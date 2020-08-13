Не викликають довіри: Україна зробила заяву щодо виборів у Білорусі

Міністерство закордонних справ України у своїй заяві, оприлюдненій у суботу, 15 серпня, на порталі відомства, констатує, що офіційно оприлюднені результати виборів президента Республіки Білорусь "не викликають довіри в білоруському суспільстві". Також повідомляється, що Україна занепокоєна випадками насильства під час протестів і загалом поділяє позицію, висловлену ЄС.

"Ми загалом поділяємо позицію, висловлену Європейським Союзом щодо виборів в Білорусі. Україна надзвичайно занепокоєна випадками необґрунтованої жорстокості правоохоронців щодо громадян, які беруть участь у протестах, представників ЗМІ та іноземців", - йдеться у заяві МЗС України.

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Також відомство висловлює сподівання, що "звільнення з-під варти частини затриманих стане початком діалогу влади з громадянським суспільством з метою пошуку компромісів".

"Закликаємо керівництво Білорусі не допустити подальших переслідувань за політичними мотивами своїх опонентів і тих громадян Білорусі, які вийшли на вулиці міст продемонструвати свою позицію, а також ретельно розслідувати усі факти неправомірного застосування сили проти мирних протестувальників", - зауважується в заяві.

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"Україна вважає Білорусь особливо близькою країною і готова докласти усіх зусиль, щоб допомогти їй пройти цей складний етап без ослаблення суверенітету, врегулювати кризу з дотриманням основоположних прав і свобод громадян", - підсумовують в МЗС України.

Як повідомлялося, у Білорусі з 9 серпня відбуваються масові акції протесту та сутички демонстрантів із правоохоронними органами. Протестувальники не згодні з оприлюдненими результатами виборів глави держави, на яких, за даними ЦВК, нинішній президент Олександр Лукашенко набрав 80,1 відсотка голосів, а його основний суперник Світлана Тихановська - 10,12 відсотка.