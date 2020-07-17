 Нетверезе водіння: які штрафи за це у Німеччині (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 20.07.2020

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Політика й суспільство

Нетверезе водіння: які штрафи за це у Німеччині (відео)

П’яний за кермом. В Україні збираються ще більше посилити відповідальність за смертельні ДТП, винуватцями яких стають нетверезі водії. А як карають за це в Німеччині? Які штрафи і як контролюють?

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У Німеччині дозволений рівень алкоголю в крові водія - не більше 0,5 проміле. Фактично можна випити півлітровий бокал пива або келих вина і потім сісти за кермо. Втім, на практиці поліція радить не перевищувати рівень 0,3 проміле, адже в разі аварії або порушення правил дорожнього руху алкоголь зараховується як обтяжуюча обставина. При цьому водіям до 21 року, а також тим, хто отримав права менше двох років тому, сідати за кермо після вживання спиртних напоїв взагалі заборонено. 

Водійські права можуть забрати і у велосипедиста, якщо той крутив педалі напідпитку.   

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