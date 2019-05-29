Не лише Катерину Гандзюк: яких ще активістів вбивають в Україні? (відео)

За останні два роки в Україні було вбито чотири громадських активіста. Проте їхні історії не так відомі громадськості, як, скажімо, історія загибелі херсонської активістки Катерини Гандзюк. DW розібралася в причинах.
Микола Ярема - один з чотирьох активістів, які загинули в Україні за останні два роки. У Києві вбили правозахисницю Ірину Ноздровську. Вона розслідувала вбивство рідної сестри, яку збив машиною племінник місцевого судді. У Бердянську застрелили місцевого громадського активіста і учасника АТО Віталія Олешка, який боровся проти зловживань запорізької влади. Того ж дня в Херсоні облили кислотою активістку Катерину Гандзюк. А на початку літа 2018-го на Харківщині загинув молодий екоактивіст Микола Бичок, який, зокрема, викривав зловживання місцевих підприємств, які зливали каналізаційні стоки в водойми. Миколу Бичка знайшли повішеним в лісі біля селища Есхар. На думку антикорупціонерів, поліція від самого початку не дуже хотіла розслідувати ці справи. Чому?
Боротьба з корупцією стала каменем спотикання для президента Петра Порошенка. Активісти-антикорупціонери скаржилися на напади й тиск. Чи розраховують вони на поліпшення з приходом команди Володимира Зеленського? (07.05.2019)
У Генпрокуратурі стверджують, що нападники на Катерину Гандзюк зізналися у злочині та пішли на угоду зі слідством. (24.04.2019)
Не лише у Росії та країнах Азії неурядовим організаціям ідеться несолодко. Тепер і у Бразилії, де новий авторитарний президент прагне перевірити роботу закордонних організацій із надання допомоги. (24.01.2019)
Напередодні виборів до Європарламенту DW поцікавилася в українських школярів, що вони знають про ЄС та що для них означає бути частиною Європи. (23.05.2019)