Нерухомість у Берліні: високі ціни та щедрі покупці з пострадянського простору (відео)

Вартість квадратного метра в престижних районах Берліна сягає 20 тисяч євро. Ощадливі німці поки вичікують, а от покупці з Росії, України та інших країн колишнього СРСР активно купують нерухомість у німецькій столиці.
У Берліні - бум цін на ринку нерухомості. Цей сплеск можна порівняти з розігрітим ринком житла у Києві періоду 2005-2008 років, коли ціни росли майже щодня. Кореспондент DW вирушив в агенцію нерухомості, яка орієнтується на вихідців з країн колишнього СРСР і директорка якої 10 років тому переїхала в Берлін з Харкова.
У баварському курортному містечку Гарміш-Партенкірхен продається найдорожча вілла Німеччини. Як з'ясувала DW, її власником є українець, який переховується від ошуканих кредиторів і правоохоронних органів. (12.04.2018)
За дорученням президента Порошенка екс-голова його адміністрації Борис Ложкін залучав інвесторів в Україну. Сам Ложкін, як з'ясувалося, більш привабливою для інвестицій вважає, вочевидь, Німеччину. (15.03.2018)
Російський олігарх Аркадій Ротенберг в обхід санкцій інвестує в нерухомість у ФРН, повідомили німецькі журналісти. У розслідуванні йдеться про будівлі в Берліні, Мюнхені, Франкфурті та Гамбурзі. (17.05.2018)