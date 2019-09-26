Нетаньяху не вдалося сформувати новий уряд Ізраїлю

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в понеділок, 21 жовтня, повернув президенту країни Реувену Рівліну мандат на створення коаліційного уряду, не змігши заручитися підтримкою достатньої кількості парламентарів.

У пресслужбі президента Ізраїлю повідомили, що Реувен Рівлін тепер доручить формування уряду політичному опонентові Нетаньяху, лідерові партії "Кахоль-Лаван" ("Біло-блакитні") Бені Ганцу та надасть йому для цього передбачені законом 28 днів, інформує агентство новин dpa.

Нагадаємо, це була друга за останні п'ять місяців невдала спроба Нетаньяху сформувати уряд. Після парламентських виборів у квітні він не зміг у відведений законом термін домовитися про створення коаліції, тож Кнесет довелося розпустити й призначити повторне голосування на 17 вересня.

У результаті виборів до Кнесету блок партій "Кахоль-Лаван" отримав на одне місце більше, ніж партія Нетаньяху "Лікуд". Згідно з остаточними результатами голосування, "Лікуд" здобув 32 мандати, а "Кахоль-Лаван" - 33. Водночас Натаньяху мав більшу підтримку в парламенті - за його кандидатуру на посаду глави нового уряду висловилися 55 депутатів, а на підтримку Ганца - 54.

Після цього президент Ізраїлю закликав обидві найбільші партії до формування широкої коаліції. Біньямін Нетаньяху також запропонував "Кахоль-Лавану" сформувати коаліцію, зазначивши, що іншого варіанту не існує. Однак Бені Ганц заявив, що його політична сила отримала в Кнесеті на одне місце більше, тому посаду голови уряду має обійняти саме він. Він також відхилив можливість формування уряду на чолі з Нетаньяху, назвавши як причину обвинувачення проти чинного прем'єра в корупції.