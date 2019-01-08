 Нерухомість у Берліні: високі ціни та щедрі покупці з пострадянського простору (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 14.01.2019

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Економіка

Нерухомість у Берліні: високі ціни та щедрі покупці з пострадянського простору (відео)

Вартість квадратного метра в престижних районах Берліна сягає 20 тисяч євро. Ощадливі німці поки вичікують, а от покупці з Росії, України та інших країн колишнього СРСР активно купують нерухомість у німецькій столиці.

Агенції нерухомості в Берліні не нарікають на брак клієнтів

Агенції нерухомості в Берліні не нарікають на брак клієнтів

У Берліні - бум цін на ринку нерухомості. Цей сплеск можна порівняти з розігрітим ринком житла у Києві періоду 2005-2008 років, коли ціни росли майже щодня. Кореспондент DW вирушив в агенцію нерухомості, яка орієнтується на вихідців з країн колишнього СРСР і директорка якої 10 років тому переїхала в Берлін з Харкова.

 

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Розслідування DW: Найдорожча вілла Німеччини належить українському втікачеві

У баварському курортному містечку Гарміш-Партенкірхен продається найдорожча вілла Німеччини. Як з'ясувала DW, її власником є українець, який переховується від ошуканих кредиторів і правоохоронних органів. (12.04.2018)  

Інвестор Борис Ложкін: рекламує Україну, вкладає у Німеччину

За дорученням президента Порошенка екс-голова його адміністрації Борис Ложкін залучав інвесторів в Україну. Сам Ложкін, як з'ясувалося, більш привабливою для інвестицій вважає, вочевидь, Німеччину. (15.03.2018)  

Німецькі журналісти знайшли інвестиції олігарха Ротенберга у ФРН

Російський олігарх Аркадій Ротенберг в обхід санкцій інвестує в нерухомість у ФРН, повідомили німецькі журналісти. У розслідуванні йдеться про будівлі в Берліні, Мюнхені, Франкфурті та Гамбурзі. (17.05.2018)  

Німеччина - рай для грошей нафтових диктаторів і не тільки

Німеччина належить до країн, в яких найлегше сховати і відмити брудні гроші. Це - велика проблема, не лише для Німеччини, але й для країн, звідки виводяться кошти. (01.02.2018)  

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Вартість квадратного метра в престижному районі столиці Німеччини сягає 20 тисяч євро. Ощадливі німці поки вичікують, а от покупці з України, Росії та інших країн екс-СРСР активно купують квартири та будинки у Берліні.

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Докладно

Агенції нерухомості в Берліні не нарікають на брак клієнтів

Нерухомість у Берліні: покупці з пострадянського простору

Вартість житла в престижних районах столиці ФРН б'є рекорди. Проте покупців з екс-СРСР високі ціни не лякають.  

Великобританія перед доленосним рішенням щодо виходу з ЄС

Доленосний момент для Великобританії

Бірґіт Маас вважає, що депутати Великобританії мають відкинути угоду Терези Мей про вихід країни з ЄС. 

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