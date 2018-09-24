Незвичайні скарби анатомічної колекції Мекеля (фотогалерея)
Від скелетів сіамських близнюків до внутрішніх органів тварин - на горищі Інституту анатомії та клітинної біології університету Галле зберігається одна з найбільших анатомічних колекцій Європи.
Незвичайні скарби: анатомічна колекція Мекеля
Під кроквами
В Інституті анатомії та клітинної біології університету Галле на горищі зберігається одна з найбільших анатомічних колекцій Європи - колекція Мекеля. Саме своїм хобі її початок у середині 18-го століття поклав берлінський анатом Йоганн Фрідріх Мекель (старший) - частину експонатів він виготовив власноручно.
Незвичайні скарби: анатомічна колекція Мекеля
Медик, який сам став цікавим експонатом
Син анатома - Філіпп Фрідріх Теодор Мекель - успадкував колекцію. У 1779 році він перевіз її до Галле, де працював професором медицини та анатомії. При ньому кількість експонатів зросла до 3500. Після його смерті - за розпорядженням Філіппа Мекеля - його скелет також потрапив до колекції. Препаратори знайшли й особливість цього експонату: додатковий хребець з 13-тою парою ребер та лобовий шов.
Незвичайні скарби: анатомічна колекція Мекеля
Череп, що вибухнув
Особливим предметом у колекції є цей череп, який спеціально підірвали. Анатоми розірвали його за допомогою вибухівки, а потім поєднали частинки черепу так, щоб показати медикам структуру кісток. Однак таких добре збережених експонатів у колекції не так вже й багато.
Незвичайні скарби: анатомічна колекція Мекеля
Зворушливо - і цінно для науки
Скелети сіамських близнюків 1815 року належать до найбільш особливих та захоплюючих експонатів. Їх включив до колекції другий син Йоганна Фрідріха Мекеля - Йоганн Фрідріх Мекель (молодший). Медик займався тератологією - наукою, що вивчає дефекти поєднань в утробі матері. Щодо виготовлення та презентації препараторами людських експонатів діють особливі етичні правила.
Незвичайні скарби: анатомічна колекція Мекеля
Старі кістки - нові етикетки
Після смерті Йоганна Фрідріха Мекеля його дружина у 1836 році продала колекцію університету Галле. На той час у ній налічувалось уже 16 тисяч експонатів. Але вони почали занепадати: пліснява та шкідники багато чого знищили. Сьогодні у колекції близько 8000 предметів. Для того, щоб показати і пояснити відвідувачам все, нині доводиться по-новому підписувати і описувати експонати.
Незвичайні скарби: анатомічна колекція Мекеля
Кольорові скелети для навчання
Медичний препаратор Юлія Галлаш (Julia Hallasch) тримає у руках навчальний скелет. З цим експонатом студенти працювали аж до 1960-тих років. Цей експонат - один з сотень у колекції, зібраної у 18-му столітті, які нині приводять до ладу.
Незвичайні скарби: анатомічна колекція Мекеля
Морська свиня в склянці
Окрім людських експонатів на горищі Інституту анатомії доволі багато й особливих предметів тваринного походження. На фото, наприклад, один з внутрішніх органів морської свині, який понад 100 років зберігався у 70-процентному спиртовому розчині.
Автор: Софія Ваґнер
Незвичайні скарби: анатомічна колекція Мекеля
Під кроквами
В Інституті анатомії та клітинної біології університету Галле на горищі зберігається одна з найбільших анатомічних колекцій Європи - колекція Мекеля. Саме своїм хобі її початок у середині 18-го століття поклав берлінський анатом Йоганн Фрідріх Мекель (старший) - частину експонатів він виготовив власноручно.
Незвичайні скарби: анатомічна колекція Мекеля
Медик, який сам став цікавим експонатом
Син анатома - Філіпп Фрідріх Теодор Мекель - успадкував колекцію. У 1779 році він перевіз її до Галле, де працював професором медицини та анатомії. При ньому кількість експонатів зросла до 3500. Після його смерті - за розпорядженням Філіппа Мекеля - його скелет також потрапив до колекції. Препаратори знайшли й особливість цього експонату: додатковий хребець з 13-тою парою ребер та лобовий шов.
Незвичайні скарби: анатомічна колекція Мекеля
Череп, що вибухнув
Особливим предметом у колекції є цей череп, який спеціально підірвали. Анатоми розірвали його за допомогою вибухівки, а потім поєднали частинки черепу так, щоб показати медикам структуру кісток. Однак таких добре збережених експонатів у колекції не так вже й багато.
Незвичайні скарби: анатомічна колекція Мекеля
Зворушливо - і цінно для науки
Скелети сіамських близнюків 1815 року належать до найбільш особливих та захоплюючих експонатів. Їх включив до колекції другий син Йоганна Фрідріха Мекеля - Йоганн Фрідріх Мекель (молодший). Медик займався тератологією - наукою, що вивчає дефекти поєднань в утробі матері. Щодо виготовлення та презентації препараторами людських експонатів діють особливі етичні правила.
Незвичайні скарби: анатомічна колекція Мекеля
Старі кістки - нові етикетки
Після смерті Йоганна Фрідріха Мекеля його дружина у 1836 році продала колекцію університету Галле. На той час у ній налічувалось уже 16 тисяч експонатів. Але вони почали занепадати: пліснява та шкідники багато чого знищили. Сьогодні у колекції близько 8000 предметів. Для того, щоб показати і пояснити відвідувачам все, нині доводиться по-новому підписувати і описувати експонати.
Незвичайні скарби: анатомічна колекція Мекеля
Кольорові скелети для навчання
Медичний препаратор Юлія Галлаш (Julia Hallasch) тримає у руках навчальний скелет. З цим експонатом студенти працювали аж до 1960-тих років. Цей експонат - один з сотень у колекції, зібраної у 18-му столітті, які нині приводять до ладу.
Незвичайні скарби: анатомічна колекція Мекеля
Морська свиня в склянці
Окрім людських експонатів на горищі Інституту анатомії доволі багато й особливих предметів тваринного походження. На фото, наприклад, один з внутрішніх органів морської свині, який понад 100 років зберігався у 70-процентному спиртовому розчині.
Автор: Софія Ваґнер
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