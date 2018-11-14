 Нетаньяху вдалося уникнути дострокових виборів у Кнесет | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.11.2018

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Новини

Нетаньяху вдалося уникнути дострокових виборів у Кнесет

В Ізраїлі лідер партії "Єврейський дім" Нафталі Бенет заявив, що його політсила залишиться у коаліції. Це дозволяє зберегти крихку більшість у Кнесеті, врятувати уряд і поки що уникнути дострокових виборів.

Біньямін Нетаньяху

Біньямін Нетаньяху

Прем'єр-міністру Ізраїлю та лідеру партії "Лікуд" Біньяміну Нетаньяху вдалося уникнути дострокових парламентських виборів в країні. У понеділок, 19 листопада, міністр освіти країни Нафталі Бенет, який є лідером партії "Єврейський дім", що входить до коаліції, заявив, що більше не має намірів йти у відставку, інформує агенція AP.

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Нетаньяху додав до своїх двох урядових портфелів третій - міністра оборони. Права коаліція зберегла більшість у Кнесеті попри втрату одного союзника. (16.11.2018)

Глава оборонного відомства Авігдор Ліберман заявив, що припинення вогню між Ізраїлем і Сектором Гази є "капітуляцією перед терором", і закликав до дострокових виборів. (14.11.2018)

Урядову кризу в Ізраїлі спричинила відставка 14 листопада міністра оборони країни Авігдора Лібермана та вихід його партії "Наш дім - Ізраїль" з правлячої коаліції. Причиною відставки Ліберамана стало перемир'я у конфлікті між Ізраїлем та палестинськими угрупованнями у Секторі Гази, яке він назвав "капітуляцією перед терором". Режим припинення вогню почався 13 листопада після двох днів потужних обстрілів з обох боків.

Нафталі Бенет також погрожував виходом з коаліції. У разі його відставки країна опинилася б перед необхідністю проведення дострокових виборів, які Нетаньяху називав "катастрофою" для Ізраїлю. Утім, у понеділок Бенет заявив, що залишиться у складі коаліції. "Я кажу прем'єр-міністру зараз: ми знімаємо усі наші політичні вимоги та будемо допомагати вам втілювати у життя цю велику місію - щоб Ізраїль знову переміг. Якщо уряд справді почне йти правильним шляхом, діючи як справжній правий уряд, то варто спробувати", - заявив Бенет, додавши, що "зараз м'яч перебуває на полі прем'єр-міністра".

Після відставки Лібермана та виходу його  партії "Наш дім - Ізраїль" з коаліції в уряду Нетаньяху в 120-місному Кнесеті лишається хитка більшість у 61 голос. Сам Нетаньяху, який також є міністром закордонних справ, 16 листопада обійняв ще й вивільнену Ліберманом посаду міністра оборони.

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