 Небезпечний притулок: як живуть ЛГБТ-біженці в Берліні | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 20.12.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Європа

Небезпечний притулок: як живуть ЛГБТ-біженці в Берліні

У Берліні розташований найбільший гуртожиток ЛГБТ-біженців у Німеччині. Третина мешканців - вихідці зі Східної Європи. Багато з них кажуть про відчуття, ніби їх кинули напризволяще. Чому - в репортажі DW.

Стіна в одній з кімнат гуртожитку. Напис на плакаті: Пишаюсь бути ЛГБТ-мігрантом/мігранткою

Стіна в одній з кімнат гуртожитку для ЛГБТ-біженців. Напис на плакаті: "Пишаюсь бути ЛГБТ-мігрантом/мігранткою"

До того, як їй виповнилось 30, Вероніка (у паспорті якої - чоловіче ім’я) жила в Україні - спочатку в Херсоні. Коли місцеві телевізійники зняли про неї репортаж, суспільна увага переросла в нестерпні цькування. Довелось перебратись до Миколаєва. Аби не лише почуватись, а й виглядати як жінка, Вероніка вирішила самостійно вдатись до корекції статі - тобто, приймати гормональні препарати. Вона зізнається: через безгрошів'я була змушена обрати найдешевший. Його використовують ветеринари. Після кожної ін'єкції піднімалась висока температура, починалась блювота, а шкіра жовтіла.

Шлях Вероніки з Херсона в Берлін

Певний час Вероніка мешкала в Києві, а останні місяці перед від'їздом до Німеччини провела в селі - в "сараї", куди її пустили пожити знайомі. Вони ж купили їй квиток на автобус Київ-Кельн. На той час європейські кордони для українців були вже відкриті - почав діяти довгоочікуваний безвіз.

У 2017-му році Вероніка вирушила до Німеччини. Не доїхавши до Кельна, інтуїтивно вийшла з автобуса в Берліні - і подалась шукати поліцію. Незнайомець підвіз її до поліцейської дільниці, а там їй видали проїзний квиток і карту міста. Жінку скерували до табору для первинного прийому біженців, розташованого в закритому десять років тому берлінському аеропорті Темпельгоф. Там вона провела три дні.

Далі Вероніку перемістили до нового гуртожитку для ЛГБТ-біженців у Берліні, де вона залишається й зараз. Наприкінці жовтня цього року на Вероніку напали в гуртожитку й побили. Тепер вона уникає зустрічей з кривдниками, не заходить на поверх, де вони мешкають і не користується ліфтом. Після цього випадку її друзі організували ініціативну групу з боротьби проти дискримінації.

"Постгендерний мир" у гуртожитку

У берлінському гуртожитку для ЛГБТ-біженців мешкає 125 осіб. Якщо не брати до уваги кілька приватних ініціатив, у Німеччині це єдина установа подібного роду. Він почав діяти з 2016 року з метою захисту ЛГБТ-біженців від насильства - зокрема, і з боку інших груп мігрантів. На вигляд це сучасна шестиповерхова будівля, що нагадує звичайний житловий будинок у стилі популярного нині мінімалізму. На вході сидять "охоронці" - кілька літніх людей, схожих на звичайних консьєржів-пенсіонерів.

Загальна кімната гуртожитку для ЛГБТ-біженців

Загальна кімната гуртожитку для ЛГБТ-біженців

Гостям видають паперовий номерок - на виході його слід повернути. З вікон гуртожитку відкривається вид на пустище. Але вже за кілька кроків звідси працюють бари, ресторанчики, арабські овочеві лавки. В адміністрації гуртожитку зазначають: близько третини постояльців гуртожитку - біженці з пострадянських країн. Москва, Київ, Кишинів. Саме всередині цієї групи й точиться більшість конфліктів.

"Я звідси поїду, лише коли тут буде повалено патріархат і настане постгендерний мир. У нашій общазі він просто має настати. Коли я хоч трохи розрулю цей п *****, тоді я вільний", - каже Алік, невисокий , коротко стрижений хлопець у чорному одязі (виглядає він як чоловік, та сам себе чоловіком не вважає, відкидаючи бінарну ідентичність). Зі слів Аліка, в гуртожитку є цілий букет забобонів - трансфобія, расизм, ейблізм (вороже ставлення до людей з інвалідністю. - Ред.), мізогінія. "До того ж, тут є ще й "русский мир". "Русский мир" знаходить жертву і цькує її, бо "русскому миру" тут дуже нудно", - додає він.

На думку Аліка, часом досвід переслідувань, яких зазнавали ЛГБТ-біженці на батьківщині, трансформується не в солідарність і співчуття, а в їхню цілковиту протилежність. "Люди транслюють, що вони можуть. Вочевидь, іншого вони не вміють", - каже він, змальовуючи поведінку жителів гуртожитку, які в Берліні перетворилися з жертв на нападників.

Кінець мігрантської ейфорії

"На початку, коли залишаєш свою країну, тебе охоплює ейфорія. Тебе годують в їдальні. Вау! Ти маєш власне ліжко. Вау! А тоді починаються проблеми зі статусом, уперше відчуваєш мігрантофобію і свою безпорадність", - ділиться Лев, ще один мешканець гуртожитку. Розгляд справ ЛГБТ-біженців тягнеться роками, зазвичай перше рішення про надання притулку виявляється негативним, тож далі заявники подають апеляцію.

Алік у кімнаті гуртожитку

Алік у кімнаті гуртожитку

Навіть потрапивши до Німеччини та маючи дах над головою, неможливо розслабитись - до отримання законного статусу минають, у кращому випадку, місяці, а "відмовників" поліція депортує просто з гуртожитку. Усе це, зі слів мешканців, не покращує психічного стану. "Звичайно, ми чутливі. А з чого нам не бути чутливими? Тут спеціальний гуртожиток для людей, що потребують особливого захисту - для чутливих людей. Ну гаразд, я товстошкірий і мозолястий, а Вероніку ледве до суїциду не довели", - розповідає Алік.

Насилля не уникнути?

"Так, звісно. І, виходячи з наявних умов, цього не уникнути", - так директор гуртожитку Антьє Саноґо (Antje Sanogo) відповідає на пряме запитання, чи трапляються тут випадки насильства. З її слів, цей гуртожиток за своїм статусом і фінансуванням нічим не відрізняється від інших гуртожитків для біженців. І проблеми тут є такі ж, як і скрізь.

DW.COM

Гомо-, бі-, транс- та інтерсексуали Німеччини діляться в соцмережах історіями про пережите насильство під хештегом #MeQueer за прикладом широкої дискусії в мережі про сексуальне насильство #MeToo. (19.08.2018)

Суд вирішив, що обмежувати право на проживання подружжя-негромадянина ЄС не можна. Вердикт винесено у справі румунсько-американського гей-шлюбу. (05.06.2018)

ЛГБТ-активістка Олена Шевченко вважає, що має право ходити вулицею з коханою людиною, як і інші.Вона не боїться відкрито говорити про свою сексуальну орієнтацію і бореться проти гомофобії та дискримінації ЛГБТ в Україні. (14.06.2018)

"Людям бракує місця, особистого простору, вони позбавлені права самостійно приймати рішення. Стрес, конфлікти, зіткнення різних інтересів. Усім доводиться ділити кімнати з абсолютно чужими людьми", - пояснює директорка. Вихід вона бачить у тому, аби біженці якомога швидше залишали гуртожиток, влаштовуючись на приватні квартири. "Але і це складно, адже в Берліні нелегко знайти житло, а справи біженців розглядаються дуже довго", - визнає Саноґо.

Судячи з реакції керівництва гуртожитку, воно розглядає побиття Вероніки як побутовий конфлікт, обумовлений об'єктивними факторами - брак місця, важкі умови життя. Ініціативна група з боротьби проти дискримінації вважає, що дівчина стала жертвою трансфобії, що процвітає в суспільстві, нетерпимості, цькування слабкого - і це системне явище, з яким слід боротись.

Ані ініціативна група, ані керівництво гуртожитку не мають чіткого плану оздоровлення атмосфери, в якій біженці перебувають щодня. "Необхідно заборонити висловлювання, сповнені ненависті. Як з алкоголем - він тут офіційно заборонений, при цьому всі п'ють пиво, але змушені це бодай приховувати. Крім того, я б раз на тиждень організував лекцію про ненасильницьке спілкування", - розмірковує Алік.

Наразі борці проти дискримінації домагаються можливості перевести постраждалих до інших кімнат і налагодити хоч якийсь контакт з керівництвом гуртожитку. "Маємо тут маленьку декоративну батьківщину. Не той великий злий світ, а іграшковий. Тут усе іграшкове: іграшкові гомофоби, іграшкові трансфоби. Б'ють людей по-справжньому, а все решта - як у дитсадку. Але поки я не переможу цього дракона, я не поїду. Я втік з Молдови, в принципі, від цього ж. Куди ж мені тікати звідси?", - каже на прощання Алік.

Реклама

Докладно

Стіна в одній з кімнат гуртожитку. Напис на плакаті: Пишаюсь бути ЛГБТ-мігрантом/мігранткою

Небезпечний притулок: як живуть ЛГБТ-біженці в Берліні

У Берліні є найбільший гуртожиток ЛГБТ-біженців у Німеччині. Третина мешканців – вихідці зі Східної Європи. Репортаж DW. 

European XFEL SPB/SFX-Instrument Wissenschaftler European XFEL scientist working on the sample chamber at the SPB/SFX instrument (European XFEL/Jan Hosan)

Які дипломи визнають у Німеччині?

Підтвердження іноземного диплома - одна з умов працевлаштування в Німеччині. Які професії цікавлять українців та росіян? 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  