Нерухомість у Берліні: високі ціни та щедрі покупці з пострадянського простору (відео)

У Берліні - бум цін на ринку нерухомості. Цей сплеск можна порівняти з розігрітим ринком житла у Києві періоду 2005-2008 років, коли ціни росли майже щодня. Кореспондент DW вирушив в агенцію нерухомості, яка орієнтується на вихідців з країн колишнього СРСР і директорка якої 10 років тому переїхала в Берлін з Харкова.