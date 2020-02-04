 НБУ спростив порядок розкриття банківської таємниці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.02.2020

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Новини

НБУ спростив порядок розкриття банківської таємниці

Відтепер уповноважені органи влади на письмовий запит без рішення суду зможуть отримати доступ до банківської таємниці згідно з ухваленим раніше змінами до законів.

Національний банк України

Національний банк України (НБУ) спростив порядок розкриття банківської таємниці. Про це сказано в оприлюдненому в понеділок, 3 лютого, на сайті НБУ повідомленні. Згідно з офіційною інформацією, порядок розкриття банківської таємниці спрощено відповідно до закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування і покарання за набуття таких активів".

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Ухвалений у жовтні минулого року Верховною Радою закон вніс і зміни до статті 62 закону "Про банки і банківську діяльність", що передбачають спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю.

Відповідно д ухвалених змін, окремі держоргани можуть отримати за письмовим запитом без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, у тому числі й інформацію про контрагентів, навіть якщо їхні рахунки відкриті в інших банках.

В законі йдеться про такі органи, як Служба безпеки України (СБУ), Державне бюро розслідувань (ДБР), Національна поліція, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), Антимонопольний комітет України та органи прокуратури України.

Саме з метою виконання цієї норми закону Нацбанк і упорядкував приписи щодо зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, зазначається в повідомленні НБУ.

Нагадаємо, Україна погіршила свої показники в щорічному у світовому "Індексі сприйняття корупції", укладеному міжнародною організацією Transparency International.

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