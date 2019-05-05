Нетаньяху анонсував нові ізраїльські удари по Сектору Гази

Ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньяху у неділю, 5 травня, повідомив про свій наказ армії країни завдати масованих ударів по палестинським бойовикам у Секторі Гази у відповідь на ракетний обстріл Ізраїлю у ніч на суботу напередодні. Із такою заявою глава уряду виступив перед початком засідання кабінету міністрів.

"Сьогодні вранці я розпорядився продовжити нанесення масованих ударів по терористичних елементах у Секторі Гази для того, щоб перегрупувати війська навколо Сектора і посилити їх танками, артилерією та піхотними силами", - заявив Нетаньяху.

Командування армії оборони Ізраїлю вже розпочало перекидання до кордону з Сектором Гази танкової бригади з метою посилити військове угрупування в прикордонному районі. У армійський прес-службі зазначили, що це робиться, аби "у разі необхідності мати у своєму розпорядженні достатні сили".

Також ізраїльські військові очікують, що жорстке протистояння в регіоні триватиме ще декілька днів.

За даними поліції Ізраїлю, внаслідок обстрілів з Сектору Гази загинув один ізраїльтянин, 58-річний мешканець міста Ашкелон. Також відомо про одну важко поранену жінку в місті Кір'ят-Гат. Загальна кількість поранених у Ізраїлі оцінюється у 83 особи.

Водночас у міністерстві охорони здоров'я Сектора Гази говорять про шістьох загиблих та 47 поранених від ізраїльських ударів на власній території. Також серед загиблих, запевняють у відомстві, є одна вагітна жінка та її 14-місячна дитина.

Однак у прес-службі ізраїльської армії спростовують свою провину у смерті жінки та дитини. "Ми на 100 відсотків впевнені, що це сталося не від зброї ізраїльських військових", - зазначив речник Армії оборони Ізраїлю Джонатан Конрікус, за версією якого причиною їхньої загибелі стала ракета бойовиків ХАМАС, що збилася з цілі.

Згідно з інформацією ізраїльських військових, по території країни було випущено більше 250 ракет, частина з них була перехоплена ППО Ізраїлю. На це у Тель-Авіві також відповіли ракетними обстрілами та танковими атаками по близько 220 військових цілях у Газі.

Відповідальність принаймні за частину ракетних атак на Ізраїль взяло на себе угруповання "Ісламський джихад", союзник правлячого у Секторі Гази екстремістського руху ХАМАС.