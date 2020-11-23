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Нелегальна праця

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "нелегальна праця".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Робота в Німеччині: за що депортували українських заробітчан - Європа в фокусі (23.11.2020) 23.11.2020

Чому Данія та Німеччина сваряться через тунель? Як у Німеччині борються з нелегальними заробітчанами з України. Чи причетні спецслужби Туреччини до замаху на політикиню в Австрії? Як в Ісландії очищують повітря… пилососом. Навіщо в Бельгії використовують коней для збору сміття?

Майбутнє українського таксі: існування в тіні чи вихід на світло

Майбутнє українського таксі: існування в тіні чи вихід на світло 18.11.2020

В Україні "в тіні" працює більше 90 відсотків всіх таксистів. Вони не лише не платять податків, але й не несуть відповідальності у випадку ДТП з пасажирами. Що може змінити цю ситуацію? Та коли це може статися?
Нелегальна зайнятість у Німеччині: які штрафи? (відео)

Нелегальна зайнятість у Німеччині: які штрафи? (відео) 02.07.2019

Охочих працювати "наліво" в Німеччині чимало. Передусім іноземців. Німецька економіка щорічно втрачає до 300 мільярдів євро від нелегальних працівників. Як німці борються з нелегальною зайнятістю?

Нелегальні заробітчани в Німеччині: замість "безвізу" діють штрафи (02.07.2019) 02.07.2019

Охочих працювати "наліво" в Німеччині чимало і передусім це іноземці. Економіка ФРН щорічно втрачає до 300 мільярдів євро від нелегальних працівників. Але й охоронці закону не сплять. Як німці борються з нелегальною зайнятістю?
Скільки коштує в Німеччині робота прибиральниці

Скільки коштує в Німеччині робота прибиральниці 12.03.2019

Дуже багато німецьких сімей хоча б раз на тиждень запрошують прибиральницю або помічницю по господарству. Розповідаємо, як у Німеччині оплачують таку роботу.
Що загрожує за нелегальну працю в Німеччині

Що загрожує за нелегальну працю в Німеччині 04.03.2019

Німецька економіка щорічно втрачає до 300 мільярдів євро через працю нелегалів. Утім, правоохоронці в Німеччині не сплять.
230 тисяч українців стали жертвами торгівлі людьми

230 тисяч українців стали жертвами торгівлі людьми 23.10.2018

За оцінками міжнародних експертів, більше 230 тисяч українців побували у рабстві за часів незалежності України. Якщо раніше людей найчастіше експлуатували сексуально, то нині втягують в трудове рабство.