Нетверезе водіння: які штрафи за це у Німеччині (відео)

У Німеччині дозволений рівень алкоголю в крові водія - не більше 0,5 проміле. Фактично можна випити півлітровий бокал пива або келих вина і потім сісти за кермо. Втім, на практиці поліція радить не перевищувати рівень 0,3 проміле, адже в разі аварії або порушення правил дорожнього руху алкоголь зараховується як обтяжуюча обставина. При цьому водіям до 21 року, а також тим, хто отримав права менше двох років тому, сідати за кермо після вживання спиртних напоїв взагалі заборонено.

Водійські права можуть забрати і у велосипедиста, якщо той крутив педалі напідпитку.

