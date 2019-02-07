 Нетаньяху також відмовився їхати на Мюнхенську конференцію з безпеки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.02.2019

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Новини

Нетаньяху також відмовився їхати на Мюнхенську конференцію з безпеки

На Мюнхенській конференції не дорахуються кількох гостей-високопосадовців. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху також не приїде на форум до Німеччини.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відмовився брати участь у Мюнхенській конференції з безпеки. Про це в неділю, 10 лютого, заявив речник  конференції, повідомляє агенція dpa.

За словами представника конференції, відмова з боку очільника ізраїльського уряду була зроблена понад тиждень тому - невдовзі після того, як голова Мюнхенської конференції Вольфґанґ Ішинґер (Wolfgang Ischinger) оголосив про участь Нетаньяху. Про причини відмови речник конференції не повідомив.

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Напередодні Мюнхенської конференції з безпеки її голова Вольфґанґ Ішинґер розповів в інтерв'ю DW чому цього року на форум не приїде Макрон та як поведуть себе США та РФ. (09.02.2019)

Через протести "жовтих жилетів" президент Франції Еммануель Макрон вирішив не їхати на Мюнхенську конференцію з безпеки, а повністю присвятити себе діалогу з громадянами, заявили в Єлисейському палаці. (07.02.2019)

У той же час речник Нетаньяху заявив, що ізраїльська сторона ніколи офіційно не заявляла про участь очільника їхнього уряду в Мюнхенській конференції. Замість цього в офісі Нетаньяху тиждень тому заявили, що прем'єр 13-14 лютого візьме участь у конференції, присвяченій ситуації на Близькому Сході, що відбудеться у Варшаві.

Нетаньяху - ще один гість-високопосадовець, який відмовився брати участь у Мюнхенській конференції. 7 лютого президент Франції Еммануель Макрон також відмовився їхати на конференцію. У Єлисейському палації пояснил відмову тим, що Макрон хоче сконцентруватися на діалозі з громадянами на тлі протестів "жовтих жилетів" і скасував взагалі всі закордонні поїздки на найближчий час.

Нагадаємо, організатори Мюнхенської конференції з безпеки, яка відбудеться 15-17 лютого, очікують цього року рекордної кількості учасників-високопосадовців. Серед 500 гостей форуму, за інформацією на даний момент, буде 40 глав держав і урядів та 100 міністрів.

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