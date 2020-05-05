Несподіваний прогноз німецького футуролога про життя після коронавірусу

Відомий німецький футуролог, радник кількох федеральних канцлерів, в тому числі й Анґели Меркель (Angela Merkel), намагається уникати слова "прогнози". Він говорить про перспективи, шанси, напрями розвитку та підкреслює, що мета футурології - не пророкувати, не гадати на кавовій гущі, а на основі тенденцій, що вже існують, змалювати можливі сценарії майбутнього, щоб підтримати позитивні тренди і протистояти негативним.

"Треба знати, яким може бути завтрашній день, щоб зробити його таким, яким ми хочемо його зробити", - це одна з улюблених фраз Горста Опашовскі (Horst Opaschowski). Його найвідоміша книга, яка стала бестселером у Німеччині, так і називається: "Знай, що буде".

Футуролог передбачив пандемію 16 років тому

Нині 79-річний експерт користується популярністю в медіа. Німецьких ЗМІ беруть у нього інтерв'ю, з ним роблять включення до телепередач, в яких йдеться про життя "після коронавірусу". Думка професора Опашовскі є цінною тому, що він вже багато разів передбачав ті чи інші ймовірні (або неймовірні) сценарії майбутнього розвитку.

Горст Опашовські

У тому числі (не повірите!) він фактично передбачив і нинішню пандемію. У 2004 році, 16 років тому, футуролог опублікував детальне дослідження на 500 сторінок, в якому йшлося про те, якою буде Німеччина в 2020 році. І там, серед іншого, згадувалася можлива масова епідемія і те, що до цієї загрози теж необхідно підготуватися.

Прогнози Горста Опашовскі (ми все-таки будемо говорити про прогнози) часто бувають похмурими. Як він сам пояснює, відбувається це тому, що одне з найважливіших завдань футурології - попереджати про небезпеки, щоб протистояти їм. Тим дивнішим видається той оптимізм, з яким він говорить про час після пандемії. Більшість експертів говорить про важку економічну кризу, рецесію, масове безробіття, про прірву між "продуктивною" молоддю і "пенсійною" групою ризику, а професор Опашовскі в свою чергу запевняє, що багато чого зміниться на краще.

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Сім'я - знову в центрі суспільної уваги

Люди, які пройшли через пандемію COVID-19, стануть впевненішими в собі, і в той же час посилиться (вже посилилося!) почуття спільності. Футуролог вважає, що відхід від індивідуального егоїзму до усвідомлення спільності неминучий. "Сім'ї стали зараз більш згуртованими, більш уважними і толерантними одне до одного, - підкреслює він. - Навіть відносини з сусідом, який раніше не викликав особливої приязні, потеплішали".

Подивіться, каже футуролог, як люди допомагають одне одному, як вони показують співчуття до людей похилого віку з сусіднього під'їзду, з якими раніше й не віталися! Старше покоління, яке нарікало на нерозуміння і байдужість молоді, зараз може тільки дивуватися їхній готовності допомогти.

Нова реальність в часи пандемії COVID-19

Звичайно, не кожен з нас відразу перетвориться на матір Терезу або Альберта Швайцера (Albert Schweitzer), зауважує Опашовскі. Але роль взаємодопомоги та солідарності як основ суспільних відносин за час пандемії значно зросла. Головним у житті знову стає не робота, а сім'я, квартира, в якій живеш, свій будинок і сад. У цьому, по суті, немає нічого надзвичайного: в усі часи люди перед обличчям зовнішньої загрози "йшли" до "своїх" - туди, де відчували себе захищеними.

Перегляд пріоритетів дається нелегко

Тижні й місяці безліч сімей жили - і ще живуть - тісно, багато спілкуючись одне з одним, вирішуючи безліч серйозних проблем, що неминуче виникають у процесі. Це все призведе, як висловився Опашовскі, до "мирної сімейної революції". Час, який раніше витрачався на роботу, включаючи дорогу туди й назад, ніби зупинився. Це як зупинка в боксі під час перегонів "Формули-1": ми загальмували, перевели подих, що, насправді, не так вже й погано.

При цьому провідний німецький футуролог зовсім не дивиться в майбутнє крізь рожеві окуляри. Як підкреслює професор Опашовскі, після нинішньої пандемії доведеться відмовитися від багатьох речей. Але рівень готовності від чогось відмовитись також зріс.

Серйозні кризи часто призводять до переосмислення цінностей, перегляду пріоритетів, особливо - серед молодих людей, а це зазвичай не проходить безболісно. Але тенденція, на думку Горста Опашовскі, цілком зрозуміла: в спілкуванні більше цінуватимуть почуття відповідальності, можливість покластися на людину, її готовність допомогти та чесність.

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Альфа-самці залишаться в минулому

Звична ієрархія домінування з її "альфа-самцями" залишиться в минулому, переконаний німецький футуролог. Політикам, які весь час говорять про те, що всі "в одному човні", доведеться змиритися з тим, що люди не дуже охоче будуть знову передавати їм кермо цього човна. Тим, хто зараз при владі, доведеться переглянути й соціально-економічні пріоритети. Набагато важливіше значення приділятиметься медицині та охороні здоров'я, підкреслює професор Опашовскі. Йдеться не тільки про підвищення зарплати медикам. Мають зрости статус, громадська та економічна роль сфери охорони здоров'я.

"Я не здивуюся, - каже футуролог, - якщо в Німеччині сфера охорони здоров'я в громадському і економічному значенні випередить навіть автомобілебудування".