Негода на півдні США: загинули щонайменше 11 осіб

Щонайменше 11 осіб загинули за останні дні на півдні США внаслідок негоди, повідомляє в неділю, 12 січня, агентство новин AFP. Торнадо та сильні вітри руйнували будівлі, перевертали автомобілі та спричиняли відключення електроенергії. Очікують, що урагани зачеплять також схід та північ країни.

Серед загиблих - двоє людей у штаті Луїзіана, чий житловий контейнер було зруйновано штормовим вітром. У Техасі пожежник та поліцейський були збиті автомобілем, який через ожеледь з'їхав з дороги.

Ще троє людей загинули в Алабамі.

Понад 200 тисяч осіб у кількох штатах у неділю вранці залишалися без електроенергії. У країні скасовано або затримано сотні авіарейсів.

За даними національної служби погоди NWS, понад 18 мільйонів осіб у Луїзіані, Арканзасі, Техасі та Оклахомі перебувають у зоні ризику, де можливі торнадо та підтоплення внаслідок злив.