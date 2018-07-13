Нельсон Мандела: життя, віддане боротьбі за свободу (фотогалерея)

Нельсон Мандела: життя, віддане боротьбі за свободу

Адвокат чорношкірих

Нельсон Мандела народився 18 липня 1918 року в невеликому селі недалеко від південноафриканського міста Умтата. Закінчивши школу, він поступив до університету, де вивчав юриспруденцію. Уже під час навчання Мандела був політичним активістом і боровся проти апартеїду. З 1952 року він працював адвокатом у першій юридичній фірмі, якою керували чорношкірі - через вісім років будівлю компанії спалили.