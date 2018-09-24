Незвичайні скарби анатомічної колекції Мекеля (фотогалерея)

Незвичайні скарби: анатомічна колекція Мекеля

Старі кістки - нові етикетки

Після смерті Йоганна Фрідріха Мекеля його дружина у 1836 році продала колекцію університету Галле. На той час у ній налічувалось уже 16 тисяч експонатів. Але вони почали занепадати: пліснява та шкідники багато чого знищили. Сьогодні у колекції близько 8000 предметів. Для того, щоб показати і пояснити відвідувачам все, нині доводиться по-новому підписувати і описувати експонати.