'яти сантиметрів іноді ще називають "маршмеллоу" серед кажанів, бо вони нагадують ці пухкі солодощі, які у США так люблять смажити на вогні. Ці кажани харчуються майже виключно інжиром.

  • Морда несправжнього вампіра

    Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів

    Ми такі, якими ми є

    Хоча кажани у багатьох регіонах світу зажили моторошної слави вампірів, насправді лише три їхні види п'ють кров. Своїми гострими зубами вони зголюють волосини зі шкіри своїх жертв, перш ніж ссати їхню кров. Кажани-вампіри надають перевагу питтю крові корів і коней, які сплять. Але вони нападають також на людей і можуть при цьому переносити різні інфекції та хвороби.

  • Вухань звичайний сидить на гілці дерева

    Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів

    Вуха для того, щоб "бачити" в темряві

    Такі великі вуха потрібні кажанам для ехолокації. Більшість кажанів бачать погано, проте вони можуть добре орієнтуватися в темряві. Для цього вони своїм ротом або носом видають ультразвук. Він відбивається від перешкод перед ними, і цю луну кажани вловлюють своїми велетенськими вухами. Таким чином вони можуть добре орієнтуватися у просторі, зокрема й у темряві.

  • Довгоносий кажан ласує нектаром квітів

    Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів

    Без кажанів не було б авокадо, манго та бананів

    Рукокрилі відіграють центральну роль у запилюванні рослин. Понад 500 видів рослин залежні від цих летючих ссавців, які переносять пилок між їхніми квітами. Серед них банани, авокадо, манго та агави. Деякі з цих рукокрилих мають дуже довгі язики для того, аби ласувати нектаром і пилком квітів.

  • Нічниця танцює на поверхні води

    Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів

    Ледь не безсмертні

    Хоча рукокрилі народжують лише одне дитинча на рік, більшість із них живуть довше за багатьох інших ссавців. Деякі види живуть по 30 років і при цьому практично не старіють. Причину такої тривалості життя науковці вбачають в унікальній здатності кажанів запобігати старінню клітин та відновлювати їх. Зокрема це захищає від онкологічних захворювань.

  • Колонія кажанів у печері

    Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів

    Ідеальні переносники хвороб

    Водночас кажани є природним середовищем існування для багатьох збудників хвороб, серед яких віруси Ебола, Ніпах і Марбург, а також коронавіруси SARS, MERS і новий SARS-CoV-2. Хоча вони і переносять цих збудників смертельних хвороб, завдяки своїй унікальній імунній системі, а саме високій температурі тіла та великій концентрації інтерферонів, самі кажани при цьому залишаються здоровими.

  • Жінка шумом відганяє кажанів

    Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів

    Кажанів треба захищати, а не знищувати

    Хоча кажанів знову і знову згадують у зв'язку з жахливими хворобами, їх треба захищати. Адже вони відіграють центральну роль у багатьох екосистемах. Без них, наприклад, в Африці кількість москітів зростатиме шаленими темпами, через що епідемія малярії там набуде небачених масштабів.

    Автор: Чарлі Шілд


  • Австралійський летючий пес з розчепіреними крилами в польоті

    Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів

    Кажани живуть не лише в печерах

    Де їх лише не зустрінеш - від австралійського бушу до тихоокеанського узбережжя Мексики. Вони висять на деревах, живуть високо в горах, у печерах, розщелинах і на горищах. Кажани є найбільш поширеними ссавцями на Землі, вони водяться на всіх континентах, крім Антарктиди. Близько 20 відсотків усіх ссавців є рукокрилими. Важлива деталь: вони є єдиними ссавцями, які здатні літати.

  • Білий кажан у листі геліконії

    Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів

    Маршмеллоу, котрі поїдають інжир

    Цей білий кажан зручно влаштувався у листі рослини геліконія. Загалом у світі налічують близько 1100 видів рукокрилих, лише п'ять із них є білими. Цих тваринок з довжиною тіла від чотирьох до п'яти сантиметрів іноді ще називають "маршмеллоу" серед кажанів, бо вони нагадують ці пухкі солодощі, які у США так люблять смажити на вогні. Ці кажани харчуються майже виключно інжиром.

  • Морда несправжнього вампіра

    Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів

    Ми такі, якими ми є

    Хоча кажани у багатьох регіонах світу зажили моторошної слави вампірів, насправді лише три їхні види п'ють кров. Своїми гострими зубами вони зголюють волосини зі шкіри своїх жертв, перш ніж ссати їхню кров. Кажани-вампіри надають перевагу питтю крові корів і коней, які сплять. Але вони нападають також на людей і можуть при цьому переносити різні інфекції та хвороби.

  • Вухань звичайний сидить на гілці дерева

    Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів

    Вуха для того, щоб "бачити" в темряві

    Такі великі вуха потрібні кажанам для ехолокації. Більшість кажанів бачать погано, проте вони можуть добре орієнтуватися в темряві. Для цього вони своїм ротом або носом видають ультразвук. Він відбивається від перешкод перед ними, і цю луну кажани вловлюють своїми велетенськими вухами. Таким чином вони можуть добре орієнтуватися у просторі, зокрема й у темряві.

  • Довгоносий кажан ласує нектаром квітів

    Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів

    Без кажанів не було б авокадо, манго та бананів

    Рукокрилі відіграють центральну роль у запилюванні рослин. Понад 500 видів рослин залежні від цих летючих ссавців, які переносять пилок між їхніми квітами. Серед них банани, авокадо, манго та агави. Деякі з цих рукокрилих мають дуже довгі язики для того, аби ласувати нектаром і пилком квітів.

  • Нічниця танцює на поверхні води

    Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів

    Ледь не безсмертні

    Хоча рукокрилі народжують лише одне дитинча на рік, більшість із них живуть довше за багатьох інших ссавців. Деякі види живуть по 30 років і при цьому практично не старіють. Причину такої тривалості життя науковці вбачають в унікальній здатності кажанів запобігати старінню клітин та відновлювати їх. Зокрема це захищає від онкологічних захворювань.

  • Колонія кажанів у печері

    Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів

    Ідеальні переносники хвороб

    Водночас кажани є природним середовищем існування для багатьох збудників хвороб, серед яких віруси Ебола, Ніпах і Марбург, а також коронавіруси SARS, MERS і новий SARS-CoV-2. Хоча вони і переносять цих збудників смертельних хвороб, завдяки своїй унікальній імунній системі, а саме високій температурі тіла та великій концентрації інтерферонів, самі кажани при цьому залишаються здоровими.

  • Жінка шумом відганяє кажанів

    Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів

    Кажанів треба захищати, а не знищувати

    Хоча кажанів знову і знову згадують у зв'язку з жахливими хворобами, їх треба захищати. Адже вони відіграють центральну роль у багатьох екосистемах. Без них, наприклад, в Африці кількість москітів зростатиме шаленими темпами, через що епідемія малярії там набуде небачених масштабів.

    Автор: Чарлі Шілд


   

DW.COM

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Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів

Кажани мають недобру славу, особливо зараз, через пандемію коронавірусу. Утім, вони не лише переносять віруси. Кажани мають унікальний імунітет, не старіють, і без них неможливе запилення багатьох рослин. (20.04.2020)  

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