Нестор Шуфрич очолить парламентський комітет зі свободи слова

Згідно з рішенням підготовчої групи з організації першого засідання Верховної Ради дев'ятого скликання, парламентський комітет з питань свободи очолюватиме народний депутат від партії "Опозиційна платформа - За життя", колишній член Партії регіонів Нестор Шуфрич. Відповідне рішення група ухвалила після консультацій на своєму засіданні у вівторок, 27 серпня, повімляє інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна".

Загалом, підготовча група затвердила розподіл керівних посад у всіх 23 комітетах парламенту. Лише чотири комітети очолюватимуть не представники партії "Слуга народу" президента Володимира Зеленського, що перемогла на нещодавніх парламентських виборах.

Так, комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом очолить Іванна Климпуш-Цинцадзе з партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка, а комітетом з питань молоді та спорту керуватиме Андрій Кожем'якін з "Батьківщини" Юлії Тимошенко. Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, національних меншин і міжнаціональних відносин очолить самовисуванець Дмитро Лубінець.

Серед відомих постатей очільниками комітетів від "Слуги народу" стануть: медіаменеджер Олександр Ткаченко, що очолюватиме комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики; представник Зеленського в уряді Андрій Герус, що керуватиме комітетом з питань енергетики та житлово-комунальних послуг,; колишній консул України в Стамбулі Богдан Яременко, який очолить комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Також група затвердила заступників керівників і секретарів комітетів. Цей склад керівництва парламентських комітетів ще мають затвердити у сесійній залі Верховної Ради.

Нагадаємо, що 15 серпня підготовча група скоротила кількість парламентських комітетів до 23 - на чотири у порівнянні із попеерднім складом Верховної Ради. А у п’ятницю, 23 серпня, народні депутати одностайно проголосувала за остаточний варіант розсадки парламентарів у сесійній залі. Партія "Слуга народу" забрала собі половину зали біля президії, гостьової та урядової ложі. Всі інші партії отримали місця в глибині зали позаду монобільшості.

Раніше підготовча група затвердила дату проведення першого засідання Верховної Ради. За словами Дмитра Разумкова, що очолює групу, народні депутати підтримали пропозицію "Слуги народу" призначити його на четвер, 29 серпня.