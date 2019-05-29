 Не лише Катерину Гандзюк: яких ще активістів вбивають в Україні? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 29.05.2019

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Політика й суспільство

Не лише Катерину Гандзюк: яких ще активістів вбивають в Україні? (відео)

За останні два роки в Україні було вбито чотири громадських активіста. Проте їхні історії не так відомі громадськості, як, скажімо, історія загибелі херсонської активістки Катерини Гандзюк. DW розібралася в причинах.

Ukraine Kiew Protest nach Mord an Kateryna Handsjuk (picture-alliance/NurPhoto/STR)

Не лише Катерина Гандзюк: хто вони "невідомі" вбиті активісти?

Микола Ярема - один з чотирьох активістів, які загинули в Україні за останні два роки. У Києві вбили правозахисницю Ірину Ноздровську. Вона розслідувала вбивство рідної сестри, яку збив машиною племінник місцевого судді. У Бердянську застрелили місцевого громадського активіста і учасника АТО Віталія Олешка, який боровся проти зловживань запорізької влади. Того ж дня в Херсоні облили кислотою активістку Катерину Гандзюк. А на початку літа 2018-го на Харківщині загинув молодий екоактивіст Микола Бичок, який, зокрема, викривав зловживання місцевих підприємств, які зливали каналізаційні стоки в водойми. Миколу Бичка знайшли повішеним в лісі біля селища Есхар. На думку антикорупціонерів, поліція від самого початку не дуже хотіла розслідувати ці справи. Чому?

 

DW.COM

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