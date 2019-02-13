 Нелегальні гонки у Німеччині: як працює поліція (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 14.02.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Політика й суспільство

Нелегальні гонки у Німеччині: як працює поліція (відео)

Любителі "поганяти" влаштовують перегони у містах, які іноді перетворюються на трагедії. Німецькі поліцейські патрулюють щоночі, щоб запобігти аваріям.

Щоб запобігти трагедіям: як німецька поліція полює на нелегальних гонщиків

Щоб запобігти трагедіям: як німецька поліція "полює" на нелегальних гонщиків

Одна з серйозних аварій сталася на вулиці Ауенвег у Кельні. Два чоловіки влаштували незаконні перегони. Один втратив контроль і протаранив велосипедистку. Вона померла від травм у віці 19 років. Хто нелегально робить автомобіль потужнішим  - потенційний "гонщик" і загроза для інших. Ось чому, за словами комісарів, вони продовжують перевірки щоночі.

DW.COM

У 2018 році поліцейські ФРН відпрацювали 22 мільйони годин понаднормово

Навантаження на працівників поліції у Німеччині зростає через участь у забезпеченні порядку під час масштабних операцій та наслідки кризи біженців, повідомили профспілки правоохоронців. (07.01.2019)  

Як ловлять "гонщиків" у Німеччині (Фотогалерея)

В Україні планують повернути швидкісний контроль на дорогах. У Німеччині ж перевищення швидкості почали фіксувати ще в 1950-х роках, а не так давно посилили покарання організаторів та учасників "перегонів" у містах. (24.07.2018)  

Як ловлять та карають "гонщиків" на німецьких дорогах

Уперше фіксувати перевищення швидкості за допомогою спеціальної техніки в Німеччині розпочали в 1950-тих роках. Нещодавно ж у ФРН посилили покарання організаторів та учасників "перегонів" у містах. (20.10.2017)  

Аудіо й відео до теми

Що можна німецьким поліцейським? (12.09.2018)  

Перший радар швидкості, який неможливо обдурити (16.01.2019)  

Також за темою

Як німецькі поліцейські "полюють" на нелегальних гонщиків (13.02.2019) 13.02.2019

Німецьких автобанів замало. Любителі "поганяти" влаштовують смертельні перегони у містах. Німецькі поліцейські патрулюють щоночі, щоб запобігти аваріям.

Реклама

Докладно

Учасник демонстрації за незалежність Каталонії (фото з архіву)

Урядова криза в Іспанії: головні факти

Іспанський парламент відхилив проект бюджету уряду. Йдеться про більше, ніж гроші. Що відбувається в Іспанії? 

Лайнер A380 авіакомпанії Emirates

Airbus оголосив про припинення виробництва літаків A380

Авіабудівний концерн Airbus оголосив про припинення виробництва найбільших у світі пасажирськилітаків A380. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  