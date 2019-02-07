Нетаньяху також відмовився їхати на Мюнхенську конференцію з безпеки

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відмовився брати участь у Мюнхенській конференції з безпеки. Про це в неділю, 10 лютого, заявив речник конференції, повідомляє агенція dpa.

За словами представника конференції, відмова з боку очільника ізраїльського уряду була зроблена понад тиждень тому - невдовзі після того, як голова Мюнхенської конференції Вольфґанґ Ішинґер (Wolfgang Ischinger) оголосив про участь Нетаньяху. Про причини відмови речник конференції не повідомив.

У той же час речник Нетаньяху заявив, що ізраїльська сторона ніколи офіційно не заявляла про участь очільника їхнього уряду в Мюнхенській конференції. Замість цього в офісі Нетаньяху тиждень тому заявили, що прем'єр 13-14 лютого візьме участь у конференції, присвяченій ситуації на Близькому Сході, що відбудеться у Варшаві.

Нетаньяху - ще один гість-високопосадовець, який відмовився брати участь у Мюнхенській конференції. 7 лютого президент Франції Еммануель Макрон також відмовився їхати на конференцію. У Єлисейському палації пояснил відмову тим, що Макрон хоче сконцентруватися на діалозі з громадянами на тлі протестів "жовтих жилетів" і скасував взагалі всі закордонні поїздки на найближчий час.

Нагадаємо, організатори Мюнхенської конференції з безпеки, яка відбудеться 15-17 лютого, очікують цього року рекордної кількості учасників-високопосадовців. Серед 500 гостей форуму, за інформацією на даний момент, буде 40 глав держав і урядів та 100 міністрів.