Невже з України їде більше заробітчан, ніж з Польщі (відео)

"Дівчата зі Львова" - серіал про українських заробітчанок у Польщі. Його популярність і в Польщі, і в Україні чудово ілюструє те, наскільки сильно тема трудової міграції зачіпає як українців, так і поляків. Тим часом генпрокурор України Юрій Луценко 1 листопада 2018 року заспокоїв львівських студентів, мовляв, міграція українців у Європу не перевищує кількості поляків, які виїхали на заробітки з Польщі.