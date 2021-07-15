Негода в Німеччині: є жертви

Одразу в кількох регіонах Німеччини сталися повені внаслідок потужних і рясних злив. Згідно з наявними на ранок четверга, 15 липня, даними, найбільше від повеней постраждали такі західні німецькі федеральні землі, як Північний Рейн-Вестфалія і Рейнланд-Пфальц. Так, зокрема, в землі Рейнланд-Пфальц бурхливі потоки води призвели до руйнування одразу кількох будинків у населеному пункті Шульд поблизу Аденау. Місцева влада каже про щонайменше 30 зниклих безвісти. За даними поліції, четверо людей загинули. Повідомляється також про щонайменше 25 інших будинків, котрим також загрожує руйнування внаслідок підтоплення.

Крім того, в багатьох районах цієї землі місцева влада оголосила режим надзвичайної ситуації. Чиновники планують залучати гелікоптери до порятунку людей у постраждалих від повеней населених пунктах, повідомляє канал SWR. Через рясні опади вийшло з берегів багато річок, струмків та інших водойм. Водою підтоплено багато підвалів будинків, вулиць і доріг. Через повінь місцями призупинено рух потягів залізницею.

Через рясні опади багато водойм вийшли з берегів

Двоє загиблих рятувальників

Не краща ситуація в сусідній землі Північний Рейн-Вестфалія, де так само зафіксовано численні випадки підтоплень житлових та інших будівель. Повідомляється про сотні викликів рятувальних бригад. У місті Альтена один з рятувальників загинув, коли намагався допомогти постраждалому чоловіку, але сам потрапив у бурхливий потік води. Інший рятувальник помер на місці проведення операції. Припускають, що причиною смерті став стан здоров'я. У місті Кельні у затоплених підвалах будинків було знайдено тіла двох загиблих, повідомляє агентство Reuters з посиланням на місцеву поліцію.

Через неконтрольований вихід із берегів багатьох водойм місцева влада закликала населення кількох населених пунктів залишити свої домівки. У місті Вупперталь вийшла з берегів річка Вуппер і залила частину центральних кварталів міста.

Вода в центральній частині Вупперталю

Також залізнична компанія Deutsche Bahn закликала пасажирів оминати Північний Рейн-Вестфалію через призупинене залізничне сполучення на багатьох ділянках.

Утім, повені спостерігаються не лише в цих двох землях. Про катастрофічні наслідки для населення через рясні опади повідомлялося також і в низці інших регіонів, у тому числі й у Баварії та Саксонії.

Нині більшість регіонів Німеччини перебувають у зоні впливу циклону "Бернд", тож місцями негода ще триватиме, застерігають метеорологи.