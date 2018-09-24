 Незвичайні скарби анатомічної колекції Мекеля (фотогалерея) | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 28.09.2018

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Європа

Незвичайні скарби анатомічної колекції Мекеля (фотогалерея)

Від скелетів сіамських близнюків до внутрішніх органів тварин - на горищі Інституту анатомії та клітинної біології університету Галле зберігається одна з найбільших анатомічних колекцій Європи.

  • Скляні вітрини з черепами

    Незвичайні скарби: анатомічна колекція Мекеля

    Під кроквами

    В Інституті анатомії та клітинної біології університету Галле на горищі зберігається одна з найбільших анатомічних колекцій Європи - колекція Мекеля. Саме своїм хобі її початок у середині 18-го століття поклав берлінський анатом Йоганн Фрідріх Мекель (старший) - частину експонатів він виготовив власноручно.

  • Скелет Філіппа Фрідріха Теодора Мекеля у анатомічній колекції університету Галле

    Незвичайні скарби: анатомічна колекція Мекеля

    Медик, який сам став цікавим експонатом

    Син анатома - Філіпп Фрідріх Теодор Мекель - успадкував колекцію. У 1779 році він перевіз її до Галле, де працював професором медицини та анатомії. При ньому кількість експонатів зросла до 3500. Після його смерті - за розпорядженням Філіппа Мекеля - його скелет також потрапив до колекції. Препаратори знайшли й особливість цього експонату: додатковий хребець з 13-тою парою ребер та лобовий шов.

  • Череп, що вибухнув, з колекції Інституту анатомії університету Галле

    Незвичайні скарби: анатомічна колекція Мекеля

    Череп, що вибухнув

    Особливим предметом у колекції є цей череп, який спеціально підірвали. Анатоми розірвали його за допомогою вибухівки, а потім поєднали частинки черепу так, щоб показати медикам структуру кісток. Однак таких добре збережених експонатів у колекції не так вже й багато.

  • Скелети сіамських близнюків та дітей в колекції Інституту анатомії університету Галле

    Незвичайні скарби: анатомічна колекція Мекеля

    Зворушливо - і цінно для науки

    Скелети сіамських близнюків 1815 року належать до найбільш особливих та захоплюючих експонатів. Їх включив до колекції другий син Йоганна Фрідріха Мекеля - Йоганн Фрідріх Мекель (молодший). Медик займався тератологією - наукою, що вивчає дефекти поєднань в утробі матері. Щодо виготовлення та презентації препараторами людських експонатів діють особливі етичні правила.

  • Співробітниця Інституту анатомії підписує тазові кістки

    Незвичайні скарби: анатомічна колекція Мекеля

    Старі кістки - нові етикетки

    Після смерті Йоганна Фрідріха Мекеля його дружина у 1836 році продала колекцію університету Галле. На той час у ній налічувалось уже 16 тисяч експонатів. Але вони почали занепадати: пліснява та шкідники багато чого знищили. Сьогодні у колекції близько 8000 предметів. Для того, щоб показати і пояснити відвідувачам все, нині доводиться по-новому підписувати і описувати експонати.

  • Скелет для навчання студентів має кольорові позначки - з колекції Інституту анатомії університету Галле

    Незвичайні скарби: анатомічна колекція Мекеля

    Кольорові скелети для навчання

    Медичний препаратор Юлія Галлаш (Julia Hallasch) тримає у руках навчальний скелет. З цим експонатом студенти працювали аж до 1960-тих років. Цей експонат - один з сотень у колекції, зібраної у 18-му столітті, які нині приводять до ладу.

  • Внутрішній орган морської свині - з колекції Інституту анатомії університуту Галле

    Незвичайні скарби: анатомічна колекція Мекеля

    Морська свиня в склянці

    Окрім людських експонатів на горищі Інституту анатомії доволі багато й особливих предметів тваринного походження. На фото, наприклад, один з внутрішніх органів морської свині, який понад 100 років зберігався у 70-процентному спиртовому розчині.

    Автор: Софія Ваґнер


  • Скляні вітрини з черепами

    Незвичайні скарби: анатомічна колекція Мекеля

    Під кроквами

    В Інституті анатомії та клітинної біології університету Галле на горищі зберігається одна з найбільших анатомічних колекцій Європи - колекція Мекеля. Саме своїм хобі її початок у середині 18-го століття поклав берлінський анатом Йоганн Фрідріх Мекель (старший) - частину експонатів він виготовив власноручно.

  • Скелет Філіппа Фрідріха Теодора Мекеля у анатомічній колекції університету Галле

    Незвичайні скарби: анатомічна колекція Мекеля

    Медик, який сам став цікавим експонатом

    Син анатома - Філіпп Фрідріх Теодор Мекель - успадкував колекцію. У 1779 році він перевіз її до Галле, де працював професором медицини та анатомії. При ньому кількість експонатів зросла до 3500. Після його смерті - за розпорядженням Філіппа Мекеля - його скелет також потрапив до колекції. Препаратори знайшли й особливість цього експонату: додатковий хребець з 13-тою парою ребер та лобовий шов.

  • Череп, що вибухнув, з колекції Інституту анатомії університету Галле

    Незвичайні скарби: анатомічна колекція Мекеля

    Череп, що вибухнув

    Особливим предметом у колекції є цей череп, який спеціально підірвали. Анатоми розірвали його за допомогою вибухівки, а потім поєднали частинки черепу так, щоб показати медикам структуру кісток. Однак таких добре збережених експонатів у колекції не так вже й багато.

  • Скелети сіамських близнюків та дітей в колекції Інституту анатомії університету Галле

    Незвичайні скарби: анатомічна колекція Мекеля

    Зворушливо - і цінно для науки

    Скелети сіамських близнюків 1815 року належать до найбільш особливих та захоплюючих експонатів. Їх включив до колекції другий син Йоганна Фрідріха Мекеля - Йоганн Фрідріх Мекель (молодший). Медик займався тератологією - наукою, що вивчає дефекти поєднань в утробі матері. Щодо виготовлення та презентації препараторами людських експонатів діють особливі етичні правила.

  • Співробітниця Інституту анатомії підписує тазові кістки

    Незвичайні скарби: анатомічна колекція Мекеля

    Старі кістки - нові етикетки

    Після смерті Йоганна Фрідріха Мекеля його дружина у 1836 році продала колекцію університету Галле. На той час у ній налічувалось уже 16 тисяч експонатів. Але вони почали занепадати: пліснява та шкідники багато чого знищили. Сьогодні у колекції близько 8000 предметів. Для того, щоб показати і пояснити відвідувачам все, нині доводиться по-новому підписувати і описувати експонати.

  • Скелет для навчання студентів має кольорові позначки - з колекції Інституту анатомії університету Галле

    Незвичайні скарби: анатомічна колекція Мекеля

    Кольорові скелети для навчання

    Медичний препаратор Юлія Галлаш (Julia Hallasch) тримає у руках навчальний скелет. З цим експонатом студенти працювали аж до 1960-тих років. Цей експонат - один з сотень у колекції, зібраної у 18-му столітті, які нині приводять до ладу.

  • Внутрішній орган морської свині - з колекції Інституту анатомії університуту Галле

    Незвичайні скарби: анатомічна колекція Мекеля

    Морська свиня в склянці

    Окрім людських експонатів на горищі Інституту анатомії доволі багато й особливих предметів тваринного походження. На фото, наприклад, один з внутрішніх органів морської свині, який понад 100 років зберігався у 70-процентному спиртовому розчині.

    Автор: Софія Ваґнер


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    Автор: Ганна Бєднова


DW.COM

Незвичайні скарби: анатомічна колекція Мекеля

Від скелетів сіамських близнюків до внутрішніх органів тварин - на горищі Інституту анатомії та клітинної біології університету Галле зберігається одна з найбільших анатомічних колекцій Європи. (28.09.2018)  

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