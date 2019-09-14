 Негода на півдні США: загинули щонайменше 11 осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.01.2020

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Новини

Негода на півдні США: загинули щонайменше 11 осіб

На півдні США вирують торнадо та урагани. Внаслідок негоди загинули щонайменше 11 осіб.

Наслідки негоди в штаті Арканзас

Наслідки негоди в штаті Арканзас

Щонайменше 11 осіб загинули за останні дні на півдні США внаслідок негоди, повідомляє в неділю, 12 січня, агентство новин AFP. Торнадо та сильні вітри руйнували будівлі, перевертали автомобілі та спричиняли відключення електроенергії. Очікують, що урагани зачеплять також схід та північ країни.

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Внаслідок другого за тиждень шторму, що обрушився на Іспанію і Португалію, кількість жертв негоди зросла до восьми осіб. (22.12.2019)

Внаслідок рясних опадів та поривів сильного вітру на півдні Франції загинуло як мінімум двоє людей. У 11 південних департаментах органи влади попереджають про високий рівень небезпеки. (15.12.2019)

Серед загиблих - двоє людей у штаті Луїзіана, чий житловий контейнер було зруйновано штормовим вітром. У Техасі пожежник та поліцейський були збиті автомобілем, який через ожеледь з'їхав з дороги.

Ще троє людей загинули в Алабамі.

Понад 200 тисяч осіб у кількох штатах у неділю вранці залишалися без електроенергії. У країні скасовано або затримано сотні авіарейсів.

За даними національної служби погоди NWS, понад 18 мільйонів осіб у Луїзіані, Арканзасі, Техасі та Оклахомі перебувають у зоні ризику, де можливі торнадо та підтоплення внаслідок злив.

  • Кадр із фільму Геошторм

    Фільми-катастрофи: фантастика чи вже реальність?

    Клімат зійшов з рейок: "Геошторм" / Geostorm (2017)

    Понад два мільйони людей гинуть через аномальну спеку, світові столиці затоплені, погода геть непередбачувана. Погоду має тепер контролювати масштабна мережа супутників - проте вона не довго працює справно. Щось виходить з ладу, й ця система на орбіті влаштовує на землі льодовиковий період та інші катаклізми... Тепер людству загрожує глобальний суперураган.

  • Кадр з фільму Неможливе, Наомі Уоттс

    Фільми-катастрофи: фантастика чи вже реальність?

    Цунамі: "Неможливе" / The Impossible (2012)

    Фільм розповідає про реальну катастрофу - цунамі в грудні 2004 року, через яке загинуло понад чверть мільйона людей у Південно-Східній Азії. Велетенська хвиля розлучає сім'ю на тлі смерті й руйнувань. Але вони все ж таки знаходять одне одного. Чимало критиків не побачили у фільмі з Наомі Уоттс й Еваном МакГрегором нічого більше за мелодраму, яка так і не передала справжні трагедію та біль.

  • Кадр зі стрічки Звірі дикого Півдня

    Фільми-катастрофи: фантастика чи вже реальність?

    Повінь та буревій: "Звірі дикого Півдня" / Beasts of the Southern Wild (2012)

    Автори цієї історії інакше підійшла до теми. Шестирічній Хашпаппі вижила в штормовому припливі в болотах Луїзіани. Її унікальна уява допомагає їй витримати подальші випробовування. Дівчинка вірить в абсолютну рівновагу у Всесвіті. "Якщо руйнується його найдрібніший елемент, руйнується весь Всесвіт". Режисерові Бену Зайтліну вдалося вражаюче дебютувати з малим бюджетом.

  • Кадр з фільму 2016: кінець ночі

    Фільми-катастрофи: фантастика чи вже реальність?

    Сонячні спалахи: "2016: кінець ночі" / Hell (2011)

    Ця німецька стрічка змальовує сліпучий, укритий пилюкою, висохлий світ. Люди вимушені боротися за виживання. У "Кінці ночі" сонце стає ворогом людства через надмірну спеку, смертоносну радіацію та сонячні бурі. Ті, хто залишився, готові на неймовірну жорстокість, аби вижити.

  • Джон Кьюсек у фільмі 2012

    Фільми-катастрофи: фантастика чи вже реальність?

    І знову сонячні спалахи: "'2012" (2009)

    Режисер Роланд Еммеріх відомий своїми блокбастерами з вибухами та масштабними руйнуваннями. У цьому фільмі, який можна вважати "королем" серед стрічок про кліматичні катастрофи, гине шість мільярдів людей гине - вони замерзають, тонуть чи згорають через гнів матінки-природи. Оргія розрухи водночас абсурдна та захоплива. І знову ж таки, провина - за сонцем.

  • Торнадо в Лос-Анджелесі у фільмі Післязавтра

    Фільми-катастрофи: фантастика чи вже реальність?

    Глобальне потепління: "Післязавтра" / The Day After Tomorrow (2004)

    "2012" - не перший підхід Еммеріха до верстату фільмів-катастроф. У "Післязавтра" палеокліматолог Джек Холл попереджає про загрозу змін клімату, які призведуть до нового льодовикового періоду. І саме це відбувається - завдяки буянню комп'ютерної графіки. Спочатку шалені бурі спустошують світ, потім хвилі обрушуються на міста, а далі все замерзає.

  • Кадр з фільму Смерч

    Фільми-катастрофи: фантастика чи вже реальність?

    Торнадо: "Смерч" / Twister (1996)

    Метеорологи намагаються розгадати секрет торнадо, аби розробити кращу систему попереджень. Для цього вони полюють на смерчі. Будівлі, човни, вантажівки та корови здіймаються у повітря, а розлучена пара дослідників вирішує дати своїм стосункам ще один шанс. У фіналі вчені опиняються на шляху торнадо-гіганта...

  • Кевін Костнер у фільмі Водний світ

    Фільми-катастрофи: фантастика чи вже реальність?

    Підвищення рівня моря: "Водний світ" / Waterworld (1995)

    Полярні льодовики розтанули, континенти затопило. Небагато вцілілих людей мешкають на штучних атолах чи човнах. Є й погані хлопці, які викрадають дитину, на чиїй спині - татуювання, яке начебто відкриває шлях до єдиного острова на Землі, що лишився. Іронія долі: декорації під час зйомки фільму зруйнував потужний шторм.

  • Зелений Сойлент

    Фільми-катастрофи: фантастика чи вже реальність?

    Брак ресурсів, перенаселення, смерть природи: "Зелений сойлент" / Soylent Green (1973)

    2022 рік, Нью-Йорк - мішанина з поламаних авто, сміття та безхатченків. Луки, поля, квіти, птахи - все це в минулому. Замість натуральних продуктів люди їдять замінники, найпопулярніший з них - "Зелений сойлент". Кажуть, що його виготовляють з планктону. Проте одному детективу вдається викрити страшну правду: для цього печива насправді використовують... людське м'ясо.

    Автор: Сільке Вюнш, Стас Соколов


DW.COM

Фільми-катастрофи: фантастика чи вже реальність?

Апокаліптичні фільми захоплюють фанатів кіно вже десятки років. Катаклізми, спричинені чи то людиною, чи то гнівом природи. Ніхто більше не може відчувати себе в безпеці. DW згадує найяскравіші стрічки про катастрофи. (17.11.2017)  

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