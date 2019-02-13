Нелегальні гонки у Німеччині: як працює поліція (відео)

Одна з серйозних аварій сталася на вулиці Ауенвег у Кельні. Два чоловіки влаштували незаконні перегони. Один втратив контроль і протаранив велосипедистку. Вона померла від травм у віці 19 років. Хто нелегально робить автомобіль потужнішим - потенційний "гонщик" і загроза для інших. Ось чому, за словами комісарів, вони продовжують перевірки щоночі.