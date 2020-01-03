Нефьодов розповів про плани криміналізувати контрабанду

Державна митна служба України виступає за криміналізацію контрабанди, однак лише з високим порогом порушення. Про це розповів голова служби Максим Нефьодов в інтерв'ю виданню DT.UA, опублікованому у неділю, 9 лютого.

"Ми прихильники криміналізації контрабанди, і це підтримує ЄС. Наразі спілкуємося з мін'юстом, який вважає, що треба коректно виписати текст, бо адміністративне провадження проходить значно швидше, ніж кримінальне. Кримінальне провадження дійсно йде роками. Там зовсім інші стандарти доведення", - повідомив Нефьодов.

За його словами, криміналізація має наставати з достатньо високого порогу. "Якщо, приміром, Range Rover везе 1600 пачок сигарет, то треба конфіскувати, оштрафувати, забрати Range Rover і на цьому зупинитися. А не засуджувати людину на п'ять років умовного терміну. Тільки в разі, якщо везуть комерційну партію, приміром на мільйон доларів, отут уже має бути кримінальне покарання", - розповів головний митник країни.

Що найчастіше везуть контрабандою до України?

За словами Нефьодова, найчастіше на митниці вилучається одяг, тканини, взуття, електроніка, автозапчастини. "Також досить активно вилучаються авто з тайниками. Хоча ховають щось дуже рідко, адже якщо товар не прихований, завжди можна сказати, що це помилка, і тоді транспортний засіб не вилучається", - зазначив Нефьодов.

Він також розповів, що на кордоні з окупованою частиною Донбасу для контролю переміщення товарів працює спецгрупа "Фантом". Він зазначив, що з тієї території промислових потоків контрабандних сигарет і тютюнової сировини наразі немає. "Але ми бачимо й затримуємо дуже регулярно сигарети, що йдуть з Білорусі та РФ. Були значні проблеми і з деякими великими виробниками сигарет в Україні, але ситуація врешті значно покращилася, хоча весь час ходять чутки про мінізаводи з виробництва сигарет на Закарпатті. Тут ризики існують", - наголосив голова української митниці.