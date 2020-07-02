НБУ погіршив прогноз падіння ВВП в Україні до 6 відсотків

Національний банк України переглянув прогноз падіння реального ВВП через коронакризу з 5 до 6 відсотків у 2020 році. Найглибше падіння залишилося позаду у другому кварталі, повідомила пресслужба НБУ у четвер, 23 липня.

Між тим, у другому півріччі 2020 року економіка розпочала відновлення, пожвавленню ділової активності посприяло пом'якшення карантинних обмежень, зазначили у Нацбанку.

Утім, темпи відновлення економіки стримуватимуться все ще пригніченим споживчим та інвестиційним попитом, поперджає НБУ. Це пояснюється тим, що жителі України під час кризи знизили витрати на товари не першої необхідності, а бізнес призупинив втілення планів розвитку і переглянув штатні розписи та зарплатні фонди.

"Зважаючи на високий рівень невизначеності щодо поширення коронавірусу, громадяни та підприємства, ймовірно, й надалі будуть достатньо стриманими в своїх споживчих та інвестиційних рішеннях", - прогнозують в НБУ.

Водночас економіка України продовжить відновлюватися у 2021-2022 роках і зросте приблизно на рівні 4 відсотків завдяки монетарним та фіскальним стимулам і посиленню зовнішнього попиту. Головним драйвером економічного зростання буде приватне споживання.

Нагадаємо, у червні Міжнародний валютний фонд спрогнозував падіння ВВП України в 2020 році до 8,2 відсотка. У 2021 році у МВФ очікують показник ВВП на рівні 1,1 відсотка, а у 2022 році - три відсотки.

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