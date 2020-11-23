Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "нелегальна праця".
Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Чому Данія та Німеччина сваряться через тунель? Як у Німеччині борються з нелегальними заробітчанами з України. Чи причетні спецслужби Туреччини до замаху на політикиню в Австрії? Як в Ісландії очищують повітря… пилососом. Навіщо в Бельгії використовують коней для збору сміття?
Охочих працювати "наліво" в Німеччині чимало і передусім це іноземці. Економіка ФРН щорічно втрачає до 300 мільярдів євро від нелегальних працівників. Але й охоронці закону не сплять. Як німці борються з нелегальною зайнятістю?