 Нетаньяху не вдалося сформувати новий уряд Ізраїлю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.10.2019

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Новини

Нетаньяху не вдалося сформувати новий уряд Ізраїлю

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху повернув мандат на створення нового уряду президенту країни Реувену Рівліну. Той має намір дати шанс на формування уряду опоненту Нетаньяху - Бені Ганцу.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху вдруге за рік не зміг сформувати новий уряд

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху вдруге за рік не зміг сформувати новий уряд

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в понеділок, 21 жовтня, повернув президенту країни Реувену Рівліну мандат на створення коаліційного уряду, не змігши заручитися підтримкою достатньої кількості парламентарів.

У пресслужбі президента Ізраїлю повідомили, що Реувен Рівлін тепер доручить формування уряду політичному опонентові Нетаньяху, лідерові партії "Кахоль-Лаван" ("Біло-блакитні") Бені Ганцу та надасть йому для цього передбачені законом 28 днів, інформує агентство новин dpa.

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Партія "Лікуд" та блок "Кахоль-Лаван", які отримали найбільше місць на виборах до Кнесету, мають сформувати стабільний уряд, заявив президент Ізраїлю Реувен Рівлін. Єдності партіям досягти поки не вдалося. (22.09.2019)

Партія чинного ізраїльського прем'єра Біньяміна Нетаньяху "Лікуд" та блок партій "Кахоль-Лаван" не можуть домовитися про формування коаліції. На виборах до Кнесету вони отримали майже однакову кількість місць. (19.09.2019)

Нагадаємо, це була друга за останні п'ять місяців невдала спроба Нетаньяху сформувати уряд. Після парламентських виборів у квітні він не зміг у відведений законом термін домовитися про створення коаліції, тож Кнесет довелося розпустити й призначити повторне голосування на 17 вересня.

У результаті виборів до Кнесету блок партій "Кахоль-Лаван" отримав на одне місце більше, ніж партія Нетаньяху "Лікуд". Згідно з остаточними результатами голосування, "Лікуд" здобув 32 мандати, а "Кахоль-Лаван" - 33. Водночас Натаньяху мав більшу підтримку в парламенті - за його кандидатуру на посаду глави нового уряду висловилися 55 депутатів, а на підтримку Ганца - 54.

Після цього президент Ізраїлю закликав обидві найбільші партії до формування широкої коаліції. Біньямін Нетаньяху також запропонував "Кахоль-Лавану" сформувати коаліцію, зазначивши, що іншого варіанту не існує. Однак Бені Ганц заявив, що його політична сила отримала в Кнесеті на одне місце більше, тому посаду голови уряду має обійняти саме він. Він також відхилив можливість формування уряду на чолі з Нетаньяху, назвавши як причину обвинувачення проти чинного прем'єра в корупції. 

  • Ізраїльське поселення на Західному березі ріки Йордан

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Понад двісті поселень

    Згідно з даними правозахисної організації "Бецелем", в 1967-2013 роках на Західному березі річки Йордан та в Східному Єрусалимі були створені 125 офіційних ізраїльських поселень й аванпостів, а також близько сотні нелегальних. За інформацією Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГП), влада Ізраїлю зайняла 35 відсотків території Східного Єрусалима під будівництво одиниць житла.

  • Будівництво нового поселення в районі Хар-Хома поблизу Єрусалима

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Чи є шанс на примирення?

    У районі Хар-Хома, розташованому між Єрусалимом і Вифлеємом, будують нове єврейське поселення. Представники палестинців вважають, що ізраїльська політика поселень перешкоджає мирному врегулюванню та знищує шанси на рішення тривалого конфлікту шляхом створення двох держав. Міжнародна спільнота також критикує будівництво поселень.

  • На голосуванні законопроекту про легалізацію поселень були всі депутати кнесету

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Ізраїль конфіскує приватні землі

    На землях, що перебували в приватній власності палестинців, будівництво поселень заборонялося. Новий закон постфактум легалізував поселення, зведені на палестинських територіях "через незнання або за ініціативою держави". Власникам землі виплатять компенсації або виділять альтернативні ділянки. Палестинська автономія не дозволяє продавати Ізраїлю землю під страхом смертної кари.

  • Тимчасове поселення носять за допомогою підйомного крану.

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Знесення Амони

    Новий закон не поширюється на ті єврейські поселення, які рішенням суду повинні були знесені. Проте саме за допомогою цього закону прибічники поселень сподівалися запобігти примусовому виселенню жителів Амони - поселення на Західному березі річки Йордан, конфлікт мешканців якого з владою Ізраїлю тягнеться з 2005 року. 40 родин примусово виселили, після чого почали зносити будівлі.

  • Молоді палестинці в масках втікають від бульдозера в диму палаючого сміття

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Барикади та заворушення

    Верховний суд Ізраїлю постановив знести Амону ще наприкінці 2014 року. Терміни знесення не раз переносили. До останнього моменту учасники правих угруповань та поселенці протидіяли евакуації жителів та руйнуванню поселення. Багато противників знесення Амони спеціально приїхали сюди з інших міст. У свою чергу палестинці запекло протестували проти збереження поселення.

  • Палестинці в масках тікають дорогою, під ногами в них лежить каміння

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Конфлікт поселенців з палестинцями

    Поселенці з Амони вважають, що Західний берег річки Йордан, який Ізраїль захопив в результаті Шестиденної війни у 1967 році - це земля, обіцяна єврейському народу Богом, про що йдеться в Торі. Зараз близько 600 тисяч ізраїльтян мешкають у поселеннях на Західному березі та у Східному Єрусалимі. Між єврейськими поселенцями та палестинцями знову й знову відбуваються сутички.

  • Юний поселенець їде на велосипеді повз будинки

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Новий прихисток в Офрі

    Загалом близько 4000 квартир для єврейських поселенців були збудовані на земельних ділянках, що належали палестинцям. У підсумку йдеться про 16 поселень та аванпостів. Тепер їх потрібно або примусово знести, або легалізувати відповідно до нового закону. Багато колишніх жителів Амони знайшли новий прихисток у сусідньому поселенні Офра.

  • Чоловік та жінка виносять речі з будівлі в поселенні Офра

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Примусове знесення в Офрі

    Але й у самій Офрі, яка існує з 1975 року, не всі будівлі були зведені на законних підставах. Тому до 5 березня 2017 року тут потрібно буде знести дев'ять осель, збудованих на приватних земельних володіннях палестинців. Родина Бен Шушан опинилась серед тих, кому доведеться залишити помешкання.

    Автор: Сабріна Пабст, Юлія Куценко


DW.COM

Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

Попри протести, Кнесет Ізраїлю ухвалив закон про легалізацію поселень на палестинських територіях. Критики вважають, що тепер конфлікт не вирішити - навіть якщо буде створено дві держави. (08.02.2017)  

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Попри те, що опозиційний блок партій "Кахоль-Лаван" отримав на одне місце більше у Кнесеті, президент Ізраїлю Реувен Рівлін доручив сформувати уряд країни чинному прем'єр-міністру Біньяміну Нетаньяху.

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