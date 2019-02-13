Нелегальні гонки у Німеччині: як працює поліція (відео)

Любителі "поганяти" влаштовують перегони у містах, які іноді перетворюються на трагедії. Німецькі поліцейські патрулюють щоночі, щоб запобігти аваріям.
Одна з серйозних аварій сталася на вулиці Ауенвег у Кельні. Два чоловіки влаштували незаконні перегони. Один втратив контроль і протаранив велосипедистку. Вона померла від травм у віці 19 років. Хто нелегально робить автомобіль потужнішим - потенційний "гонщик" і загроза для інших. Ось чому, за словами комісарів, вони продовжують перевірки щоночі.
Навантаження на працівників поліції у Німеччині зростає через участь у забезпеченні порядку під час масштабних операцій та наслідки кризи біженців, повідомили профспілки правоохоронців. (07.01.2019)
В Україні планують повернути швидкісний контроль на дорогах. У Німеччині ж перевищення швидкості почали фіксувати ще в 1950-х роках, а не так давно посилили покарання організаторів та учасників "перегонів" у містах. (24.07.2018)