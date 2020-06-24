Негода вирує на Прикарпатті: підтоплено тисячі будинків, зруйновано мости

Повінь у західній частині України триває. Згідно з повідомленнями Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), станом на ранок середи, 24 червня, на території 15 районів Івано-Франківської області у 165 населених пунктах підтоплено майже 4,6 тисячі житлових будинків та багато інших будівель.

Крім того, водою зруйновано понад 100 кілометрів доріг та 90 мостів, ще 130 мостів та майже 430 кілометрів автодоріг пошкоджено. Порушено транспортне сполучення з 21 населеним пунктом Верховинського району, йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

Жертвами стихії в області стали троє людей, ще одну людину вважають зниклою безвісти. Співробітники ДСНС евакуювали 285 та врятували 56 осіб.

Шмигаль: Масштаб стихії перевершив повінь 2008 року

В Івано-Франківську область 24 червня прибула урядова делегація у складі прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, голови ДСНС Миколи Чечоткіна та командувача Національної гвардії Миколи Балана. За оцінками Авакова, на Івано-Франківщині "фактично випало до 70 відсотків місячної норми опадів". "Це спричинило потужні потоки, які на своєму шляху руйнували греблі, мости і переходи. Дністер розлився майже на сім метрів, - це рівень стихії 2008 року", - зазначив Арсен Аваков, якого цитує пресслужба відомства.

Однак після проведеної інспекції з повітря прем'єр Денис Шмигаль оцінив нинішні підтоплення в західних областях країни як такі, що перевершують масштаб 2008 року. "Проінспектували рівнинну частину. Зрозуміло, що ситуація критична. Фактично затоплення перевершує масштаб 2008 року. Затоплено районну лікарню в місті Галич, здійснюється евакуація хворих. Є певні складнощі через те, що там є хворі на коронавірус", - написав Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Прем'єр зазначив, що видимість обмежена, але вертольотами доставляють гуманітарні вантажі туди, куди погодні умови не дають змогу потрапити іншими видами транспорту.

Від спричинених потужними зливами повеней постраждали також окремі райони Львівської, Чернівецької та Закарпатської областей.