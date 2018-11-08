 Невже з України їде більше заробітчан, ніж з Польщі (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 09.11.2018

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Невже з України їде більше заробітчан, ніж з Польщі (відео)

З України на заробітки виїжджає не більше людей, ніж з Польщі, заспокоює українців генпрокурор Юрій Луценко. DW перевірила, чи справді це так.

Польща - один із найулюбленіших напрямків українських заробітчан

Польща - один із найулюбленіших напрямків українських заробітчан

"Дівчата зі Львова" - серіал про українських заробітчанок у Польщі. Його популярність і в Польщі, і в Україні чудово ілюструє те, наскільки сильно тема трудової міграції зачіпає як українців, так і поляків. Тим часом генпрокурор України Юрій Луценко 1 листопада 2018 року заспокоїв львівських студентів, мовляв, міграція українців у Європу не перевищує кількості поляків, які виїхали на заробітки з Польщі.

 

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На заробітки за кордон: плюси і мінуси для економіки України (відео)

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З України на заробітки виїжджає не більше людей, ніж з Польщі, заспокоює українців генпрокурор Юрій Луценко. DW перевірила, чи справді це так.