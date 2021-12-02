Нещепленим від COVID-19 у ФРН заборонили вхід до магазинів і кафе

Через зростання кількості заражених коронавірусом глави федерального і земельних урядів Німеччини домовилися запровадити по всій країні обмеження для нещеплених жителів. Зокрема, в магазини, які не продають товари першої необхідності, впускатимуть лише щеплених і перехворілих на COVID-19. Заборонений невакцинованим громадянам також і вхід до кафе та ресторанів, кінотеатрів, театрів та інших закладів дозвілля. Про це заявила в четвер, 2 грудня, виконувачка обов'язків канцлера ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel).

Подібні правила вже зараз діють у деяких землях, проте тепер вони запроваджуються на всій території ФРН.

Маски у школах обов'язкові

У школах запроваджується загальна вимога носити захисні маски. У районах, де семиденний показник зараженості перевищує 350 на 100 тисяч населення, буде закрито клуби та дискотеки, а у приватних зустрічах чи святах можуть брати участь не більше 50 осіб у закритих приміщеннях та 200 - на відкритому повітрі.

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Якщо на приватних зустрічах присутні невакциновані та не перехворілі на COVID-19 особи, то в них можуть брати участь, крім господарів приміщення, не більше двох осіб з іншого домогосподарства (діти 14 років і молодші не рахуються).

Також з метою стримування пандемії коронавірусу буде суттєво обмежено кількість учасників спортивних, культурних та інших масштабних заходів, що проводяться на міжрегіональному рівні. При їх проведенні в закритому приміщенні може бути заповнено не більше 30-50 відсотків місць, а кількість глядачів не повинна перевищувати 5000 осіб. На вуличних заходах кількість відвідувачів обмежена 15 тисячами.

Феєрверки на Новий рік заборонені

Крім того, цього року, як і минулого року, забороняється продавати та запалювати новорічні феєрверки, а також проводити вечірки на Новий рік.

З огляду на чергову хвилю поширення COVID-19 Меркель висловилася за обов'язкову вакцинацію. За її словами, суттєві "прогалини у вакцинації" в Німеччині означають, що щеплені громадяни, як і раніше, обмежені у своїх можливостях, а система охорони здоров'я часто перевантажена. "З огляду на ситуацію, що склалася, я вважаю за необхідне ввести обов'язкову вакцинацію", - зазначила Меркель.

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Цю думку підтримали й інші учасники наради, проте рішення про запровадження у країні обов'язкової вакцинації від COVID-19 має ухвалювати Бундестаг ФРН.