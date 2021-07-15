Негода в Німеччині: є жертви

Одразу в кількох регіонах Німеччини сталися повені внаслідок потужних і рясних злив. Згідно з наявними на ранок четверга, 15 липня, даними, найбільше від повеней постраждали такі західні німецькі федеральні землі, як Північний Рейн-Вестфалія і Рейнланд-Пфальц. Так, зокрема, в землі Рейнланд-Пфальц бурхливі потоки води призвели до руйнування одразу кількох будинків у населеному пункті Шульд поблизу Аденау. Місцева влада каже про щонайменше 30 зниклих безвісти. За даними поліції, четверо людей загинули. Повідомляється також про щонайменше 25 інших будинків, котрим також загрожує руйнування внаслідок підтоплення.
Крім того, в багатьох районах цієї землі місцева влада оголосила режим надзвичайної ситуації. Чиновники планують залучати гелікоптери до порятунку людей у постраждалих від повеней населених пунктах, повідомляє канал SWR. Через рясні опади вийшло з берегів багато річок, струмків та інших водойм. Водою підтоплено багато підвалів будинків, вулиць і доріг. Через повінь місцями призупинено рух потягів залізницею.
Через рясні опади багато водойм вийшли з берегів
Двоє загиблих рятувальників
Не краща ситуація в сусідній землі Північний Рейн-Вестфалія, де так само зафіксовано численні випадки підтоплень житлових та інших будівель. Повідомляється про сотні викликів рятувальних бригад. У місті Альтена один з рятувальників загинув, коли намагався допомогти постраждалому чоловіку, але сам потрапив у бурхливий потік води. Інший рятувальник помер на місці проведення операції. Припускають, що причиною смерті став стан здоров'я. У місті Кельні у затоплених підвалах будинків було знайдено тіла двох загиблих, повідомляє агентство Reuters з посиланням на місцеву поліцію.
Через неконтрольований вихід із берегів багатьох водойм місцева влада закликала населення кількох населених пунктів залишити свої домівки. У місті Вупперталь вийшла з берегів річка Вуппер і залила частину центральних кварталів міста.
Вода в центральній частині Вупперталю
Також залізнична компанія Deutsche Bahn закликала пасажирів оминати Північний Рейн-Вестфалію через призупинене залізничне сполучення на багатьох ділянках.
Утім, повені спостерігаються не лише в цих двох землях. Про катастрофічні наслідки для населення через рясні опади повідомлялося також і в низці інших регіонів, у тому числі й у Баварії та Саксонії.
Нині більшість регіонів Німеччини перебувають у зоні впливу циклону "Бернд", тож місцями негода ще триватиме, застерігають метеорологи.
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Що залишили по собі повені у Франції та Італії: пошук зниклих і прибирання завалів
Рятувальники шукають зниклих
Сильні зливи призвели до значних затоплень, зокрема у Франції навколо міста Ніцца. Досі є зниклі безвісти. Для їхнього пошуку задіяні рятувальники, як тут у Рокбієр, містечку з населенням 2000 осіб на південному сході Франції на кордоні з Італією.
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Що залишили по собі повені у Франції та Італії: пошук зниклих і прибирання завалів
До і після негоди
Рокбієр сильно постраждав від природного лиха. Праворуч на фото видно частину міста, якої ще не торкнулася негода, ліворуч - наслідки природної катастрофи. Потік води зніс асфальтовані дороги та багато будинків, однак деякі будівлі, як на фото, встояли.
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Що залишили по собі повені у Франції та Італії: пошук зниклих і прибирання завалів
Рятувати нічого
Цей будинок, так само в містечку Рокбієр, особливо постраждав від негоди. Гірська річка Везюбі перетворилася на деякий час на несамовитий потік та відірвала частину будівлі. Рокбієр розташований у департаменті Приморські Альпи, який найбільше постраждав від повеней. Місце катастрофи відвідав прем'єр Франції Жан Кастекс.
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Що залишили по собі повені у Франції та Італії: пошук зниклих і прибирання завалів
На краю прірви
У громаді Сен-Мартен-Везюбі в департаменті Приморські Альпи в авто було знайдено тіло чоловіка. Щонаймнше восьмеро людей зникли безвісти. За словами прем'єра Жана Кастекса, влада очікує зростання кількості загиблих. Зв'язку з низкою поселень на північ від Ніцци немає. Тисячі домогосподарств залишилися без світла. Стався колапс телефонної мережі. Рятувальники взяли на себе доставку їжі та води.
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Що залишили по собі повені у Франції та Італії: пошук зниклих і прибирання завалів
Руйнування повсюду
У Сан-Мартен-Везюбі, за повідомленнями ЗМІ, потік води змив навіть місцевий цвинтар. Багато доріг у департаменті Приморські Альпи зруйновані, або ними неможливо проїхати.
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Що залишили по собі повені у Франції та Італії: пошук зниклих і прибирання завалів
Розчистити дороги
Аби відновити зв'язок із відрізаними від зовнішнього світу поселеннями, рятувальники намагаються розчистити дороги, аби ними можна було проїхати. Як тут - навколо містечка Рокбієр.
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Що залишили по собі повені у Франції та Італії: пошук зниклих і прибирання завалів
Самісінький мул
В Італії рятувальники так само зайняті тим, аби уможливити використання вулиць та площ і після негоди. Як тут, у місті Вентімілья з населенням 24 тисячі осіб. Після того, як річка Роя вийшла з берегів, місто затопило, по собі вода лишила самісінький мул.
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Що залишили по собі повені у Франції та Італії: пошук зниклих і прибирання завалів
Не перейти
Щонайменше восьмеро людей загинули внаслідок негоди в Італії, серед них рятувальник під час виконання службових обов'язків. Місцева влада виходить із того, що багато жертв - французи. Тут у місті Вентімілья річка Роя зруйнувала більшу частину масивного пішохідного мосту.
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Що залишили по собі повені у Франції та Італії: пошук зниклих і прибирання завалів
Ремонту не підлягає
Найбільше в Італії постраждала провінція Кунео у П'ємонті. У громаді Лімоне П'ємонте з населенням півтори тисячі осіб потоком води було зруйновано цю триповерхову будівлю.
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Що залишили по собі повені у Франції та Італії: пошук зниклих і прибирання завалів
Пошуки та прибирання
Окрім пошуку зниклих безвісти, велику увагу влада на місцях приділяє прибиранню та ремонту. Мул, як тут у місті Вентімілья, прибирають екскаватором. Натомість ремонт та зведення нових доріг і мостів - завдання набагато складніші.
Автор: Марко Мюллер, Данило Білик