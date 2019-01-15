Неподалік Лівії затонув човен: могли загинути до 117 осіб

У Середземному морі поблизу узбережжя Лівії затонув гумовий човен, через що, можливо, загинули 117 мігрантів. Про це в суботу, 19 січня, повідомив речник Міжнародної організації з міграції Флавіо Ді Джакомо.

За його словами, про трагічний інцидент розповіли троє мігрантів, які були врятовані 18 січня італійськими військовими моряками та доправлені на острів Лампедуза. "Вони (мігранти - Ред.) сказали нам, що на човні, який у четвер ввечері відплив з Лівії, було 120 осіб. Через 10-11 годин гумовий човен почав втрачати повітря та тонути. Люди потонули", - сказав Ді Джакомо. За словами мігрантів, що вижили, на човні були десятеро жінок та двоє дітей.

Італійські військові, однак, повідомили, що на борту затонулого човна було загалом близько 20 осіб.

Тим часом німецька організація Sea-Watch повідомла 19 січня про порятунок у Середземному морі 27 людей. Їх підняли з гумового човна на борт судна Sea-Watch 3. Куди воно тепер зможе доставити мігрантів, невідомо. Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні вже оголосив, що Італія їх не прийме.

Нагадаємо, що за даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців у 2018 році 2262 мігранти загинули або зникли безвісти у центральній частині Середземного моря.