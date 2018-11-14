Нетаньяху вдалося уникнути дострокових виборів у Кнесет

Прем'єр-міністру Ізраїлю та лідеру партії "Лікуд" Біньяміну Нетаньяху вдалося уникнути дострокових парламентських виборів в країні. У понеділок, 19 листопада, міністр освіти країни Нафталі Бенет, який є лідером партії "Єврейський дім", що входить до коаліції, заявив, що більше не має намірів йти у відставку, інформує агенція AP.

Урядову кризу в Ізраїлі спричинила відставка 14 листопада міністра оборони країни Авігдора Лібермана та вихід його партії "Наш дім - Ізраїль" з правлячої коаліції. Причиною відставки Ліберамана стало перемир'я у конфлікті між Ізраїлем та палестинськими угрупованнями у Секторі Гази, яке він назвав "капітуляцією перед терором". Режим припинення вогню почався 13 листопада після двох днів потужних обстрілів з обох боків.

Нафталі Бенет також погрожував виходом з коаліції. У разі його відставки країна опинилася б перед необхідністю проведення дострокових виборів, які Нетаньяху називав "катастрофою" для Ізраїлю. Утім, у понеділок Бенет заявив, що залишиться у складі коаліції. "Я кажу прем'єр-міністру зараз: ми знімаємо усі наші політичні вимоги та будемо допомагати вам втілювати у життя цю велику місію - щоб Ізраїль знову переміг. Якщо уряд справді почне йти правильним шляхом, діючи як справжній правий уряд, то варто спробувати", - заявив Бенет, додавши, що "зараз м'яч перебуває на полі прем'єр-міністра".

Після відставки Лібермана та виходу його партії "Наш дім - Ізраїль" з коаліції в уряду Нетаньяху в 120-місному Кнесеті лишається хитка більшість у 61 голос. Сам Нетаньяху, який також є міністром закордонних справ, 16 листопада обійняв ще й вивільнену Ліберманом посаду міністра оборони.