Не викликають довіри: Україна зробила заяву щодо виборів у Білорусі
Міністерство закордонних справ України оприлюднило офіційну заяву щодо президентських виборів в Білорусі, у якій наголошується, що їхні результати не викликають довіри в білоруському суспільстві.
МЗС України оприлюднило офіційну заяву щодо президентських виборів в Білорусі
Міністерство закордонних справ України у своїй заяві, оприлюдненій у суботу, 15 серпня, на порталі відомства, констатує, що офіційно оприлюднені результати виборів президента Республіки Білорусь "не викликають довіри в білоруському суспільстві". Також повідомляється, що Україна занепокоєна випадками насильства під час протестів і загалом поділяє позицію, висловлену ЄС.
"Ми загалом поділяємо позицію, висловлену Європейським Союзом щодо виборів в Білорусі. Україна надзвичайно занепокоєна випадками необґрунтованої жорстокості правоохоронців щодо громадян, які беруть участь у протестах, представників ЗМІ та іноземців", - йдеться у заяві МЗС України.
Також відомство висловлює сподівання, що "звільнення з-під варти частини затриманих стане початком діалогу влади з громадянським суспільством з метою пошуку компромісів".
"Закликаємо керівництво Білорусі не допустити подальших переслідувань за політичними мотивами своїх опонентів і тих громадян Білорусі, які вийшли на вулиці міст продемонструвати свою позицію, а також ретельно розслідувати усі факти неправомірного застосування сили проти мирних протестувальників", - зауважується в заяві.
"Україна вважає Білорусь особливо близькою країною і готова докласти усіх зусиль, щоб допомогти їй пройти цей складний етап без ослаблення суверенітету, врегулювати кризу з дотриманням основоположних прав і свобод громадян", - підсумовують в МЗС України.
Як повідомлялося, у Білорусі з 9 серпня відбуваються масові акції протесту та сутички демонстрантів із правоохоронними органами. Протестувальники не згодні з оприлюдненими результатами виборів глави держави, на яких, за даними ЦВК, нинішній президент Олександр Лукашенко набрав 80,1 відсотка голосів, а його основний суперник Світлана Тихановська - 10,12 відсотка.
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Громадська непокора
Після оголошення результатів виборів президента Білорусі в неділю, 9 серпня, за якими переміг чинний глава держави Олександр Лукашенко, тисячі білорусів у Мінську та інших містах країни вийшли на акції протесту, не визнаючи офіційних результатів голосування.Опозиція говорить про маніпуляції та обман виборців.
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Опір режиму
Влада відправила на боротьбу з протестувальниками численні загони сил безпеки. Між демонстрантами та правоохоронцями відбулися сутички. В ході акцій протесту одна людина загинула, понад 250 постраждалих госпіталізовані. Крім того, стало відомо про смерть ще одного чоловіка, заарештованого за участь в акціях протесту, після перебування кілька годин в автозаку.
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Головна суперниця Лукашенка
Уже наступного дня після виборів Світлана Тихановська подала до ЦВК скаргу, вимагаючи визнати недійсними офіційні результати голосування. Але через два дні після виборів вона її змусили залишити Білорусь. Тихановська виїхала до Литви.
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Відчай протестувальників
Тим часом протести в Білорусі проти режиму Лукашенка не припиняються. Демонстранти час від часу намагаються вести діалог із правоохоронцями, утім, поки що загалом безрезультатно.
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Аби нікого не вбили
Загиблі під час протестів - нове явище у новітній білоруській історії. Ця жінка тримає в руках плакат із написом: "Сьогодні в мене день народження. Я загадала, аби ніколо більше не вбили".
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Жіночий протест
Особливу роль у білоруських протестах відводять жінкам. Уже кілька днів поспіль у країні відбуваються так звані "ланцюги солідарності", основні учасниці яких жінки. Вони одягнені здебільшого в біле та несуть у руках квіти. Перший подібний ланцюг відбувся у Мінську, після чого акції перекинулися на інші міста країни.
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Майже сім тисяч затриманих
Загалом з 9 серпня затримано за участь у протестах близько 6,7 тисячі людей. Родичі багатьох із них довгий час не знали нічого про їхнє місцезнаходження. Водночас голова МВС Білорусі вибачився перед тими, хто "випадково" постраждав від дій сил безпеки під час протестів.
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Знущання в ізоляторах
Лише в ніч на п'ятницю, 14 серпня, влада Білорусі почала звільняти затриманих учасників протесту. Ті, хто виходить з ізоляторів, розповідають, що в чотирьохмісних камерах тримали по кілька десятків людей, яким не давали ні воду, ні їжу. Затриманих били та з них знущались. Люди показують сліди побоїв та тілесних ушкоджень, їх фіксують волонтери.
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Солідарність за кордоном
У різних країнах Європи відбулися акції солідарності з протетсувальниками в Білорусі. Приміром, у Копенгагені, як на цьому фото. Учасник протесту тримає плакат із надписом англійською: "Ми - 97 відсотків, ми кажемо "ні" Лукашенкові".
Як минув тиждень протестів у Білорусі
Акції в Україні
У четвер, 13 серпня, відбулася акція солідарності з протестувальниками в Білорусі під посольством країни в Києві. Демонстранти підпалили димову шашку. На акцію зібралися приблизно три сотні людей. Організатором заходу виступила міжнародна правозахисна організація Amnesty International.